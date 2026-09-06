Getty Images Sport
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'Selalu menyenangkan' - Havertz bereaksi atas kemenangan Arsenal atas Chelsea dan membuat klaim berani tentang performa Odegaard
Arsenal menunjukkan ketangguhan dalam kegembiraan derby
Arsenal menunjukkan karakter yang signifikan di Emirates Stadium, bangkit dari ketertinggalan awal untuk mengamankan tiga poin penuh atas Chelsea. Setelah tertinggal lebih dulu, Havertz membawa Arsenal kembali ke dalam pertandingan lewat gol penyeimbang pada menit ke-25 sebelum tim asuhan Mikel Arteta melanjutkan kebangkitan untuk menuntaskan comeback. Berbicara kepada BBC Match of the Day setelah peluit akhir, penyerang asal Jerman itu mengungkapkan kepuasannya atas hasil dan kerja kolektif tim: 'Selalu menyenangkan bisa menang di kandang melawan rival dari London. Ini pertandingan yang sulit, tetapi sepanjang 90 menit, kami pantas memenangkan pertandingan itu.'
Kemenangan ini terasa sangat manis bagi Arsenal, yang harus melewati periode pembukaan yang sulit. Havertz melanjutkan awal musimnya yang gemilang dengan mencetak gol ketiganya dalam empat penampilan di semua kompetisi untuk Arsenal. Meski mendapat tekanan awal dari atmosfer derby, tim tuan rumah tetap tenang untuk mengamankan tiga kemenangan dari tiga laga pembuka liga mereka, sejajar dengan Manchester City di puncak klasemen.
- Getty Images Sport
Havertz menghantui mantan klubnya
Bagi Havertz, laga itu memiliki arti lebih mengingat riwayatnya dengan tim tamu. Pemain Jerman itu, yang mencetak 32 gol dalam 139 penampilan untuk Chelsea, termasuk gol penentu ikonik di final Liga Champions UEFA 2020-21, serta keberhasilan menjuarai Piala Super Eropa dan Piala Dunia Antarklub, tampil klinis ketika peluangnya datang. Mencetak gol penyeimbang yang mengubah momentum, ia merefleksikan gol krusialnya: "Saya senang bola melewati sela kaki bek jadi dia sulit melihat bolanya. Selalu senang bisa mencetak gol."
Sang penyerang juga memuji daya juang skuad dalam menghadapi tim Chelsea yang telah mengalami investasi signifikan. "Mereka punya pemain-pemain kuat. Mereka punya skuad yang luar biasa, tetapi kami juga begitu. Kami tahu ini akan sulit dan akan menjadi pertandingan yang ketat. Mereka mencetak gol lebih dulu, jadi itu tidak mudah bagi kami, tetapi kami percaya pada diri kami sendiri dan membalikkan keadaan."
Odegaard mendapat pujian tinggi dari rekan setimnya
Meski Havertz mencuri perhatian lewat golnya, ia cepat menyoroti pengaruh kapten klub Martin Odegaard. Gelandang asal Norwegia itu tampil krusial sepanjang pertandingan, mengatur permainan dan akhirnya mencetak gol penentu kemenangan. Havertz meyakini sang kapten telah mencapai level performa yang akan menakutkan bagi para bek Premier League. "Saya pikir dia pemain yang luar biasa, kami sudah melihat itu dalam beberapa tahun terakhir. Musim ini, saya pikir dia kembali ke performa terbaiknya. Saya pikir dia akan sangat membantu kami musim ini."
Kembalinya Odegaard ke performa puncak menjadi dorongan besar bagi Arsenal. Sang kapten bangkit dengan brilian setelah musim lalu yang membuat frustrasi, ketika cedera lutut membatasinya hanya tampil 36 kali di semua kompetisi dan mencetak satu gol saja. Dengan menjebol gawang Chelsea, pemain Norwegia itu kini sudah mengoleksi tiga gol musim ini, menegaskan kebangkitannya di jantung tim asuhan Arteta.
- Getty Images Sport
Fokus beralih ke tantangan di Eropa
Tim asuhan Arteta kini akan mengalihkan fokus mereka ke panggung kontinental, di mana mereka menghadapi lawatan berat ke Italia. Arsenal akan bertandang menghadapi Napoli di Liga Champions UEFA pada Rabu, dengan harapan membawa dominasi domestik mereka ke Eropa. Setelah laga tersebut, mereka akan kembali ke Inggris untuk melawat ke markas Sunderland.
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