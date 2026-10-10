Federico Valverde mengalami cedera pergelangan kaki kiri saat derby Madrid pada 20 September setelah mendapat tekel keras dari bintang Korea Selatan Lee Kang-in. Real Madrid kemudian mendiagnosis pemain Uruguay itu mengalami keseleo tingkat tiga, masalah yang biasanya membuat pemain harus absen hingga 12 pekan.

Meski terpaksa mundur dari skuad Uruguay selama jeda internasional, gelandang itu sudah kembali berlatih penuh di Valdebebas hanya 17 hari setelah diagnosis awal. Manajer Jose Mourinho kemudian memasukkannya ke dalam skuad untuk pertandingan melawan Villarreal, sebuah keputusan yang membuat rival sekota Real Madrid geram.



