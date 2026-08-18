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Selamat datang kembali, Busi! Legenda Barcelona Sergio Busquets kembali ke Camp Nou dalam peran baru sebagai pelatih
Busquets kembali ke Barcelona dalam peran kepelatihan
Busquets secara resmi mengambil langkah pertama menuju karier kepelatihannya dengan kembali ke Barcelona sebagai asisten pelatih tim cadangan Barca Atletic. Mantan gelandang Spanyol legendaris itu pensiun pada akhir tahun lalu setelah menjalani masa bermain bersama Inter Miami.
Pengumuman itu datang pada Senin, 17 Agustus, yang mengonfirmasi kepulangannya ke klub. Busquets kini akan bekerja di tepi lapangan untuk raksasa Catalan itu, bukan lagi di atas lapangan. Langkah ini menandai kepulangan emosional ke Barcelona setelah hanya tiga tahun jauh dari klub.
Masa cuti panjang berakhir dengan kemitraan bersama Belletti
Menyusul pengumuman pensiunnya setelah laga Inter Miami melawan New England Revolution pada Oktober, Busquets ditanya di mixed zone apakah ia berencana terjun ke dunia kepelatihan.
"Saya pikir di masa depan, ya, tetapi untuk saat ini saya lebih memilih mengambil cuti setahun," kata Busquets saat itu. Setelah mengambil beberapa bulan istirahat dari sepak bola, legenda tersebut kini memulai langkahnya ke dunia kepelatihan.
Busquets akan bergabung dengan staf teknis pelatih kepala saat ini, Belletti. Sambil membantu Belletti, ia juga akan berupaya menuntaskan lisensi kepelatihan UEFA miliknya untuk mendapatkan lisensi pelatih kepala senior.
Mengembangkan generasi talenta berikutnya
Barca Atletic berfungsi sebagai tim cadangan resmi "B team" milik Barcelona, bukan akademi muda La Masia. Tim itu saat ini berkompetisi di divisi keempat Spanyol, Segunda Federacion, dengan target kembali naik setelah sebelumnya sempat berada di kasta kedua.
- Getty Images Sport
Langkah berikutnya untuk ikon Spanyol
Busquets akan segera memulai tugasnya membantu Belletti dalam mengembangkan generasi talenta Barcelona berikutnya. Fokus utamanya adalah membimbing tim cadangan dalam upaya mereka untuk kembali naik dalam struktur liga Spanyol.
Secara bersamaan, mantan gelandang itu akan melanjutkan kursus kepelatihannya untuk mendapatkan lisensi UEFA. Penunjukan ini menjadi fondasi bagi ambisinya untuk pada akhirnya melangkah naik sebagai pelatih kepala senior.
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