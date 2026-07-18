Dalam kekalahan 4-6 dari Inggris pada pertandingan perebutan tempat ketiga yang penuh kejutan itu, Mbappé mencetak gol kesembilan dan kesepuluhnya di turnamen ini, serta gol ke-21 dan ke-22-nya di Piala Dunia. Messi, yang pada hari Minggu akan bertanding bersama Argentina melawan Spanyol untuk memperebutkan gelar juara, telah mencetak delapan gol di turnamen ini dan 21 gol di babak final Piala Dunia.
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Semakin banyak gol yang akan dikenang selamanya! Kylian Mbappé berhasil mengungguli Lionel Messi dalam dua peringkat sekaligus
Dalam wawancara segera setelah pertandingan, Mbappe menolak ucapan selamat. "Leo pasti akan mencetak gol besok," kata pemain berusia 27 tahun itu. Prancis tertinggal 0-4 dari Inggris saat jeda babak pertama, sebelum Mbappe sendiri memimpin upaya kebangkitan tim.
Gol ke-1 dan ke-4 dicetaknya sendiri, sedangkan gol ke-2 ia ciptakan untuk Bradley Barcola yang baru masuk sebagai pemain pengganti. Pada akhirnya, gol-gol dari Bukayo Saka dan Jude Bellingham menyelamatkan kemenangan Inggris.
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Kylian Mbappé menyamai rekor Gerd Müller
Dengan sepuluh golnya di turnamen ini, Mbappé mencatatkan rekor gol terbanyak dalam putaran final Piala Dunia di abad ke-21. Sebelumnya, Gerd Müller mencetak sepuluh gol untuk tim nasional Jerman pada turnamen di Meksiko tahun 1970.
Namun, Müller hanya membutuhkan enam pertandingan untuk mencetak jumlah tersebut, sedangkan Mbappe membutuhkan delapan pertandingan.
Bersama Michael Olise dari FC Bayern München, penyerang bintang Real Madrid ini mencatatkan rekor baru lainnya sejak dimulainya pencatatan data terperinci (sejak 1966): Olise secara langsung memberikan assist untuk lima dari sepuluh gol Mbappé. Kerja sama yang begitu sukses antara dua pemain seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya.
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