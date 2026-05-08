Pelatih FCB menjelaskan dalam konferensi pers menjelang pertandingan Bundesliga melawan VfL Wolfsburg yang terancam degradasi, bahwa tugasnya juga adalah memimpin tim setelah kekalahan telak di Liga Champions melawan PSG pada pertengahan pekan.
"Seluruh halaman koran dipenuhi berita itu sepanjang minggu": Vincent Kompany masih ingat betul pertandingan persahabatan yang buruk pada musim panas 2024
Ketika ditanya secara langsung apakah pertandingan pada Sabtu pukul 18.30 nanti bertujuan untuk "menunjukkan pernyataan menjelang final piala", Kompany menjawab: "Bagi Bayern, taruhannya selalu tinggi. Kami pernah bermain imbang di Düren dalam pertandingan persahabatan, dan sepanjang minggu itu koran-koran penuh memberitakannya." Setelah tawa yang menyusul, pemain asal Belgia itu menjelaskan: "Rasanya selalu ada banyak hal yang dipertaruhkan."
Pertandingan uji coba melawan Düren tersebut berlangsung pada 28 Juli 2024. Itu adalah pertandingan kedua di bawah asuhan Kompany, yang baru saja pindah dari FC Burnley ke Munich. Dalam laga melawan tim Liga Regional tersebut, The Reds tertinggal sebelum jeda, dan Nestory Irankunda—yang kini telah dijual ke FC Watford—mencetak gol setelah jeda untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1.
Direktur Olahraga Bayern, Christoph Freund, mengatakan saat itu: "Kami tidak bermain bagus dan menyadari bahwa kami lelah. Kami membayangkan hal ini akan sedikit berbeda. Kondisi lapangan membuat permainan tidak mudah. Pada akhirnya, ini hanyalah sesi latihan, tetapi tentu saja kami ingin bermain sepak bola lebih baik dan lebih menikmati prosesnya. Kami mengalami kesulitan hari ini."
Pertandingan di Jülich juga tetap diingat karena pemain baru saat itu, Hiroki Ito, mengalami patah tulang metatarsal setelah sekitar 20 menit dan kemudian absen selama berbulan-bulan.
Kompany: "Hari berikutnya terasa sulit bagi anak-anak"
Banyak hal telah terjadi sejak pertandingan melawan Düren. Impian meraih treble telah sirna sejak hasil imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dan tersingkirnya tim dari Liga Champions di babak semifinal pada pertengahan pekan ini.
Kompany menjelaskan bahwa kini tugasnya adalah menjadi teladan yang baik: "Bagaimana cara mencontohkannya? Itu dimulai dari rumah. Hari berikutnya sangat sulit bagi anak-anak. Sebagai ayah, kamu harus lewat dan berkata: 'Ayo, anak-anak, makan roti, sarapan, dan kita lanjutkan.' Tidak hanya para pemain. Ada banyak orang di sekitar kita yang kini membutuhkan motivasi ekstra untuk bangkit kembali. Para penggemar mungkin juga membutuhkannya. Mulai sekarang, kami ingin menunjukkan bahwa hal itu sudah kami lupakan dan bahwa kami bisa menunjukkan segalanya."
Bagi mantan pemain profesional ini, penting untuk menekankan bahwa tidak boleh ada waktu luang hingga final Piala DFB di Berlin melawan VfB Stuttgart pada 23 Mei: "Masih banyak hal yang bisa terjadi dalam dua minggu ke depan. Dan tidak hanya dalam dua minggu ke depan, tetapi juga setelahnya."
Pertandingan-pertandingan FC Bayern berikutnya
Tanggal Pertandingan Kompetisi Sabtu, 9 Mei VfL Wolfsburg - FC Bayern Bundesliga Sabtu, 16 Mei FC Bayern - 1. FC Köln Bundesliga Sabtu, 23 Mei FC Bayern - VfB Stuttgart Piala DFB