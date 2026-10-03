'Selalu menyenangkan!' - Gianluigi Donnarumma dan Alessandro Bastoni membungkam Paris dengan aksi heroik

Italia meraih hasil imbang 1-1 yang diraih dengan susah payah melawan Prancis di UEFA Nations League di Stade de France, bangkit setelah gol pembuka Michael Olise. Penampilan bertahan yang dominan, dipimpin Alessandro Bastoni dan kiper Gianluigi Donnarumma, memastikan tim asuhan Roberto Mancini meninggalkan Paris dengan satu poin berharga.

Michael Olise memecah kebuntuan untuk tuan rumah pada menit ke-10 babak kedua lewat sebuah tembakan apik.

Bastoni memulai tusukan dari tengah pada menit ke-68, lalu menyelesaikannya dengan tenang untuk menyamakan kedudukan bagi Italia.