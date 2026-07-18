Semakin banyak gol yang akan dikenang selamanya! Kylian Mbappé berhasil mengungguli Lionel Messi dalam dua peringkat sekaligus

Dengan sepuluh golnya di turnamen ini, Mbappé mencatatkan rekor gol terbanyak dalam putaran final Piala Dunia di abad ke-21. Sebelumnya, Gerd Müller mencetak sepuluh gol untuk tim nasional Jerman pada turnamen di Meksiko tahun 1970.

Namun, Müller hanya membutuhkan enam pertandingan untuk mencetak jumlah tersebut, sedangkan Mbappe membutuhkan delapan pertandingan.

Bersama Michael Olise dari FC Bayern München, penyerang bintang Real Madrid ini mencatatkan rekor baru lainnya sejak dimulainya pencatatan data terperinci (sejak 1966): Olise secara langsung memberikan assist untuk lima dari sepuluh gol Mbappé. Kerja sama yang begitu sukses antara dua pemain seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya.