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grafica comolli juventus 16.9 CMGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Selinay Comolli, istri Damien Comolli, mantan direktur eksekutif Juventus: "Sebenarnya, tidak buruk memiliki suami yang tidak bekerja atau memikirkan klub selama 20 jam sehari."

Juventus

Istri mantan petinggi Juventus menulis di Instagram

"Sebenarnya, tidak buruk memiliki suami yang tidak bekerja/memikirkan klub selama 20 jam sehari." Demikian tulis Selinay Comolli, istri Damien Comolli—yang sejak kemarin tidak lagi menjabat sebagai direktur eksekutif Juventus, setelah hubungan kerja yang berlangsung selama satu tahun dan satu minggu—dalam sebuah cerita di Instagram. Kalimat tersebut memiliki dua makna: di satu sisi, kegembiraan Ny. Comolli atas waktu luang yang kini dimiliki suaminya, sambil menanti tantangan profesional baru. Di sisi lain, jika ingin berspekulasi, Selinay Comolli menyoroti besarnya dedikasi yang telah diberikan suaminya kepada Juventus selama 12 bulan terakhir.


Perlu diingat bahwa di antara informasi di balik layar yang muncul dalam beberapa jam terakhir, terkait perpisahan antara Juventus dan eksekutif asal Prancis tersebut, Corriere della Sera melaporkan bahwa Luciano Spalletti, pelatih Bianconeri, tidak menyukai campur tangan (menurutnya) istri Comolli, yang tidak hanya hadir di pinggir lapangan sebelum setiap pertandingan, tetapi juga di area stadion yang secara eksklusif diperuntukkan bagi para pemain.


  • Corseramengungkap beberapa cerita di balik layar, terutama mengenai hubungan yang terpaksa terjalin antara mantan direktur eksekutif dan Luciano Spalletti, setelah satu musim penuh ketegangan dan perselisihan. Pelatih tersebut menyalahkan Comolli atas bursa transfer 2025 yang berantakan, yang dihabiskan untuk mengejar Kolo Muani dan berakhir dengan perekrutan Openda dan David yang gagal. Ketidakpuasan semakin memuncak pada Januari ketika Spalletti meminta penyerang baru namun tidak mendapat respons, sementara negosiasi perpanjangan kontrak Vlahovic justru terhenti, demikian dilaporkan Corriere.


    Puncaknya adalah pertengkaran yang terjadi di hadapan Elkann ketika sang pelatih menyalahkan Comolli karena tidak menyelesaikan kesepakatan terkait Alisson: kesepakatan itu telah dirancang oleh sang pelatih sendiri yang mengenal kiper tersebut sejak masih di Roma, namun pada kesempatan itu pun kesepakatan tersebut gagal terwujud.


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