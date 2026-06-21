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‘Selamat ulang tahun, sayang’ - Bintang Arsenal dan Lionesses, Leah Williamson, membagikan serangkaian foto mesra untuk merayakan ulang tahun ke-28 pacarnya yang juga seorang model, Elle Smith
Ucapan selamat ulang tahun yang romantis di media sosial
Di sela-sela sesi pemulihannya yang intens, Williamson merayakan sebuah tonggak penting dalam hidupnya minggu ini. Untuk merayakan ulang tahun ke-28 Smith, bintang Arsenal ini mengunggah serangkaian foto mesra di Instagram, yang mendokumentasikan momen-momen kebersamaan mereka di luar lapangan. Unggahan tersebut disertai dengan keterangan yang sederhana namun manis, yang berbunyi: "Selamat Ulang Tahun, sayang x".
Postingan tersebut dengan cepat menarik perhatian para penggemar dan rekan setimnya, memberikan gambaran tentang kehidupan salah satu sosok paling terkenal di dunia sepak bola wanita. Bagi Williamson, perayaan ini menjadi momen kebahagiaan yang sangat dinantikan setelah berakhirnya musim yang penuh frustrasi dan dilanda cedera, yang sangat membatasi kontribusinya di lapangan baik untuk klub maupun tim nasional.
- AFP
Menjaga kebugaran setelah mundur dari timnas Inggris
Terlepas dari perayaan di luar lapangan, Williamson masih berjuang keras untuk kembali ke kondisi fisik prima setelah serangkaian kemunduran yang mengecewakan. Kapten The Lionesses ini baru-baru ini terpaksa mundur dari skuad asuhan Sarina Wiegman untuk pertandingan-pertandingan krusial; meskipun telah menjalani program rehabilitasi agar bisa diturunkan, ia harus absen akibat cedera otot paha belakang. Bek West Ham, Grace Fisk, dipanggil sebagai penggantinya untuk laga kualifikasi melawan Spanyol dan Ukraina.
Ini merupakan tahun yang sulit bagi sang bek, yang ritme permainannya terganggu oleh masalah betis dan lutut di berbagai tahap. Setelah absen di awal musim, ia sempat kembali bermain sebentar sebelum cedera hamstring terbaru membuatnya kembali absen. Baik manajer Arsenal, Renee Slegers, maupun tim medis Inggris dilaporkan memantau beban kerjanya dengan sangat hati-hati untuk mencegah kerusakan jangka panjang lebih lanjut.
Komitmennya terhadap Arsenal tetap tak tergoyahkan
Meskipun musim ini cukup menantang dari segi fisik, masa depan jangka panjang Williamson di London Utara sudah terjamin. Awal tahun ini, klub mengonfirmasi bahwa bek andalan mereka telah menandatangani kontrak baru untuk memperpanjang karier gemilangnya di Meadow Park. Setelah bergabung dengan The Gunners sejak masih kecil, kontrak ini memastikan ia akan tetap menjadi jantung tim untuk waktu yang akan datang.
Arsenal telah bertindak proaktif dalam mengamankan para bintang inti mereka, dengan perpanjangan kontrak Williamson yang datang bersamaan dengan kontrak baru bagi pemain senior seperti Steph Catley dan Kim Little. Petinggi klub bertekad untuk mempertahankan para pemimpin paling berpengalaman mereka agar tetap bersatu, seiring upaya mereka untuk bersaing memperebutkan gelar-gelar bergengsi baik di kancah domestik maupun Eropa selama musim 2026-27.
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Menantikan kembalinya yang spektakuler
Prioritas utama bagi pemain berusia 29 tahun ini sekarang adalah menyelesaikan siklus rehabilitasi yang sedang dijalaninya agar ia bisa langsung tampil prima pada musim berikutnya. Williamson memiliki standar yang tinggi bagi dirinya sendiri, setelah membawa Inggris meraih gelar juara Kejuaraan Eropa dua kali berturut-turut pada tahun 2022 dan 2025. Kehadirannya di lini belakang dianggap sangat penting bagi The Lionesses saat mereka menjalani perjalanan kualifikasi Piala Dunia. Setelah finis sebagai runner-up di Grup A3 di bawah Spanyol menyusul kekalahan telak 4-0 awal bulan ini, Inggris kini harus menghadapi Yunani dalam laga play-off krusial pada Oktober mendatang.
Bek ini berharap masa istirahat terbaru ini memungkinkan tubuhnya pulih sepenuhnya dari kelelahan yang menumpuk selama beberapa musim di level tertinggi. Dengan situasi kontraknya yang telah terselesaikan dan sistem dukungan yang kuat di sekelilingnya, Williamson fokus untuk melupakan masalah cedera yang dialaminya dan kembali ke performa kelas dunia yang telah menjadikannya pemain andalan bagi Arsenal dan Inggris.