‘Seluruh hidup hancur berantakan’ - Apa yang dibutuhkan untuk menjadi manajer Old Firm, seperti yang dijelaskan Gordon Strachan mengapa Martin O’Neill memiliki keistimewaan tersendiri di usia 74 tahun

Strachan, yang menggantikan O’Neill di Celtic pada tahun 2005, pernah mengatakan kepada BBC Sport tentang bekerja di Parkhead: “Ini hebat, jangan salah paham. Saya yakin jika Anda bisa melatih Rangers atau Celtic, Anda bisa menjadi Perdana Menteri Inggris Raya. Saya pikir itu seberat itu.

“Anda hanya bisa menikmati itu selama sekitar 24 jam di Celtic, karena selalu ada krisis lain yang mengintai. Jadi Anda harus sadar akan hal itu. Anda mungkin berpikir Anda akan punya banyak waktu untuk menikmatinya, tapi tidak di Celtic. Tapi yang jelas, ini adalah salah satu klub terbaik di dunia untuk dikelola, dan Anda harus menghadapi hal-hal lain.”

O’Neill telah belajar selama bertahun-tahun bagaimana menangani tuntutan tersebut - setelah juga pernah memimpin Leicester, Aston Villa, Sunderland, Republik Irlandia, dan Nottingham Forest. Dia mengatakan kepada Sky Sports tentang harus membuktikan dirinya lagi sebagai pensiunan: “Pertama kali saya kembali, semuanya terjadi begitu cepat, Brendan telah mengundurkan diri, saya mendapat telepon pada sore hari yang sama untuk ditanya apakah saya mau datang dan menjaga klub.

“Tentu saja saya khawatir. Alasan saya khawatir saat kembali pertama kali adalah jika Anda tidak menang, Anda hanya dianggap tua, Anda terlalu tua.

“Bukan soal apakah Anda akan merusak apa yang Anda lakukan bertahun-tahun yang lalu, tapi pada akhirnya, Anda hanya dianggap terlalu tua dan tidak lagi relevan di era baru.

“Dan kemudian [untuk periode kedua], saya mendapat panggilan untuk bergabung hingga akhir musim. Kekhawatiran saya saat itu adalah, ya, kali ini sedikit lebih lama, kita harus mengejar ketinggalan lagi, dan saya kira saya memiliki kekhawatiran yang sama tentang apakah kita bisa melakukannya, karena pertandingan mulai berkurang.”