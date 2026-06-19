Selamat tinggal, Igor Protti, surat haru dari Cristiano Lucarelli: pelukan terakhir dan tiga permintaan yang harus dipenuhi

"Jumat, 12 Juni, pukul 09.42. Saat aku sedang mengendarai skuter, teleponku berdering. Itu Igor. 'Cri, aku sudah sampai.' Lalu aku: 'Apa? Maaf?' 'Cri, aku sudah sampai.' "Maaf, maksudnya gimana?" Dia: "Maksudnya wasit sebentar lagi akan meniup peluit tanda akhir pertandingan. Tinggal hitungan jam atau hari. Kalau bisa, pulanglah ke rumah."

"Aku merasakan sesuatu yang mengencangkan perutku, beban yang tiba-tiba. Aku kesulitan bernapas. Aku langsung mengambil mobil dan bergegas menemuinya. Aku masuk dan menemukannya terbaring di tempat tidur, di ruang tamu, dengan pandangan tertuju ke jendela. Daniela yang sangat manis berkata kepadaku: 'Aku biarkan kalian berdua saja', seolah-olah dia sudah tahu bahwa Igor perlu berbicara denganku tanpa ada orang lain di sana."





"Cri, ketika saatnya tiba, aku ingin kamu melakukan tiga hal untukku. Yang pertama: aku ingin kamu mengambil kembali kursi yang kamu berikan padaku dan membawanya ke rumahmu. Aku ingin agar, setiap hari, kamu mengingat apa yang pernah kita jalani bersama. Yang kedua dan ketiga, bersama dengan semuanya yang lain, untuk saat ini tetap bersamaku … Menangis sambil berpelukan di atas tempat tidur itu selama beberapa menit, terasa sekejap saja. Tubuhmu terasa sangat ringan: tanda-tanda perjuangan melawan kanker sialan itu sangat jelas terlihat di tubuhmu. Tapi kamu tidak pernah menyerah. Kamu mengantar putri kecilmu ke altar seperti singa yang terluka, persis seperti di dua pertandingan final playoff melawan Como: tertatih-tatih, tapi tetap hadir, karena kita bertahan sampai akhir.”





"Sekarang, saudaraku, beristirahatlah dengan damai. Nikmati pelukan bersama ayahmu, tapi segera setelah itu di sana, carilah dan sapa juga Miguel il Moro, Nassi, dan semua teman di Curva Nord ‘Paradiso’, termasuk para pendukung Livorno lainnya dan bukan hanya mereka, yang mencintaimu tapi juga telah meninggalkan kita dalam beberapa tahun terakhir, dan terutama besok dari atas stadion, nikmati pertunjukan yang akan kota ini persembahkan untukmu dengan pantas, aku sudah merindukanmu, si sensitif…."