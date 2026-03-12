Getty/GOAL
‘Seluruh hidup hancur berantakan’ - Apa yang dibutuhkan untuk menjadi manajer Old Firm, seperti yang dijelaskan Gordon Strachan mengapa Martin O’Neill memiliki keistimewaan tersendiri di usia 74 tahun
Panci presto: Celtic dan Rangers menuntut hasil
Kesuksesan bukanlah sesuatu yang diidam-idamkan di Celtic dan Rangers, melainkan sesuatu yang harus diraih. Tingkat ekspektasi tidak pernah surut, dengan setiap musim yang berlalu membawa tantangan untuk meraih trofi besar. Ketidakmampuan untuk menghasilkan hasil yang nyata akan selamanya dianggap sebagai kegagalan.
Bekerja di bawah sorotan yang paling terang bukanlah untuk semua orang, dengan banyak yang menemukan sorotan itu terlalu menyilaukan untuk selera mereka. Wilfried Nancy dan Russell Martin telah menjalani masa jabatan singkat di Celtic dan Rangers masing-masing selama musim 2025-26 - dengan kelemahan dalam strategi kepelatihan mereka terungkap.
Nancy hanya bertahan 33 hari di tempat yang seharusnya menjadi 'Surga', setelah datang dari MLS ke Skotlandia, sementara Martin hanya melatih 17 pertandingan bersama Gers sebelum dipecat tanpa upacara.
Apa yang dibutuhkan untuk menjadi manajer Old Firm?
Tongkat kepelatihan di Celtic telah beberapa kali dipegang oleh O’Neill, dengan Brenden Rodgers awalnya digantikan sebagai pelatih kepala pada Oktober. Pria asal Irlandia Utara ini sebelumnya memimpin 282 pertandingan bersama The Hoops antara tahun 2000 dan 2005.
Sekitar 20 tahun kemudian, di usia di mana kebanyakan orang diharapkan menikmati kemudahan pensiun tanpa stres, O’Neill kembali ke bangku cadangan dan mengejar gelar keempatnya di Scottish Premiership.
Ketika ditanya apakah dibutuhkan tipe orang khusus untuk melatih Celtic, dengan kecerdasan taktis saja tidak cukup, mantan manajer Hoops Strachan - yang berbicara bekerja sama dengan Covers.com taruhan sepak bola - mengatakan kepada GOAL: “Oh, tentu saja! Saya yakin bahwa jika Anda bisa mengelola Celtic atau Rangers, maka Anda bisa mengelola klub mana pun di dunia, karena seluruh hidup Anda akan hancur oleh orang-orang yang membicarakan psikologi Anda, seperti apa Anda sebagai pribadi, apa yang Anda pikirkan, dan apa maksud dari komentar Anda. Anda terus-menerus diuji sebagai manajer saat berada di salah satu dari dua klub tersebut, dan Anda harus sangat tangguh untuk bisa bertahan di sana.”
O'Neill mengakui kekhawatirannya menjelang kembalinya Celtic.
Strachan, yang menggantikan O’Neill di Celtic pada tahun 2005, pernah mengatakan kepada BBC Sport tentang bekerja di Parkhead: “Ini hebat, jangan salah paham. Saya yakin jika Anda bisa melatih Rangers atau Celtic, Anda bisa menjadi Perdana Menteri Inggris Raya. Saya pikir itu seberat itu.
“Anda hanya bisa menikmati itu selama sekitar 24 jam di Celtic, karena selalu ada krisis lain yang mengintai. Jadi Anda harus sadar akan hal itu. Anda mungkin berpikir Anda akan punya banyak waktu untuk menikmatinya, tapi tidak di Celtic. Tapi yang jelas, ini adalah salah satu klub terbaik di dunia untuk dikelola, dan Anda harus menghadapi hal-hal lain.”
O’Neill telah belajar selama bertahun-tahun bagaimana menangani tuntutan tersebut - setelah juga pernah memimpin Leicester, Aston Villa, Sunderland, Republik Irlandia, dan Nottingham Forest. Dia mengatakan kepada Sky Sports tentang harus membuktikan dirinya lagi sebagai pensiunan: “Pertama kali saya kembali, semuanya terjadi begitu cepat, Brendan telah mengundurkan diri, saya mendapat telepon pada sore hari yang sama untuk ditanya apakah saya mau datang dan menjaga klub.
“Tentu saja saya khawatir. Alasan saya khawatir saat kembali pertama kali adalah jika Anda tidak menang, Anda hanya dianggap tua, Anda terlalu tua.
“Bukan soal apakah Anda akan merusak apa yang Anda lakukan bertahun-tahun yang lalu, tapi pada akhirnya, Anda hanya dianggap terlalu tua dan tidak lagi relevan di era baru.
“Dan kemudian [untuk periode kedua], saya mendapat panggilan untuk bergabung hingga akhir musim. Kekhawatiran saya saat itu adalah, ya, kali ini sedikit lebih lama, kita harus mengejar ketinggalan lagi, dan saya kira saya memiliki kekhawatiran yang sama tentang apakah kita bisa melakukannya, karena pertandingan mulai berkurang.”
Perebutan trofi: O'Neill dan Celtic membidik lebih banyak trofi.
Celtic, yang berhasil melaju ke semifinal Piala Skotlandia setelah pertandingan perempat final yang penuh drama melawan rival abadi mereka, Rangers, saat ini berada di posisi kedua di klasemen Premiership - lima poin di belakang pemuncak klasemen Hearts.
