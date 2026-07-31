Selamat tinggal untuk Franco Baresi, nomor 6 yang tidak membutuhkan nama

Ketika saya mulai tertarik pada sepak bola, pada awal-awal 1990-an, hal pertama yang saya pelajari adalah: "Anda akan sering mendengar tentang para penyerang, tetapi jika ingin benar-benar memahami pertandingan, jangan lupa memperhatikan penampilan para bek".





Saya memulainya dari Franco Baresi, karena pada periode itu, jika berbicara tentang "seorang bek", mustahil untuk tidak memikirkan dirinya. Saya melihat bahwa sering kali orang mengatakan dan menulis bahwa seorang penyerang yang dijaga Baresi tidak memainkan pertandingan yang hebat. Dan saya, mengingat pelajaran yang telah saya terima, selalu berpikir bahwa mungkin bukan penyerangnya yang bermain buruk, melainkan Baresi yang bermain baik.