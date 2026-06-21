‘Selamat ulang tahun, sayang’ - Bintang Arsenal dan Lionesses, Leah Williamson, membagikan serangkaian foto mesra untuk merayakan ulang tahun ke-28 pacarnya yang juga seorang model, Elle Smith

Di sela-sela sesi pemulihannya yang intens, Williamson merayakan sebuah tonggak penting dalam hidupnya minggu ini. Untuk merayakan ulang tahun ke-28 Smith, bintang Arsenal ini mengunggah serangkaian foto mesra di Instagram, yang mendokumentasikan momen-momen kebersamaan mereka di luar lapangan. Unggahan tersebut disertai dengan keterangan yang sederhana namun manis, yang berbunyi: "Selamat Ulang Tahun, sayang x".

Postingan tersebut dengan cepat menarik perhatian para penggemar dan rekan setimnya, memberikan gambaran tentang kehidupan salah satu sosok paling terkenal di dunia sepak bola wanita. Bagi Williamson, perayaan ini menjadi momen kebahagiaan yang sangat dinantikan setelah berakhirnya musim yang penuh frustrasi dan dilanda cedera, yang sangat membatasi kontribusinya di lapangan baik untuk klub maupun tim nasional.



