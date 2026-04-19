Arsenal Man City title decider
Selesaikan saja tugasmu, Arsenal! Pasukan Mikel Arteta tidak wajib menghibur penonton dalam laga penentuan gelar melawan Man City dan tidak perlu merasa malu jika memilih bermain bertahan di Etihad

Manchester City vs Arsenal
Pertandingan ini digadang-gadang sebagai laga terbesar di Liga Premier dalam beberapa tahun terakhir. Pada hari Minggu, Arsenal akhirnya bertandang ke Etihad Stadium untuk menghadapi Manchester City dalam pertandingan yang telah ditandai di kalender sebagai penentu gelar juara selama berbulan-bulan. Namun, dengan selisih hanya enam poin di puncak klasemen, dan City memiliki satu pertandingan lebih banyak yang belum dimainkan, The Gunners asuhan Mikel Arteta yang sedang dalam performa buruk tidak perlu merasa harus memenuhi ekspektasi dari pertandingan yang begitu dihype ini.

Pertemuan krusial antara pemuncak dan peringkat kedua klasemen di tahap akhir musim ini merupakan hal yang langka, dan tak heran jika pertandingan ini digembar-gemborkan media sebagai laga yang akan menentukan nasib trofi Liga Premier. Namun, dalam situasi mereka saat ini, serta performa terkini yang mereka tunjukkan, Arsenal tidak berkewajiban untuk menyuguhkan pertandingan yang akan dikenang sepanjang masa.

Man City asuhan Pep Guardiola sedang dalam performa terbaiknya, hanya kalah satu kali dari 19 pertandingan terakhir di kasta tertinggi dan membangun momentum yang mengancam, yang telah memungkinkan mereka mengejar The Gunners dalam perebutan gelar sebelumnya. Dan, pada kesempatan ini, tuan rumah seharusnya tidak kesulitan mengubah Etihad yang terkenal tenang menjadi kuali yang menakutkan.

Saat mereka terus berjuang mencari kembali kepercayaan diri dan kekompakan yang membuat mereka menjadi tim yang tak terbendung di awal musim, Arsenal sebaiknya mengabaikan para kritikus dan menjadikan laga Minggu ini sebagai pertandingan yang tak berarti dengan bermain untuk hasil imbang, yang akan menjadi langkah besar menuju gelar juara pertama sejak 2004.

  Manchester City v Arsenal - Premier League

    Tagihan yang sangat besar

    Semua orang tampaknya berusaha sekuat tenaga untuk membangkitkan antusiasme menjelang hari Minggu. The Athletic menggambarkan pertandingan ini sebagai "laga Premier League terbesar dalam beberapa tahun terakhir", BBC menyebutnya sebagai "pertemuan bersejarah", sementara Sky Sports menjulukinya sebagai "penentu gelar". Salah satu tugas utama Arsenal adalah tidak membiarkan hiruk-pikuk prapertandingan dan besarnya momen ini membuat mereka gentar.

    Itu adalah sesuatu yang tampaknya sangat disadari oleh para pemain. "Intinya adalah apakah Anda akan siap dan seberapa besar keinginan Anda. Ada banyak keributan, tetapi, pada akhirnya, itu tergantung pada kami sebagai pemain," kata Declan Rice menjelang pertandingan tersebut.

    "Itulah mengapa kami adalah para profesional. Itulah mengapa kami memainkan permainan ini dan ya, pergi ke sana dan menang akan menjadi pernyataan yang sangat kuat. Para pemain sudah siap. Kami telah berdiskusi sebagai sebuah tim dan kami tahu apa yang dibutuhkan. Ayo mulai."

  Arsenal v Bournemouth - Premier League

    Tidak ada yang bisa membangkitkan kepercayaan

    Masalah utama bagi Arsenal tentu saja adalah bahwa mereka menghadapi pertandingan terpenting musim ini dalam kondisi performa terburuk sepanjang musim ini, dengan penurunan performa yang terjadi pada saat yang sangat tidak tepat sehingga julukan lama 'bottle jobs' kembali beredar dan kegelisahan yang semakin meningkat di kalangan suporter yang sangat mendambakan tim ini meraih gelar setelah 22 tahun penuh penderitaan.

    Pasukan Arteta terkejut oleh Bournemouth pada laga liga terakhir, hasil yang mengkhawatirkan yang terjadi seminggu setelah kekalahan mengejutkan mereka di Piala FA dari tim Championship Southampton, sementara mereka kalah di final Piala Carabao dari lawan mereka pada Minggu ini tepat sebelum jeda internasional, yang memberikan keunggulan psikologis bagi rival-rival mereka dalam perebutan gelar.

    The Gunners setidaknya telah lolos ke semifinal Liga Champions, mengalahkan Sporting CP yang tidak diunggulkan berkat hasil imbang tanpa gol pada leg kedua di pertengahan pekan. Namun, sifat kerja keras dari kemenangan agregat 1-0 mereka sedikit pun tidak menginspirasi keyakinan bahwa mereka telah menemukan kembali level yang diperlukan untuk mengalahkan Cityzens yang sedang dalam performa terbaik.

    Dalam sebuah keanehan statistik, April juga menjadi bulan paling tidak produktif bagi Arteta di bangku cadangan Arsenal dalam hal persentase kemenangan (44 persen), sementara itu merupakan bulan terbaik bagi Guardiola (79%), menurut Opta.

  Gabriel Magalhaes Arsenal 2025-26

    Manfaatkan kelebihanmu

    Maka, pada hari Minggu nanti, Arsenal harus kembali ke dasar dan memanfaatkan kelebihan mereka — artinya bermain lebih agresif, sedikit nakal jika perlu, serta memaksimalkan peluang dari situasi bola mati yang sangat penting itu.

    Dengan pemain-pemain penyerang seperti Viktor Gyokeres, Noni Madueke, dan Gabriel Martinelli yang gagal tampil maksimal, tidak mengherankan jika Arteta memilih untuk bermain bertahan. Setidaknya ia bisa mengandalkan pertahanan terkuat di liga (15 clean sheet) dan Rice yang tak kenal lelah untuk membantu meraih hasil positif - sesuatu yang mereka raih dengan hasil imbang 0-0 pada Maret 2024 lalu. Memang, ini bisa menjadi pertandingan yang cocok bagi bek tengah Gabriel Magalhaes untuk menjadi pahlawan di kedua ujung lapangan.

    Mungkin pertandingan ini tidak akan menarik dan tentu saja bukan yang diinginkan penonton netral dari pertandingan yang sangat dinantikan ini, tetapi, berdasarkan performa saat ini, jika Arsenal mencoba bersaing secara langsung dengan City dalam hal serangan, mereka akan dengan mudah dikalahkan.

  Arsenal FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg

    "Kami bersiap untuk menang"

    Bagaimanapun juga, Arteta bersikukuh bahwa timnya tidak akan bermain bertahan di Etihad. Apakah ini sekadar permainan psikologis atau taktik pengalihan perhatian, masih harus dilihat nanti. "Tidak," katanya dengan tegas saat ditanya apakah Arsenal akan bermain untuk meraih hasil imbang dalam konferensi pers prapertandingannya. "Kami ingin memenangkan pertandingan. Kami berada di sana untuk memenangkan pertandingan. Kami belum membicarakan hal itu [hasil imbang]. Kami harus memenangkan pertandingan. Dan kami bersiap untuk memenangkan pertandingan.

    "Tidak ada bedanya dengan stadion mana pun yang kami kunjungi dalam lima tahun terakhir. Saya tidak akan menghabiskan satu detik pun untuk membicarakan hal itu. Kami mempersiapkan setiap pertandingan untuk menang. Itulah mengapa kami berada di posisi ini dan kami akan terus melakukannya. Kami melihatnya sebagai peluang besar bagi kami."

    Dia melanjutkan: "Kami tidak akan mengusulkan permainan seperti ini [parking the bus] karena kami tidak pernah melakukannya. Terkadang, lawan begitu kuat sehingga memaksa Anda untuk melakukannya, dan dalam kasus City, Anda akan mengalami momen-momen di mana Anda melakukan hal yang sama - bertahan di kotak penalti Anda untuk beberapa waktu. Itulah kenyataannya."

  Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg

    Masih terkendali - hanya

    Guardiola telah menyatakan bahwa "semuanya sudah berakhir" jika timnya gagal mengalahkan Arsenal pada hari Minggu. Hasil imbang akan membuat klub asal London Utara itu tetap unggul enam poin dari pesaing terdekatnya dengan lima pertandingan tersisa, dan pertandingan tunda City pun akan sedikit kehilangan arti.

    Pelatih asal Catalan itu mungkin juga mengacu pada jadwal sisa kedua tim; The Gunners memiliki keunggulan tipis di sana, dengan semua pertandingan sisa mereka setelah laga hari Minggu ini melawan tim-tim di paruh bawah klasemen Liga Premier (Newcastle, Fulham, West Ham, Burnley, dan Crystal Palace).

    Sementara itu, City harus menghadapi Everton dan Brentford - keduanya sedang bersaing untuk lolos ke kompetisi Eropa - serta Aston Villa yang kemungkinan besar akan finis di lima besar pada hari terakhir. Meskipun mereka telah menunjukkan performa yang mengesankan, perlu diingat bahwa The Sky Blues ditahan imbang oleh Nottingham Forest dan West Ham dalam dua pertandingan liga berturut-turut lebih dari sebulan yang lalu.

  Arsenal v Everton - Premier League

    Abaikan 'gangguan' itu

    Rice tentu saja tidak salah dalam penilaiannya bahwa ada banyak "kebisingan" menjelang pertandingan yang sangat dinantikan pada hari Minggu nanti. Mengingat kesulitan yang dialami Arsenal belakangan ini, setiap penggemar, pakar, dan media pun ikut bersuara.

    Setelah hasil imbang melawan Sporting di pertengahan pekan, ikon Arsenal Thierry Henry mengatakan di CBS: "Pergilah dan menangkan pertandingan di Man City. Saya ingin melihat semangat itu di sana. Saya percaya, tapi tunjukkanlah. Saya harap [penampilan melawan City] tidak seperti malam ini atau melawan Brighton, Bournemouth, atau Mansfield, atau apa pun yang saya lihat musim ini. Ini adalah kesempatan terbesar dalam hidup mereka bukan hanya untuk mengalahkan siapa pun, tapi untuk membuktikan pada diri mereka sendiri sebagai tim bahwa mereka bisa."

    Sementara itu, mantan pemain sayap Man City dan penggemar Arsenal, Shaun Wright-Phillips, mendesak para bintang kreatif The Gunners untuk bermain dengan lebih bebas. "Para pemain dibatasi," katanya, melalui Covers.com. "Beberapa pemain terlihat seperti bayangan diri mereka yang dulu, yang sulit untuk ditonton. Saya belum pernah melihat tim yang berada di puncak klasemen Liga Premier dan menerima begitu banyak kritik, tapi sayangnya itu disebabkan oleh cara mereka dilatih oleh Mikel Arteta."

    Namun, kenyataannya adalah tidak ada seorang pun yang terkait dengan klub London Utara ini yang akan mengeluh jika Arsenal bertandang ke Etihad dan meraih satu poin yang diperjuangkan dengan susah payah, tak peduli seberapa kotor pertandingan itu nantinya. Mengingat situasi sulit yang mereka hadapi saat ini, tidak ada yang memalukan bagi The Gunners untuk mengabaikan keseriusan momen ini dan bermain sesuai kekuatan mereka agar tetap berada di posisi terdepan dalam perebutan gelar liga. Arsenal belum pernah menjadi tim yang memuaskan penonton sepanjang musim ini, dan hari Minggu tentu bukanlah waktu yang tepat untuk mengubah hal itu.

