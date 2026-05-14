"Semakin banyak kemenangan, semakin lama" - Carlo Ancelotti menandatangani perpanjangan kontrak jangka panjang di Brasil menjelang Piala Dunia

Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF) dan pelatih kepala Ancelotti secara resmi memperpanjang kontrak mereka selama empat tahun ke depan, memastikan pelatih asal Italia itu tetap memimpin tim hingga Piala Dunia 2030. Perpanjangan kontrak ini menandakan kepercayaan yang sangat besar yang telah ia bangun di dalam skuad dan di kalangan suporter Brasil yang sangat kritis sejak kedatangannya pada akhir Mei 2025.

Sejak mengambil alih kendali, mantan bos Real Madrid ini telah menjadi tokoh sentral dalam restrukturisasi sepak bola Brasil. Dengan bekerja sama secara erat dengan berbagai departemen di dalam CBF, Ancelotti telah membina hubungan yang ditandai oleh keunggulan profesional dan stabilitas taktis. Federasi meyakini kualitas-kualitas ini sangat penting bagi Brasil—juara dunia lima kali yang terakhir kali mengangkat trofi pada 2002—untuk kembali ke kejayaannya. Perubahan ini terjadi setelah periode hasil yang mengecewakan, termasuk tersingkir di perempat final secara berturut-turut pada Piala Dunia 2022 di Qatar dan Copa América 2024.