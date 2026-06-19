Selanjutnya, Jude Bellingham atau Jadon Sancho? Rio Ngumoha, yang dikaitkan dengan Bayern Munich, mendapat saran dari Michael Owen mengenai alasan mengapa ia sebaiknya memilih masa depan di Liverpool pada usia 17 tahun

Bellingham dan Sancho tampil gemilang bersama Borussia Dortmund, sehingga nilai pasar mereka melonjak, dengan manfaat yang diraih setelah berani keluar dari zona nyaman mereka. Mungkinkah Ngumoha akan menempuh jalur serupa?

Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Owen, mantan striker Liverpool — yang merupakan duta Casino.org di Inggris, sebuah situs perbandingan terkemuka yang membantu warga Inggris menemukan kasino online yang sesuai dengan preferensi mereka — mengatakan kepada GOAL: “Jika kita melihat pemain lain yang telah melakukannya, banyak di antara mereka yang tidak mendapat kesempatan bermain atau berada di klub yang lebih rendah. Jadi, jelas bahwa Jude Bellingham sebelumnya bermain di Birmingham. Itu merupakan langkah maju. Sancho tidak banyak mendapat kesempatan bermain di City.

“Tapi Rio jelas bermain di klub yang luar biasa, dan dia mendapat kesempatan, serta perkembangannya bagus. Saya rasa tidak ada alasan sama sekali untuk berpikir seperti itu.

“Ini jelas musim besar lainnya baginya. Dia mendapat lebih banyak kesempatan musim lalu daripada yang mungkin dia harapkan. Terutama karena [Cody] Gakpo tampil di bawah standar sepanjang sebagian besar musim. Dan Rio tampil cukup baik saat masuk, atau cukup bagus saat masuk.

“Dia masih sangat muda dan masih banyak yang harus dipelajarinya. Dia mungkin akan bermain sedikit lebih banyak lagi musim ini. Siapa yang tahu? Itu tergantung pada performanya dan performa Gakpo. Dia belum sepenuhnya siap untuk berpikir bahwa dia akan menjadi nama pertama di daftar susunan pemain di Liverpool atau Bayern Munich. Dia masih dalam tahap pengembangan.”