Pemain berusia 32 tahun itu meninggalkan lapangan lebih awal pada menit-menit akhir pertandingan babak 16 besar melawan Ceko, meskipun sebenarnya ia tidak diganti oleh pelatih 05, Urs Fischer. Setelah pertandingan, da Costa akhirnya mengungkapkan alasan di balik "pelarian"nya.
"Selama 16 tahun ini, saya belum pernah mengalami hal seperti ini": Pemain profesional Bundesliga berlari ke toilet saat pertandingan Piala Eropa
"Saya mencoba memberi tahu pelatih bahwa saya harus keluar. Karena saya merasa tiba-tiba ingin ke toilet. Namun, pelatih sepertinya tidak begitu mengerti, jadi saya harus mengambil inisiatif sendiri," kata sang bek.
Saat para pemain Mainz sedang merayakan gol ke-2 yang dicetak oleh Armindo Sieb pada menit ke-85, da Costa berlari melewati bangku cadangan yang terkejut dan pelatihnya menuju ruang ganti: "Ini tahun ke-16 saya di sepak bola profesional, tapi sejujurnya saya belum pernah mengalami hal seperti ini – benar-benar gila."
Pelatih Fischer pun ikut tertawa: "Agak lucu sih"
Akhirnya, Fischer harus bertindak agar timnya tidak harus menyelesaikan pertandingan dengan sepuluh pemain, dan memasukkan Kacper Potulski menggantikan da Costa yang absen pada menit-menit terakhir. Setelah pertandingan, pelatih tim 05 itu menjelaskan bahwa awalnya ia tidak begitu tahu harus berbuat apa menghadapi situasi tersebut.
"Saya baru menyadari semuanya saat dia berlari melewati saya. Awalnya saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi sepertinya dia sudah mengalami kram… Itu agak lucu, juga karena dia ingin kembali ke lapangan setelah keluar dari toilet. Tapi saat itu kami sudah melakukan pergantian pemain. Namun, da Costa tidak menyadari hal itu," kata Fischer sambil tertawa.