Sebagaimana dilaporkan media Prancis L'Equipe pada Kamis malam, Olise tidak lagi merahasiakan keinginannya untuk pindah klub kepada rekan-rekan setimnya di Piala Dunia selama beberapa pekan terakhir.
Sementara rekan setimnya di tim nasional dan FCB, Dayot Upamecano, dilaporkan telah berusaha meyakinkan pemain berusia 24 tahun itu untuk tetap bertahan di klub juara Jerman tersebut selama beberapa minggu terakhir, Olise kabarnya memanfaatkan Piala Dunia ini untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai klub barunya yang potensial. Menurut laporan tersebut, ia telah menjalin komunikasi dengan Kylian Mbappé dan Aurélien Tchouaméni, yang konon telah memberinya penjelasan mengenai situasi internal di Real Madrid setelah musim lalu yang penuh tantangan.