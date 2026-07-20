AFP
Diterjemahkan oleh
'Selamat, sayangku' - Lamine Yamal merayakan bersama pacarnya, Ines Garcia, setelah Spanyol berhasil lolos ke Piala Dunia 2026
Pesan 'Kamu berhasil' dari pasangan
Spanyol berhasil meraih gelar juara Piala Dunia kedua mereka dengan cara yang dramatis, mengalahkan Argentina 1-0 setelah perpanjangan waktu dalam pertandingan final yang menegangkan yang digelar di New York New Jersey Stadium. Setelah peluit akhir dibunyikan, sorotan pun beralih ke Yamal, yang telah menjadi ikon generasi tim Spanyol yang berjaya ini.
Garcia, seorang influencer mode dan gaya hidup yang terkenal, memposting pesan yang penuh emosi di media sosial tak lama setelah kemenangan Spanyol dipastikan. Sambil membagikan foto pasangan tersebut yang tenggelam dalam suasana stadion, ia menulis: "Kamu berhasil. Selamat, cintaku, kamu adalah juara dunia."
Yamal menanggapi ucapan penghormatan yang tulus
Penyerang muda tersebut, yang telah menghadapi tekanan luar biasa dalam penampilan perdananya di Piala Dunia dengan kedewasaan yang melampaui usianya, tak lupa mengucapkan terima kasih atas dukungan pasangannya secara terbuka. Menanggapi unggahan Instagram tersebut di tengah perayaan pasca-pertandingan, Yamal menulis pesan singkat namun penuh makna, yang berbunyi: "Aku mencintaimu, sayangku." Pasangan ini dilaporkan bertemu melalui media sosial dan akhirnya mengumumkan hubungan mereka ke publik pada awal tahun 2026.
Dampak influencer dan reaksi penggemar
Postingan Instagram milik Garcia menarik ribuan reaksi dalam hitungan menit setelah dipublikasikan, dengan banyak pendukung yang mengucapkan selamat kepada pasangan tersebut maupun Spanyol usai kemenangan bersejarah itu. Para penggemar dengan cepat menyebut sang influencer sebagai bagian penting dari sistem dukungan sang pemain sayap. Selama perayaan, para penggemar menggambarkan Garcia sebagai jimat "keberuntungan" Yamal, sementara yang lain memuji pasangan ini sebagai salah satu pasangan muda paling populer di dunia sepak bola, sambil menyoroti bagaimana mereka berhasil menghadapi tantangan ketenaran di usia yang masih sangat muda.
- Getty Images Sport
Dua gelar besar sebelum berusia 20 tahun
Spanyol berhasil merebut trofi setelah Ferran Torres mencetak gol penentu pada babak perpanjangan waktu, mengakhiri pertandingan yang tegang dan imbang melawan Argentina asuhan Lionel Messi. Meskipun Torres mungkin menjadi sorotan utama, kontribusi Yamal sepanjang turnamen sangat signifikan dalam hal kerja keras dan kualitas permainan, meski tidak dalam hal gol dan assist. Pada usia 19 tahun dan enam hari, Yamal menambahkan medali juara Piala Dunia ke dalam koleksi gelar Kejuaraan Eropa yang diraihnya pada tahun 2024, yang semakin memperkuat reputasinya sebagai salah satu talenta muda paling cemerlang di dunia sepak bola.
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