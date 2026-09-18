Selamat tinggal, Old Trafford! Mantan bintang Man Utd Tyrell Malacia bergabung dengan FC Cincinnati dengan status bebas transfer setelah periode yang diganggu cedera di Inggris

FC Cincinnati telah melakukan langkah rekrutmen besar dengan mengamankan tanda tangan mantan bek Manchester United, Malacia. Pemain internasional Belanda berusia 27 tahun itu memilih menyeberangi Atlantik untuk melanjutkan karier profesionalnya, bergabung dengan klub MLS tersebut dengan status bebas transfer.

Klub asal Ohio itu mengonfirmasi kesepakatan tersebut pada Jumat, yang menjadi investasi besar bagi lini pertahanan mereka saat berupaya mempertahankan status sebagai penantang di Wilayah Timur. Bek sayap asal Belanda itu telah mengikat masa depannya dengan klub melalui kontrak yang berlaku hingga Juni 2027, dan kesepakatan itu juga mencakup opsi klub untuk musim MLS 2027-28.