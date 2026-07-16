"Selamatkan kami, para penggemar Cristiano Ronaldo!" - IShowSpeed memohon kepada Lamine Yamal agar memimpin Spanyol meraih kemenangan atas Argentina dan musuh bebuyutan CR7, Lionel Messi, di final Piala Dunia

Saat dunia sepak bola bersiap menyambut final Piala Dunia yang sangat dinanti antara Spanyol dan Argentina, salah satu tokoh paling menonjol di dunia maya telah menyatakan dukungannya dengan jelas. IShowSpeed, seorang penggemar setia Ronaldo, kini mengandalkan bintang muda Barcelona, Yamal, untuk mencegah apa yang ia gambarkan sebagai “bencana” bagi para penggemar CR7.

Setelah Portugal tersingkir di babak 16 besar, Speed menyaksikan dengan ngeri saat Argentina melaju ke final untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Streamer yang selalu hadir di setiap pertandingan sepanjang turnamen ini kini menaruh seluruh harapannya pada bintang remaja tersebut untuk menghentikan legenda Argentina itu mengangkat trofi sekali lagi pada 19 Juli.