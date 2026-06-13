"Sebenarnya, tidak buruk memiliki suami yang tidak bekerja/memikirkan klub selama 20 jam sehari." Demikian tulis Selinay Comolli, istri Damien Comolli—yang sejak kemarin tidak lagi menjabat sebagai direktur eksekutif Juventus, setelah hubungan kerja yang berlangsung selama satu tahun dan satu minggu—dalam sebuah cerita di Instagram. Kalimat tersebut memiliki dua makna: di satu sisi, kegembiraan Ny. Comolli atas waktu luang yang kini dimiliki suaminya, sambil menanti tantangan profesional baru. Di sisi lain, jika ingin berspekulasi, Selinay Comolli menyoroti besarnya dedikasi yang telah diberikan suaminya kepada Juventus selama 12 bulan terakhir.





Perlu diingat bahwa di antara informasi di balik layar yang muncul dalam beberapa jam terakhir, terkait perpisahan antara Juventus dan eksekutif asal Prancis tersebut, Corriere della Sera melaporkan bahwa Luciano Spalletti, pelatih Bianconeri, tidak menyukai campur tangan (menurutnya) istri Comolli, yang tidak hanya hadir di pinggir lapangan sebelum setiap pertandingan, tetapi juga di area stadion yang secara eksklusif diperuntukkan bagi para pemain.



