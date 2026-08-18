Selamat datang kembali, Busi! Legenda Barcelona Sergio Busquets kembali ke Camp Nou dalam peran baru sebagai pelatih

Busquets secara resmi mengambil langkah pertama menuju karier kepelatihannya dengan kembali ke Barcelona sebagai asisten pelatih tim cadangan Barca Atletic. Mantan gelandang Spanyol legendaris itu pensiun pada akhir tahun lalu setelah menjalani masa bermain bersama Inter Miami.

Pengumuman itu datang pada Senin, 17 Agustus, yang mengonfirmasi kepulangannya ke klub. Busquets kini akan bekerja di tepi lapangan untuk raksasa Catalan itu, bukan lagi di atas lapangan. Langkah ini menandai kepulangan emosional ke Barcelona setelah hanya tiga tahun jauh dari klub.