"Seluruh halaman koran dipenuhi berita itu sepanjang minggu": Vincent Kompany masih ingat betul pertandingan persahabatan yang buruk pada musim panas 2024

Ketika ditanya secara langsung apakah pertandingan pada Sabtu pukul 18.30 nanti bertujuan untuk "menunjukkan pernyataan menjelang final piala", Kompany menjawab: "Bagi Bayern, taruhannya selalu tinggi. Kami pernah bermain imbang di Düren dalam pertandingan persahabatan, dan sepanjang minggu itu koran-koran penuh memberitakannya." Setelah tawa yang menyusul, pemain asal Belgia itu menjelaskan: "Rasanya selalu ada banyak hal yang dipertaruhkan."

Pertandingan uji coba melawan Düren tersebut berlangsung pada 28 Juli 2024. Itu adalah pertandingan kedua di bawah asuhan Kompany, yang baru saja pindah dari FC Burnley ke Munich. Dalam laga melawan tim Liga Regional tersebut, The Reds tertinggal sebelum jeda, dan Nestory Irankunda—yang kini telah dijual ke FC Watford—mencetak gol setelah jeda untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Direktur Olahraga Bayern, Christoph Freund, mengatakan saat itu: "Kami tidak bermain bagus dan menyadari bahwa kami lelah. Kami membayangkan hal ini akan sedikit berbeda. Kondisi lapangan membuat permainan tidak mudah. Pada akhirnya, ini hanyalah sesi latihan, tetapi tentu saja kami ingin bermain sepak bola lebih baik dan lebih menikmati prosesnya. Kami mengalami kesulitan hari ini."

Pertandingan di Jülich juga tetap diingat karena pemain baru saat itu, Hiroki Ito, mengalami patah tulang metatarsal setelah sekitar 20 menit dan kemudian absen selama berbulan-bulan.