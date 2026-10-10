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Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

'Selamat karena telah membuktikan komunitas medis salah!' - Atletico Madrid tanpa ampun MENGEJEK Real Madrid soal pemulihan 'ajaib' Federico Valverde dari cedera pergelangan kaki

Real Madrid
Atletico Madrid
F. Valverde
LaLiga
Atletico Madrid vs Real Madrid
Real Madrid vs Villarreal
Villarreal

Atletico Madrid melancarkan serangan pedas kepada rival sekota mereka, Real Madrid, dengan menyindir staf medis mereka terkait kembalinya Federico Valverde ke kebugaran penuh secara mengejutkan cepat. Pemain Uruguay itu masuk dalam skuad terbaru Jose Mourinho hanya beberapa pekan setelah dikabarkan mengalami keseleo pergelangan kaki parah, yang memicu respons sangat sarkastis dari kubu Metropolitano.

  • Kembalinya Valverde dengan cepat memicu polemik derby

    Federico Valverde mengalami cedera pergelangan kaki kiri saat derby Madrid pada 20 September setelah mendapat tekel keras dari bintang Korea Selatan Lee Kang-in. Real Madrid kemudian mendiagnosis pemain Uruguay itu mengalami keseleo tingkat tiga, masalah yang biasanya membuat pemain harus absen hingga 12 pekan.

    Meski terpaksa mundur dari skuad Uruguay selama jeda internasional, gelandang itu sudah kembali berlatih penuh di Valdebebas hanya 17 hari setelah diagnosis awal. Manajer Jose Mourinho kemudian memasukkannya ke dalam skuad untuk pertandingan melawan Villarreal, sebuah keputusan yang membuat rival sekota Real Madrid geram.


  • imago-sport-1083609635.jpgZUMA Press Wire

    Sindiran sinis Atletico di media sosial

    Menanggapi kabar soal ketersediaan Valverde untuk laga melawan Villarreal, Atletico melalui akun resmi X mereka secara terbuka mempertanyakan validitas laporan medis awal Real Madrid. Mereka menggambarkan rentang waktu pemulihan yang sangat cepat itu sebagai sesuatu yang mustahil.

    "Kami ingin mengucapkan selamat kepada Real Madrid karena terus mencetak sejarah dengan membuktikan bahwa 100 persen komunitas medis global salah," tulis klub itu.

    Mereka melanjutkan sindiran itu dengan menyertakan serangkaian tagar yang jelas ditujukan kepada staf medis Santiago Bernabeu. Unggahan itu ditutup dengan: "#MiraculousRecovery #MedicalReport #Grade3Sprain #TheStoryYouMade".




  • Ketegangan derby tak kunjung mereda

    Perseteruan terbuka terbaru ini makin memanaskan dampak lanjutan dari derby baru-baru ini, yang dimenangi Atletico 2-1 di Metropolitano. Tekel awal dari Lee membuat kubu Real Madrid geram, yang dengan marah menuntut kartu merah langsung di lapangan.

    Meski wasit dan VAR mengabaikan tuntutan itu saat pertandingan berlangsung, Komite Teknis Wasit Spanyol (CTA) kemudian mengakui pemain Korea Selatan itu seharusnya diusir. Keputusan Atletico untuk secara terbuka meragukan tingkat keparahan cedera tersebut tampaknya merupakan balasan langsung atas keluhan yang terus berlanjut terkait kesalahan perwasitan itu.


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  • imago-sport-1082058128.jpgAlberto Gardin

    Ujian melawan Villarreal menanti tim asuhan Mourinho

    Mourinho kini harus memutuskan apakah akan mengambil risiko dengan langsung memainkan Valverde kembali di starting XI melawan Villarreal atau mengatur menit bermainnya dari bangku cadangan. Semua mata akan tertuju pada pergerakan dan kebugaran pemain Uruguay itu untuk melihat apakah masih ada dampak yang tersisa dari tekel kontroversial dalam derby tersebut.

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