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Selanjutnya, Jude Bellingham atau Jadon Sancho? Rio Ngumoha, yang dikaitkan dengan Bayern Munich, mendapat saran dari Michael Owen mengenai alasan mengapa ia sebaiknya memilih masa depan di Liverpool pada usia 17 tahun
Pengganti yang tepat? Ngumoha terus mengembangkan prestasinya di tahun yang penuh terobosan
Ngumoha, yang pindah ke Merseyside dari Chelsea pada tahun 2024, telah menjalani tahun yang penuh terobosan. Dengan potensinya yang tak terbendung, ia berhasil meninggalkan kesan positif dalam 29 penampilannya di semua kompetisi musim lalu.
Rekor golnya di level senior telah dibuka dengan gemilang, dan diharapkan ia akan memainkan peran yang lebih menonjol pada musim 2026-27. Pemain muda ini mungkin akan ditugaskan untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kepergian Mohamed Salah.
Namun, Liverpool sedang berupaya mendatangkan pemain-pemain mahal lainnya untuk posisi sayap, dan perekrutan tersebut berpotensi menghalangi jalan sang remaja. Ia dikabarkan sedang mempertimbangkan di mana perkembangan kariernya ke depan akan lebih optimal.
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Bayern dikaitkan meskipun sudah memiliki Diaz dan Olise
Bayern, juara bertahan Bundesliga, dilaporkan telah menunjukkan minat, meskipun mereka sudah memiliki mantan bintang Liverpool Luis Diaz dan raja assist timnas Prancis Michael Olise dalam skuad mereka.
Tampaknya kecil kemungkinan tawaran dari Allianz Arena akan dipertimbangkan, mengingat klub-klub raksasa Liga Premier sangat menyadari bahwa mereka memiliki prospek menjanjikan lainnya di skuad mereka. Namun, beberapa talenta muda Inggris yang menjanjikan memang telah pindah ke Jerman dalam beberapa waktu terakhir.
Tetap atau pergi: Haruskah Ngumoha tetap di Liverpool?
Bellingham dan Sancho tampil gemilang bersama Borussia Dortmund, sehingga nilai pasar mereka melonjak, dengan manfaat yang diraih setelah berani keluar dari zona nyaman mereka. Mungkinkah Ngumoha akan menempuh jalur serupa?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Owen, mantan striker Liverpool — yang merupakan duta Casino.org di Inggris, sebuah situs perbandingan terkemuka yang membantu warga Inggris menemukan kasino online yang sesuai dengan preferensi mereka — mengatakan kepada GOAL: “Jika kita melihat pemain lain yang telah melakukannya, banyak di antara mereka yang tidak mendapat kesempatan bermain atau berada di klub yang lebih rendah. Jadi, jelas bahwa Jude Bellingham sebelumnya bermain di Birmingham. Itu merupakan langkah maju. Sancho tidak banyak mendapat kesempatan bermain di City.
“Tapi Rio jelas bermain di klub yang luar biasa, dan dia mendapat kesempatan, serta perkembangannya bagus. Saya rasa tidak ada alasan sama sekali untuk berpikir seperti itu.
“Ini jelas musim besar lainnya baginya. Dia mendapat lebih banyak kesempatan musim lalu daripada yang mungkin dia harapkan. Terutama karena [Cody] Gakpo tampil di bawah standar sepanjang sebagian besar musim. Dan Rio tampil cukup baik saat masuk, atau cukup bagus saat masuk.
“Dia masih sangat muda dan masih banyak yang harus dipelajarinya. Dia mungkin akan bermain sedikit lebih banyak lagi musim ini. Siapa yang tahu? Itu tergantung pada performanya dan performa Gakpo. Dia belum sepenuhnya siap untuk berpikir bahwa dia akan menjadi nama pertama di daftar susunan pemain di Liverpool atau Bayern Munich. Dia masih dalam tahap pengembangan.”
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Kontrak Ngumoha: Ketentuan-ketentuan baru lainnya telah disiapkan untuk pemain remaja tersebut
Ngumoha baru menandatangani kontrak profesional pertamanya bersama Liverpool pada September 2025, dengan durasi kontrak selama tiga tahun. Ada kabar bahwa persyaratan kontrak baru sudah disiapkan untuk Agustus tahun ini, saat penyerang yang lincah ini akan genap berusia 18 tahun dan dapat menandatangani kontrak dengan durasi yang lebih panjang.
The Reds, yang kini dipimpin oleh Andoni Iraola, akan memulai musim 2026-27 seminggu sebelum Ngumoha merayakan ulang tahun yang menjadi tonggak penting baginya. Mereka dijadwalkan bertandang ke St James’ Park pada 23 Agustus untuk pertandingan menarik melawan Newcastle.