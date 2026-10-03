Flash Press Agency
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'Selalu menyenangkan!' - Gianluigi Donnarumma dan Alessandro Bastoni membungkam Paris dengan aksi heroik
Bastoni dan Donnarumma jadi bintang dalam kebangkitan tangguh Paris
Italia meraih hasil imbang 1-1 yang diraih dengan susah payah melawan Prancis di UEFA Nations League di Stade de France, bangkit setelah gol pembuka Michael Olise. Penampilan bertahan yang dominan, dipimpin Alessandro Bastoni dan kiper Gianluigi Donnarumma, memastikan tim asuhan Roberto Mancini meninggalkan Paris dengan satu poin berharga.
Michael Olise memecah kebuntuan untuk tuan rumah pada menit ke-10 babak kedua lewat sebuah tembakan apik.
Bastoni memulai tusukan dari tengah pada menit ke-68, lalu menyelesaikannya dengan tenang untuk menyamakan kedudukan bagi Italia.
- LaPresse
Donnarumma mengenang kepulangan spesial dan penyelamatan krusial atas peluang Rabiot
Donnarumma melakukan serangkaian penyelamatan krusial untuk menjaga Italia tetap kompetitif meski Prancis mendominasi penguasaan bola. Berbicara setelah pertandingan, penjaga gawang Paris Saint-Germain itu menyoroti penyelamatannya atas peluang Adrien Rabiot sebagai momen paling menantang pada malam tersebut.
Sang kiper mengungkapkan kegembiraannya bisa kembali ke ibu kota Prancis untuk tampil di hadapan wajah-wajah yang sudah dikenalnya.
"Selalu menyenangkan bisa kembali ke Paris," kata Donnarumma kepada TF1. "Itu adalah pertandingan yang spesial bagi saya. Sangat fantastis melihat begitu banyak teman lama. Kami tampil sangat baik. Saya pikir penyelamatan dari tembakan Adrien Rabiot adalah yang paling sulit, tetapi saya sangat senang bisa membantu tim saya."
Ketangguhan lini belakang memperpanjang rekor tandang impresif di Nations League
Lini pertahanan Italia yang kukuh membatasi Prancis pada peluang-peluang berkualitas rendah selama periode tekanan intens, dengan catatan expected goals (xG) lebih tinggi, yakni 1,56 dibanding 1,15 milik Prancis. Dayot Upamecano menerima kartu merah pada akhir laga untuk tim tuan rumah setelah mendapat kartu kuning kedua, meski Italia tidak mampu menemukan gol penentu kemenangan di pengujung pertandingan.
Hasil ini berarti Italia hanya kalah sekali dalam 12 laga tandang terakhir mereka di pertandingan fase grup UEFA Nations League.
Donnarumma dan Bastoni menjadi pilar kerangka permainan yang mampu menahan gempuran Prancis yang terus-menerus.
- AFP
Italia bangun momentum jelang ujian internasional berikutnya
Skuad asuhan Mancini meninggalkan Paris dengan kepercayaan diri yang kembali meningkat setelah menunjukkan disiplin struktural melawan lawan elite. Italia kini mengalihkan fokus ke pertandingan Nations League berikutnya seiring mereka terus mengintegrasikan pemain-pemain baru ke dalam tim.
Prancis bersiap untuk ujian laga berikutnya di Paris pada Senin.
Italia menargetkan untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka dalam laga tandang pada pertandingan internasional berikutnya.
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