Getty Images Sport
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Selamat tinggal, Old Trafford! Mantan bintang Man Utd Tyrell Malacia bergabung dengan FC Cincinnati dengan status bebas transfer setelah periode yang diganggu cedera di Inggris
Awal baru di Major League Soccer
FC Cincinnati telah melakukan langkah rekrutmen besar dengan mengamankan tanda tangan mantan bek Manchester United, Malacia. Pemain internasional Belanda berusia 27 tahun itu memilih menyeberangi Atlantik untuk melanjutkan karier profesionalnya, bergabung dengan klub MLS tersebut dengan status bebas transfer.
Klub asal Ohio itu mengonfirmasi kesepakatan tersebut pada Jumat, yang menjadi investasi besar bagi lini pertahanan mereka saat berupaya mempertahankan status sebagai penantang di Wilayah Timur. Bek sayap asal Belanda itu telah mengikat masa depannya dengan klub melalui kontrak yang berlaku hingga Juni 2027, dan kesepakatan itu juga mencakup opsi klub untuk musim MLS 2027-28.
- Getty Images Sport
Cincinnati memberi ruang untuk Malacia
Untuk memfasilitasi kedatangan bintang Eropa ternama itu, jajaran petinggi klub harus mengelola sumber daya skuad mereka dengan cermat. Tim tersebut mengumumkan bahwa mereka telah mendapatkan satu slot roster internasional dari St. Louis CITY SC sebagai imbalan atas General Allocation Money (GAM) 2026 senilai $200.000.
Langkah ini menyoroti pentingnya kedatangan Malacia bagi manajemen, yang memandangnya sebagai pilar untuk kampanye skuad berikutnya. General Manager Chris Albright mengungkapkan antusiasmenya terkait perekrutan tersebut dengan menyatakan: “Kami senang bisa menambahkan pemain dengan pengalaman seperti Tyrell.
Meninggalkan kesulitan di Manchester
Kepindahan Malacia ke Amerika Serikat mengakhiri periode di Old Trafford yang sangat terganggu oleh masalah kebugaran. Setelah tiba di Manchester United pada 2022 dari Feyenoord, bek tersebut sempat tampil impresif di bawah Erik ten Hag, tetapi momentumnya kerap terhenti akibat cedera berkepanjangan yang membatasi ketersediaannya untuk tim utama. Meski mengalami berbagai kendala, ia tetap mampu mencatatkan 50 penampilan untuk juara Inggris 20 kali itu, tampil di Premier League dan kompetisi Eropa.
Pemain asal Belanda itu akan membawa segudang pengalaman level tertinggi ke ruang ganti FC Cincinnati, setelah lebih dulu mencatatkan lebih dari 250 penampilan profesional di Eropa. Rekam jejaknya tak perlu diragukan, setelah menghadapi beberapa penyerang terbaik di dunia selama waktunya di Premier League dan Liga Champions. Para penggemar di Cincinnati juga sudah diberi sekilas gambaran pemain terbaru FC Cincinnati melalui teaser di media sosial saat klub meningkatkan antusiasme untuk debutnya.
- Getty Images Sport
Membangun dari trofi Eropa dan kesuksesan
Meski masanya di Inggris ternoda oleh absennya dia karena masalah medis, Malacia tiba di Amerika Serikat dengan koleksi trofi yang layak dihormati. Dalam periode singkat namun berdampak bersama Manchester United, ia menjadi bagian dari skuad yang mengangkat Piala EFL 2022-23, menandai kembalinya gelar bagi Manchester United. Selain itu, rekam jejak terbarunya mencakup masa peminjaman yang sukses di tanah kelahirannya, saat ia berperan membantu PSV Eindhoven merebut gelar Eredivisie pada musim 2024-25.
Kredensial Malacia juga meluas ke panggung internasional, tempat ia menjadi sosok yang kerap tampil untuk tim nasional Belanda. Dengan sembilan caps senior atas namanya, ia secara khusus masuk dalam skuad Belanda untuk Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar, saat tim tersebut mencapai perempat final sebelum tersingkir secara dramatis.
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