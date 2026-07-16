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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

Diterjemahkan oleh

"Selamatkan kami, para penggemar Cristiano Ronaldo!" - IShowSpeed memohon kepada Lamine Yamal agar memimpin Spanyol meraih kemenangan atas Argentina dan musuh bebuyutan CR7, Lionel Messi, di final Piala Dunia

L. Yamal
L. Messi
C. Ronaldo
Spain
Argentina
World Cup
Spain vs Argentina

Bintang media sosial IShowSpeed telah melontarkan permohonan mendesak kepada bintang muda Spanyol, Lamine Yamal, menjelang final Piala Dunia 2026. Streamer yang viral ini memohon kepada bintang muda Barcelona tersebut agar mencegah Lionel Messi meraih gelar juara dunia dua kali berturut-turut dan semakin menjauh dari idolanya, Cristiano Ronaldo. Dengan Argentina yang akan berhadapan dengan Spanyol di Stadion New York/New Jersey, taruhannya dalam perdebatan "GOAT" belum pernah setinggi ini.

  • Permohonan putus asa dari seorang penggemar berat Ronaldo

    Saat dunia sepak bola bersiap menyambut final Piala Dunia yang sangat dinanti antara Spanyol dan Argentina, salah satu tokoh paling menonjol di dunia maya telah menyatakan dukungannya dengan jelas. IShowSpeed, seorang penggemar setia Ronaldo, kini mengandalkan bintang muda Barcelona, Yamal, untuk mencegah apa yang ia gambarkan sebagai “bencana” bagi para penggemar CR7.

    Setelah Portugal tersingkir di babak 16 besar, Speed menyaksikan dengan ngeri saat Argentina melaju ke final untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Streamer yang selalu hadir di setiap pertandingan sepanjang turnamen ini kini menaruh seluruh harapannya pada bintang remaja tersebut untuk menghentikan legenda Argentina itu mengangkat trofi sekali lagi pada 19 Juli.

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    Pesan Speed kepada Yamal

    Dalam siaran langsung baru-baru ini yang dibagikan di berbagai platform media sosial, kreator yang tampak emosional itu menyampaikan pesan khusus kepada pemain sayap asal Spanyol tersebut. Ia berteriak, "Jangan main, Lamine; pergilah saja, menangkan saja. Kalahkan Argentina di final Piala Dunia, Lamine, tolong. Tolong, Lamine. Tolong, Lamine. Selamatkan aku, Lamine Yamal, selamatkan aku. Selamatkan aku dari bencana."

    Prospek Messi memenangkan Piala Dunia untuk kedua kalinya jelas membuat penggemar setia Ronaldo ini merasa rentan. Speed melanjutkan: “Aku tidak bisa menghadapi ini satu tahun lagi. Jika Messi memenangkan Piala Dunia lagi, aku tidak tahu apa yang bisa kukatakan sebagai penggemar Ronaldo. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Jadi, Lamine Yamal, selamatkan kami para penggemar Ronaldo.”

  • Pertarungan antar generasi

    Pertandingan final ini lebih dari sekadar perebutan trofi; ini adalah pertarungan antarera. Messi telah menjadi bintang tak terbantahkan di turnamen ini sejauh ini, mencetak delapan gol dan empat assist yang mengagumkan saat ia berupaya mengukuhkan statusnya sebagai pemain terhebat sepanjang masa. Pengaruhnya terhadap tim Argentina tetap sama kuatnya seperti biasa, memimpin mereka mengalahkan Inggris dalam semifinal yang sengit untuk mencapai pertandingan puncak ini.

    Sebaliknya, Yamal menjalani turnamen yang lebih tenang menurut standar tingginya sendiri. Pemain berusia 19 tahun ini hanya mencetak satu gol dan satu assist dalam tujuh pertandingan, namun potensinya untuk menciptakan momen ajaib tetap menjadi ancaman terbesar bagi Spanyol. Bagi Speed dan kubu Ronaldo, Yamal adalah garis pertahanan terakhir dalam perdebatan abadi mengenai “GOAT” yang terus memecah belah dunia sepak bola.

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    Apakah kehadiran Speed merupakan pertanda buruk?

    Turnamen ini bagaikan naik rollercoaster bagi Speed, yang dukungan vokalnya sering kali terasa seperti kutukan bagi tim-tim yang ia dukung. Setelah menyaksikan Inggris dikalahkan oleh Albiceleste awal pekan ini, keputusasaannya telah mencapai titik puncak. Final yang akan datang adalah kesempatan terakhirnya untuk melihat Messi gagal meraih kejayaan tertinggi, yang akan semakin memperlebar jarak antara pemain Argentina itu dengan Ronaldo dalam hal prestasi di level internasional.

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