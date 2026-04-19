Selesaikan saja tugasmu, Arsenal! Pasukan Mikel Arteta tidak wajib menghibur penonton dalam laga penentuan gelar melawan Man City dan tidak perlu merasa malu jika memilih bermain bertahan di Etihad

Pertemuan krusial antara pemuncak dan peringkat kedua klasemen di tahap akhir musim ini merupakan hal yang langka, dan tak heran jika pertandingan ini digembar-gemborkan media sebagai laga yang akan menentukan nasib trofi Liga Premier. Namun, dalam situasi mereka saat ini, serta performa terkini yang mereka tunjukkan, Arsenal tidak berkewajiban untuk menyuguhkan pertandingan yang akan dikenang sepanjang masa.

Man City asuhan Pep Guardiola sedang dalam performa terbaiknya, hanya kalah satu kali dari 19 pertandingan terakhir di kasta tertinggi dan membangun momentum yang mengancam, yang telah memungkinkan mereka mengejar The Gunners dalam perebutan gelar sebelumnya. Dan, pada kesempatan ini, tuan rumah seharusnya tidak kesulitan mengubah Etihad yang terkenal tenang menjadi kuali yang menakutkan.

Saat mereka terus berjuang mencari kembali kepercayaan diri dan kekompakan yang membuat mereka menjadi tim yang tak terbendung di awal musim, Arsenal sebaiknya mengabaikan para kritikus dan menjadikan laga Minggu ini sebagai pertandingan yang tak berarti dengan bermain untuk hasil imbang, yang akan menjadi langkah besar menuju gelar juara pertama sejak 2004.