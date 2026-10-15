Martinez memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya, menurut The Athletic, menyusul serangan terbuka yang luar biasa terhadap direktur teknik Jason Wilcox. Kontrak pemain berusia 28 tahun itu berakhir musim panas mendatang. Meski United memiliki klausul perpanjangan selama 12 bulan, pemain asal Argentina itu tidak ingin klausul tersebut diaktifkan.

Klub itu juga disebut enggan mengaktifkan opsi tersebut, sehingga masa depan jangka panjang sang bek kini sangat diragukan. Pembicaraan mengenai perbaikan ketentuan kontrak terhenti sejak Martinez menjuarai Piala Dunia 2022. Ia pun frustrasi dengan gajinya jika dibandingkan dengan para pemain bergaji tertinggi di skuad.

Dengan kepergiannya pada musim panas kini semakin mungkin terjadi, Spanyol muncul sebagai tujuan pilihannya. Atletico Madrid santer dikaitkan dengan transfer bek tengah itu setelah baru saja mengalahkan United 2-0 di Liga Champions di Wanda Metropolitano.



