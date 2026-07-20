'Selamat, sayangku' - Lamine Yamal merayakan bersama pacarnya, Ines Garcia, setelah Spanyol berhasil lolos ke Piala Dunia 2026

Spanyol berhasil meraih gelar juara Piala Dunia kedua mereka dengan cara yang dramatis, mengalahkan Argentina 1-0 setelah perpanjangan waktu dalam pertandingan final yang menegangkan yang digelar di New York New Jersey Stadium. Setelah peluit akhir dibunyikan, sorotan pun beralih ke Yamal, yang telah menjadi ikon generasi tim Spanyol yang berjaya ini.

Garcia, seorang influencer mode dan gaya hidup yang terkenal, memposting pesan yang penuh emosi di media sosial tak lama setelah kemenangan Spanyol dipastikan. Sambil membagikan foto pasangan tersebut yang tenggelam dalam suasana stadion, ia menulis: "Kamu berhasil. Selamat, cintaku, kamu adalah juara dunia."