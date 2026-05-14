"Semakin banyak kemenangan, semakin lama" - Carlo Ancelotti menandatangani perpanjangan kontrak jangka panjang di Brasil menjelang Piala Dunia
Visi jangka panjang untuk Selecao
Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF) dan pelatih kepala Ancelotti secara resmi memperpanjang kontrak mereka selama empat tahun ke depan, memastikan pelatih asal Italia itu tetap memimpin tim hingga Piala Dunia 2030. Perpanjangan kontrak ini menandakan kepercayaan yang sangat besar yang telah ia bangun di dalam skuad dan di kalangan suporter Brasil yang sangat kritis sejak kedatangannya pada akhir Mei 2025.
Sejak mengambil alih kendali, mantan bos Real Madrid ini telah menjadi tokoh sentral dalam restrukturisasi sepak bola Brasil. Dengan bekerja sama secara erat dengan berbagai departemen di dalam CBF, Ancelotti telah membina hubungan yang ditandai oleh keunggulan profesional dan stabilitas taktis. Federasi meyakini kualitas-kualitas ini sangat penting bagi Brasil—juara dunia lima kali yang terakhir kali mengangkat trofi pada 2002—untuk kembali ke kejayaannya. Perubahan ini terjadi setelah periode hasil yang mengecewakan, termasuk tersingkir di perempat final secara berturut-turut pada Piala Dunia 2022 di Qatar dan Copa América 2024.
Komitmen Ancelotti untuk meraih prestasi tertinggi
Berbicara mengenai keputusannya untuk memperpanjang masa jabatannya, Ancelotti mengungkapkan ikatan yang mendalam dengan negara ini. “Setahun yang lalu, saya tiba di Brasil. Sejak menit pertama, saya memahami arti sepak bola bagi bangsa ini. Selama setahun terakhir, kami telah bekerja keras untuk mengembalikan tim nasional Brasil ke puncak dunia. Namun, CBF dan saya menginginkan lebih. Lebih banyak kemenangan, lebih banyak waktu, dan kerja keras yang lebih besar. Kami sangat senang mengumumkan bahwa kami akan terus bersama selama empat tahun ke depan. Kami akan bersama hingga Piala Dunia 2030. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada CBF atas kepercayaannya. Terima kasih, Brasil, atas sambutan hangat dan semua kasih sayang,” katanya.
Pada tahun pertamanya sebagai pelatih, pelatih asal Italia ini telah memimpin Selecao dalam 10 pertandingan. Selama periode ini, ia mencatatkan lima kemenangan, dua hasil imbang, dan tiga kekalahan, dengan timnya mencetak 18 gol dan kebobolan delapan gol. Meskipun statistik ini memberikan landasan, fokus kini sepenuhnya beralih ke proyek jangka panjang untuk mengembalikan Brasil sebagai kekuatan dominan dalam sepak bola global selama empat tahun ke depan.
Pimpinan CBF menyambut baik kesepakatan bersejarah tersebut
Presiden CBF Samir Xaud secara tegas menekankan pentingnya memastikan masa depan Ancelotti. “Hari ini adalah hari bersejarah bagi CBF dan sepak bola Brasil. Perpanjangan kontrak Carlo Ancelotti merupakan langkah tegas lainnya dalam komitmen kami untuk memberikan Seleção, tim yang lima kali menjadi juara dunia, sebuah struktur yang semakin kuat, modern, dan kompetitif. Kami bekerja setiap hari untuk menjaga Brasil tetap berada di level tertinggi sepak bola dunia, sambil juga memberikan perhatian khusus pada pengembangan tim nasional kami yang lain, kompetisi yang diselenggarakan oleh CBF, serta penguatan klub dan federasi di seluruh negeri,” kata Xaud.
Membangun proyek masa depan yang kokoh
Saat Brasil bersiap menghadapi tantangan-tantangan mendatang, kesinambungan jangka panjang yang ditawarkan Ancelotti diperkirakan akan disambut baik oleh para pendukung. Tantangan besar pertama Ancelotti akan datang pada musim panas ini di Piala Dunia 2026, yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
Brasil tergabung di Grup C, di mana mereka akan menghadapi Maroko, Skotlandia, dan Haiti. Tujuannya tetap jelas: memadukan keahlian taktis dan pengalamannya yang luar biasa dengan bakat alami sepak bola Brasil untuk meraih gelar juara dalam siklus Piala Dunia 2026 dan 2030.