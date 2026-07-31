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grafica baresiGetty Images
Renato Maisani

Diterjemahkan oleh

Selamat tinggal untuk Franco Baresi, nomor 6 yang tidak membutuhkan nama

F. Baresi
Serie A
AC Milan

Ketika saya mulai tertarik pada sepak bola, pada awal-awal 1990-an, hal pertama yang saya pelajari adalah: "Anda akan sering mendengar tentang para penyerang, tetapi jika ingin benar-benar memahami pertandingan, jangan lupa memperhatikan penampilan para bek".


Saya memulainya dari Franco Baresi, karena pada periode itu, jika berbicara tentang "seorang bek", mustahil untuk tidak memikirkan dirinya. Saya melihat bahwa sering kali orang mengatakan dan menulis bahwa seorang penyerang yang dijaga Baresi tidak memainkan pertandingan yang hebat. Dan saya, mengingat pelajaran yang telah saya terima, selalu berpikir bahwa mungkin bukan penyerangnya yang bermain buruk, melainkan Baresi yang bermain baik.

  • Seiring berjalannya waktu saya memahami bahwa, sangat sering, memang begitulah yang terjadi. Kasus yang paling emblematis? Romario, barangkali penyerang terbaik di dunia, dibuat tak berkutik selama sembilan puluh menit oleh seorang pemain berusia tiga puluh empat tahun yang kurang dari sebulan sebelumnya baru saja menjalani operasi meniskus. Ah, bagi yang belum mengaitkannya: itu adalah final Piala Dunia 1994.

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  • Saya ingat betul seorang teman sekelas saya, pendukung Milan sejati, yang mampu berdebat berjam-jam demi mempertahankan satu tesis: tanpa Baresi, AC Milan asuhan Sacchi tidak akan memenangkan apa pun. Mungkin dia melebih-lebihkan, tetapi entahlah apakah memang sejauh itu. Di halaman sekolah dia bahkan mencoba bertahan seperti Baresi: selalu maju lebih cepat, berusaha membaca permainan lebih dulu daripada yang lain, dan membangun setiap serangan dari belakang. Dia hampir tak pernah berhasil melakukannya, tetapi baginya bertahan berarti melakukan apa yang dilakukan Franco Baresi.

  • Itu adalah era sepakbola ketika di bagian belakang jersey belum ada nama para pemain, dan bahkan nomor punggung pun bisa berganti pemilik dari pekan ke pekan. Namun dalam kasus Baresi, nomor "tetap" tidak diperlukan. Anda melihat jersey nomor 6 Milan dan sudah tahu milik siapa itu. Hanya dengan sangat sedikit pesepakbola asosiasi seperti itu bisa begitu langsung.

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  • Bagi generasi saya, Baresi adalah “sang bek”. Titik acuannya. Pembanding yang Anda pakai untuk menggambarkan rekan setim yang menampilkan performa bertahan luar biasa. Persis seperti beberapa tahun kemudian kami mulai berkata “kamu seperti Buffon” kepada siapa pun yang, untuk satu sore, mendadak menjadi penjaga gawang.

  • Baresi, hal yang langka, meski hanya mengenakan satu seragam sepanjang kariernya, tak pernah dianggap sebagai musuh, bahkan sekadar musuh dalam olahraga, oleh para suporter tim rival. Sebab Baresi adalah sosok yang murni. Di lapangan dan di luar lapangan.

  • Ia memenangi segalanya. Mungkin ia pantas mendapatkan lebih dari itu. Sebab jika benar ia mengangkat Piala Dunia pada 1982, ia pantas meraihnya sebagai protagonis, di bawah langit musim panas Italia pada 1990 atau dalam malam mengerikan di Pasadena. Malam ketika, setelah kemungkinan memainkan pertandingan terbaik dalam kariernya, ia pecah dalam tangis karena rasa bersalah setelah gagal mengeksekusi salah satu penalti penentu.

  • Seperti Roberto Baggio, ia akhirnya diidentikkan oleh banyak orang dengan beberapa detik dari titik penalti itu. Padahal sepak bola, kadang-kadang, begitu tidak adil justru karena mampu memadatkan 90 menit yang luar biasa ke dalam ingatan tentang satu gestur saja.

    Saat kita mengenang Pasadena, terlalu sering ingatan berhenti pada penalti itu.

  • Namun, sebelum beberapa langkah singkat dari titik penalti itu, ada 90 menit ketika Franco Baresi memberikan salah satu pelajaran bertahan terbesar yang pernah diingat sepakbola. Melawan penyerang terbaik di dunia. Pada usia 34 tahun. Kurang dari sebulan setelah operasi meniskus. Sebuah penampilan yang menantang segala logika.

  • Entah apakah kita sudah cukup sering mengatakannya kepadanya. Entah apakah kita sudah membuatnya mengerti bahwa, ketika kita memikirkan final itu, yang tersisa bagi kita bukanlah penalti yang gagal. Yang tersisa adalah gambaran seorang kapten yang, menantang rasa sakit dan waktu, memainkan sebuah pertandingan dengan keindahan yang nyaris mengharukan.

  • Karena penalti yang gagal masuk tercatat di almanak. Sementara laga seperti yang dijalani Franco Baresi, justru tetap hidup dalam ingatan mereka yang benar-benar mencintai sepak bola.

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