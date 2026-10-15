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Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Selamat tinggal, Si Jagal?! Lisandro Martinez ambil keputusan soal hengkang dari Man Utd setelah meluapkan kemarahan terkait Liga Champions kepada petinggi Old Trafford

L. Martinez
Manchester United
Atletico Madrid vs Manchester United
Atletico Madrid
Champions League
Premier League

Lisandro Martinez dikabarkan telah mengambil keputusan final mengenai masa depan jangka panjangnya di Manchester United setelah melontarkan kritik keras secara terbuka terhadap pimpinan klub. Bek asal Argentina itu, yang menjadi pusat ketegangan di Old Trafford, tampaknya siap mengakhiri kariernya di Liga Primer Inggris setelah hubungannya dengan jajaran direksi klub retak.

  • Luapan emosi picu pembicaraan soal hengkang dari Old Trafford

    Martinez memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya, menurut The Athletic, menyusul serangan terbuka yang luar biasa terhadap direktur teknik Jason Wilcox. Kontrak pemain berusia 28 tahun itu berakhir musim panas mendatang. Meski United memiliki klausul perpanjangan selama 12 bulan, pemain asal Argentina itu tidak ingin klausul tersebut diaktifkan.

    Klub itu juga disebut enggan mengaktifkan opsi tersebut, sehingga masa depan jangka panjang sang bek kini sangat diragukan. Pembicaraan mengenai perbaikan ketentuan kontrak terhenti sejak Martinez menjuarai Piala Dunia 2022. Ia pun frustrasi dengan gajinya jika dibandingkan dengan para pemain bergaji tertinggi di skuad.

    Dengan kepergiannya pada musim panas kini semakin mungkin terjadi, Spanyol muncul sebagai tujuan pilihannya. Atletico Madrid santer dikaitkan dengan transfer bek tengah itu setelah baru saja mengalahkan United 2-0 di Liga Champions di Wanda Metropolitano.


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    "Saya berharap lebih banyak dari direktur teknik kami"

    Kebuntuan kontrak itu terjadi tak lama setelah Martinez mengkritik jajaran petinggi United menyusul kekalahan menyakitkan di Madrid pada Selasa.

    "Kami harus mendatangkan lebih banyak pemain agar bisa bersaing," kata Martinez dalam wawancara seusai pertandingan. "Saya berharap lebih banyak dari direktur teknik kami, saya harus jujur."

    Laporan itu menambahkan bahwa luapan emosi Martinez bukanlah taktik yang direncanakan untuk memaksakan transfer. Namun, penilaiannya yang luar biasa blak-blakan telah mengguncang ruang ganti.

    Meski beberapa rekan setimnya dilaporkan memiliki kekhawatiran yang sama mengenai Wilcox dan arah klub secara keseluruhan, pernyataannya di depan publik memicu gesekan. Waktu dan cara penyampaian komentar tersebut mengejutkan banyak pihak. Setidaknya satu pemain mengonfrontasi pemain asal Argentina itu secara tertutup.


  • Ratcliffe bersiap menetapkan aturan tegas

    Pimpinan United tidak akan membiarkan situasi ini berlalu begitu saja. Salah satu pemilik klub, Sir Jim Ratcliffe, kepala eksekutif Omar Berrada, dan Wilcox hadir di ibu kota Spanyol untuk menyaksikan kekalahan tersebut beserta dampak yang menyusul. Ketiganya diperkirakan akan menjatuhkan sanksi kepada sang bek, dengan denda besar yang kemungkinan menyertainya.

    Setelah mendapat kecaman luas, Martinez berupaya meredam dampaknya melalui media sosial pada Rabu larut malam. Melalui Instagram, sang bek menegaskan bahwa ucapannya muncul karena “kemarahan dan frustrasi” atas hasil tersebut. Ia menyatakan bahwa tujuan utamanya adalah melihat klub bersaing memperebutkan gelar-gelar bergengsi, sekaligus menyatakan dukungan secara terbuka kepada pelatih kepala Michael Carrick.

    Meski ia kemudian memberikan klarifikasi, dampaknya tampaknya sudah telanjur terasa. Hasil di Madrid menandai pertandingan kelima berturut-turut bagi United tanpa kemenangan di semua kompetisi, sehingga menambah tekanan pada skuad yang terpecah.


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  • Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Kembali ke Carrington dalam suasana tegang

    Skuad United dijadwalkan kembali berlatih pada Kamis pagi setelah mendapat sehari libur. Para petinggi klub diperkirakan akan secara resmi membahas tindakan Martinez. Manajemen harus segera menentukan hukuman yang tepat untuk memulihkan ketertiban dan menjaga keharmonisan skuad.

    Perhatian kini tertuju pada apakah Carrick akan mencoret sang bek dari susunan pemain untuk laga tandang penting Premier League melawan Leeds United di Elland Road pada Minggu. Di tengah suasana tegang dan rentetan hasil buruk, sang manajer menghadapi dilema besar dalam menentukan susunan pemain sembari berupaya memperbaiki keadaan tim.

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