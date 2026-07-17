Berita terbaru mengenai masa depan sang superstar semakin memperkeruh suasana. Pada hari Rabu lalu, Footmercato telah menimbulkan kehebohan dengan melaporkan bahwa Olise telah memutuskan untuk hengkang dari klub di tepi Sungai Isar dan ingin pindah ke Madrid pada musim depan.

Sementara itu, Sky membantah kabar tersebut pada hari Kamis dan menyatakan bahwa pemain berkaki kiri ini tidak berencana meninggalkan juara terbanyak tersebut. Informasi ini juga telah disampaikan oleh agennya kepada pihak Bayern. Menurut laporan, agen tersebut secara harfiah mengatakan: "Jangan khawatir, kami akan tetap di sini."

Olise masih terikat kontrak dengan Bayern hingga tahun 2029. Menurut Sky, tujuan jelas para petinggi FCB tetaplah untuk memperpanjang kontraknya lebih awal. Gajinya dikabarkan akan dinaikkan secara signifikan dan ia akan naik menjadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi, bersama Jamal Musiala dan Harry Kane.