'Selalu menyenangkan' - Havertz bereaksi atas kemenangan Arsenal atas Chelsea dan membuat klaim berani tentang performa Odegaard

Arsenal menunjukkan karakter yang signifikan di Emirates Stadium, bangkit dari ketertinggalan awal untuk mengamankan tiga poin penuh atas Chelsea. Setelah tertinggal lebih dulu, Havertz membawa Arsenal kembali ke dalam pertandingan lewat gol penyeimbang pada menit ke-25 sebelum tim asuhan Mikel Arteta melanjutkan kebangkitan untuk menuntaskan comeback. Berbicara kepada BBC Match of the Day setelah peluit akhir, penyerang asal Jerman itu mengungkapkan kepuasannya atas hasil dan kerja kolektif tim: 'Selalu menyenangkan bisa menang di kandang melawan rival dari London. Ini pertandingan yang sulit, tetapi sepanjang 90 menit, kami pantas memenangkan pertandingan itu.'

Kemenangan ini terasa sangat manis bagi Arsenal, yang harus melewati periode pembukaan yang sulit. Havertz melanjutkan awal musimnya yang gemilang dengan mencetak gol ketiganya dalam empat penampilan di semua kompetisi untuk Arsenal. Meski mendapat tekanan awal dari atmosfer derby, tim tuan rumah tetap tenang untuk mengamankan tiga kemenangan dari tiga laga pembuka liga mereka, sejajar dengan Manchester City di puncak klasemen.