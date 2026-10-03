Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
imago-sport-1084057477.jpgFlash Press Agency
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

'Selalu menyenangkan!' - Gianluigi Donnarumma dan Alessandro Bastoni membungkam Paris dengan aksi heroik

Italy
G. Donnarumma
France vs Italy
France
UEFA Nations League A

Bek Alessandro Bastoni dan kiper Gianluigi Donnarumma tampil menonjol saat Italia bangkit untuk mengamankan hasil imbang 1-1 melawan Prancis di Nations League. Bastoni mencetak gol penyeimbang brilian pada babak kedua setelah Donnarumma melakukan sejumlah penyelamatan penting dalam kepulangannya ke Paris.

  • Bastoni dan Donnarumma jadi bintang dalam kebangkitan tangguh Paris

    Italia meraih hasil imbang 1-1 yang diraih dengan susah payah melawan Prancis di UEFA Nations League di Stade de France, bangkit setelah gol pembuka Michael Olise. Penampilan bertahan yang dominan, dipimpin Alessandro Bastoni dan kiper Gianluigi Donnarumma, memastikan tim asuhan Roberto Mancini meninggalkan Paris dengan satu poin berharga.

    Michael Olise memecah kebuntuan untuk tuan rumah pada menit ke-10 babak kedua lewat sebuah tembakan apik.

    Bastoni memulai tusukan dari tengah pada menit ke-68, lalu menyelesaikannya dengan tenang untuk menyamakan kedudukan bagi Italia.

  • imago-sport-1084055183.jpgLaPresse

    Donnarumma mengenang kepulangan spesial dan penyelamatan krusial atas peluang Rabiot

    Donnarumma melakukan serangkaian penyelamatan krusial untuk menjaga Italia tetap kompetitif meski Prancis mendominasi penguasaan bola. Berbicara setelah pertandingan, penjaga gawang Paris Saint-Germain itu menyoroti penyelamatannya atas peluang Adrien Rabiot sebagai momen paling menantang pada malam tersebut.

    Sang kiper mengungkapkan kegembiraannya bisa kembali ke ibu kota Prancis untuk tampil di hadapan wajah-wajah yang sudah dikenalnya.

    "Selalu menyenangkan bisa kembali ke Paris," kata Donnarumma kepada TF1. "Itu adalah pertandingan yang spesial bagi saya. Sangat fantastis melihat begitu banyak teman lama. Kami tampil sangat baik. Saya pikir penyelamatan dari tembakan Adrien Rabiot adalah yang paling sulit, tetapi saya sangat senang bisa membantu tim saya."

  • Ketangguhan lini belakang memperpanjang rekor tandang impresif di Nations League

    Lini pertahanan Italia yang kukuh membatasi Prancis pada peluang-peluang berkualitas rendah selama periode tekanan intens, dengan catatan expected goals (xG) lebih tinggi, yakni 1,56 dibanding 1,15 milik Prancis. Dayot Upamecano menerima kartu merah pada akhir laga untuk tim tuan rumah setelah mendapat kartu kuning kedua, meski Italia tidak mampu menemukan gol penentu kemenangan di pengujung pertandingan.

    Hasil ini berarti Italia hanya kalah sekali dalam 12 laga tandang terakhir mereka di pertandingan fase grup UEFA Nations League.

    Donnarumma dan Bastoni menjadi pilar kerangka permainan yang mampu menahan gempuran Prancis yang terus-menerus.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • FBL-EUR-NATIONS-FRA-ITAAFP

    Italia bangun momentum jelang ujian internasional berikutnya

    Skuad asuhan Mancini meninggalkan Paris dengan kepercayaan diri yang kembali meningkat setelah menunjukkan disiplin struktural melawan lawan elite. Italia kini mengalihkan fokus ke pertandingan Nations League berikutnya seiring mereka terus mengintegrasikan pemain-pemain baru ke dalam tim.

    Prancis bersiap untuk ujian laga berikutnya di Paris pada Senin.

    Italia menargetkan untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka dalam laga tandang pada pertandingan internasional berikutnya.

UEFA Nations League A
Italy crest
Italy
ITA
Turkiye crest
Turkiye
TUR
UEFA Nations League A
France crest
France
FRA
Belgium crest
Belgium
BEL