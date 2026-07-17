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Michael Olise Bayern Munich 2025-26Getty

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Selama Piala Dunia: Michael Olise tampaknya telah menyampaikan keinginannya untuk pindah ke Real Madrid secara internal

Bundesliga
LaLiga
M. Olise
Bayern Munich
Club Friendlies
Real Madrid

Michael Olise tampaknya ingin hengkang dari FC Bayern München untuk bergabung dengan Real Madrid. Hal itu kabarnya telah diungkapkan oleh pemain penyerang tersebut kepada rekan-rekan setimnya di tim nasional Prancis selama Piala Dunia.

Sebagaimana dilaporkan media Prancis L'Equipe pada Kamis malam, Olise tidak lagi merahasiakan keinginannya untuk pindah klub kepada rekan-rekan setimnya di Piala Dunia selama beberapa pekan terakhir. 

Sementara rekan setimnya di tim nasional dan FCB, Dayot Upamecano, dilaporkan telah berusaha meyakinkan pemain berusia 24 tahun itu untuk tetap bertahan di klub juara Jerman tersebut selama beberapa minggu terakhir, Olise kabarnya memanfaatkan Piala Dunia ini untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai klub barunya yang potensial. Menurut laporan tersebut, ia telah menjalin komunikasi dengan Kylian Mbappé dan Aurélien Tchouaméni, yang konon telah memberinya penjelasan mengenai situasi internal di Real Madrid setelah musim lalu yang penuh tantangan. 

  • Berita terbaru mengenai masa depan sang superstar semakin memperkeruh suasana. Pada hari Rabu lalu, Footmercato telah menimbulkan kehebohan dengan melaporkan bahwa Olise telah memutuskan untuk hengkang dari klub di tepi Sungai Isar dan ingin pindah ke Madrid pada musim depan. 

    Sementara itu, Sky membantah kabar tersebut pada hari Kamis dan menyatakan bahwa pemain berkaki kiri ini tidak berencana meninggalkan juara terbanyak tersebut. Informasi ini juga telah disampaikan oleh agennya kepada pihak Bayern. Menurut laporan, agen tersebut secara harfiah mengatakan: "Jangan khawatir, kami akan tetap di sini." 

    Olise masih terikat kontrak dengan Bayern hingga tahun 2029. Menurut Sky, tujuan jelas para petinggi FCB tetaplah untuk memperpanjang kontraknya lebih awal. Gajinya dikabarkan akan dinaikkan secara signifikan dan ia akan naik menjadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi, bersama Jamal Musiala dan Harry Kane.

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  • Michael Olisegetty

    Apakah Olise akan pindah ke Madrid? Real saat ini membantah adanya ketertarikan tersebut

    Pemain asal Prancis itu mencatatkan musim yang luar biasa di Munich dengan mengumpulkan 53 poin dalam 52 pertandingan. Hal ini memicu ketertarikan, dan terutama, rumor mengenai minat Real Madrid telah beredar di media selama berminggu-minggu. Di sana, ia dianggap sebagai target transfer utama Presiden Florentino Perez. Pihak Los Blancos sendiri saat ini secara terbuka membantah adanya ketertarikan terhadap Olise: "Menanggapi laporan di berbagai media mengenai dugaan ketertarikan klub kami terhadap pemain Bayern München, Michael Olise, Real Madrid CF ingin mengklarifikasi bahwa klub ini tidak pernah melakukan kontak, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan pemain yang dimaksud, perwakilannya, atau siapa pun dari lingkarannya."

    Olise sendiri belum memberikan komentar secara terbuka mengenai spekulasi seputar masa depannya. Saat ini, ia masih berada bersama tim nasional Prancis di Piala Dunia. Tujuan besar untuk meraih gelar juara kini tidak lagi dapat dicapai oleh Olise dan rekan-rekan setimnya: Akibat kekalahan di semifinal melawan Spanyol (0:2), mereka gagal melaju ke final. Sebagai gantinya, tim tricolore harus bertanding melawan Inggris pada Sabtu malam dalam pertandingan perebutan tempat ketiga.

  • Tahapan karier Michael Olis:

    KlubPeriode
    FC Reading2017 - 2021
    Crystal Palace2021–2024
    FC Bayern2024 - sekarang

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