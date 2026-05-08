Pada akhirnya, ini adalah soal definisi sejauh mana Joane Gadou dari FC Red Bull Salzburg dapat dianggap sebagai transfer pertama Ole Book. Bek tengah berusia 19 tahun ini memang dibeli pada masa jabatan direktur olahraga Borussia Dortmund yang baru saja dimulai. Hal itu sudah pasti. Namun, tidak benar bahwa transfer yang menelan biaya 20 juta euro ditambah kemungkinan pembayaran bonus sebesar lima juta euro bagi BVB ini sepenuhnya merupakan hasil kerja Book.
"Selalu melakukan kesalahan dalam setiap pertandingan": Harapan baru lini pertahanan BVB masih memiliki banyak hal yang perlu diperbaiki
Dalam konteks ini, kumpulan talenta muda yang sedang naik daun kini telah menjadi terlalu transparan. Setiap klub papan atas yang serius sudah lama mengenal Gadou, termasuk BVB. Sudah sejak musim panas 2023 mereka mengincarnya, saat itu kontraknya di tim muda Paris Saint-Germain masih tersisa dua tahun. Setahun kemudian, Bayer Leverkusen nyaris gagal merekrutnya. Pada bulan Maret lalu, pendahulu Books, Sebastian Kehl, mengamatinya di Stadion Allianz Wina.
Dengan tinggi 1,95 meter, Gadou akan menjadi bek bagi klub Westfalen yang "pada usia ini sudah lebih maju daripada Dayot Upamecano pada masa itu". Pendapat ini disampaikan oleh Michael Unverdorben, wakil kepala redaksi olahraga di Salzburger Nachrichten. Dalam wawancara dengan SPOX, ia mengatakan: "Dia pasti bek tengah terbaik Salzburg. Orang-orang sudah lama tahu bahwa dia akan menjadi transfer besar, karena dia benar-benar memiliki bakat luar biasa dan potensi yang sangat besar. Dia kuat dalam duel dan sundulan, serta memiliki semua yang dibutuhkan seorang bek kelas internasional."
Hal itu sudah dilihat oleh pihak Austria pada tahun 2024 di Gadou. Mereka mengeluarkan dana sebesar sepuluh juta euro—jumlah yang tidak biasa—untuk mendatangkan pemain yang saat itu berusia 17 tahun dari Paris ke Salzburg. Hanya rekan setimnya yang akan datang, Karim Adeyemi, yang harganya lebih mahal pada usia tersebut—ia hanya menghabiskan 100.000 euro lebih banyak bagi Salzburg pada tahun 2018.
Joane Gadou tidak memiliki masa depan di PSG
Gadou menjadi juara U-19 bersama PSG pada musim terakhirnya, namun tidak memiliki prospek yang jelas. Meskipun ia berlatih secara rutin bersama bintang-bintang seperti Kylian Mbappé, ia hanya tiga kali masuk dalam daftar skuad tim senior. Persaingan dengan Marquinhos dan Lucas Beraldo, serta kemudian Willian Pacho, terlalu ketat.
Pelatih Luis Enrique juga dilaporkan tidak sepenuhnya yakin dengan Gadou, yang dimasukkan oleh surat kabar Inggris The Guardian ke dalam daftar 60 pemain paling berbakat di dunia pada tahun 2024. Di Salzburg, pandangan mereka sangat berbeda; sejak debut Gadou di tim nasional Prancis U16, mereka telah mengamatinya.
"Jogad", begitu ia dipanggil oleh teman-temannya, pindah bersama ibunya dan adik laki-lakinya yang berusia tujuh tahun. Ayahnya, yang sama seperti ibunya berasal dari Pantai Gading, serta tiga saudara kandung lainnya tetap tinggal di Nangis, kampung halaman Gadou yang terletak sekitar 80 kilometer di sebelah tenggara Paris.
Di bawah asuhan Thomas Letsch, Joane Gadou berhasil menembus level berikutnya
Gadou mengalami awal yang kurang mulus di Salzburg. Di bawah asuhan pelatih baru Pepijn Lijnders, performa tim sama sekali tidak membaik, sehingga ia baru perlahan-lahan mendapatkan kesempatan bermain. Pada pertandingan ketiganya, Gadou diusir dari lapangan pada menit ke-43 setelah melakukan pelanggaran kasar yang berujung kartu merah. Dalam 16 bulan berikutnya, ia kembali menerima dua kartu merah, termasuk satu kartu kuning-merah dalam waktu dua menit.
Menurut Unverdorben, insiden-insiden seperti itu bukanlah hal yang langka saat Gadou bermain untuk Salzburg: "Masalah utamanya adalah bahwa di setiap pertandingan selalu ada situasi di mana ia melakukan kesalahan. Hal itu juga terlihat dari tiga kartu merah yang ia terima. Kadang ia terlalu agresif, kadang ia melakukan umpan yang tidak masuk akal. Itulah area yang paling perlu diperbaiki. Dia masih kurang memiliki keandalan yang konsisten."
Di bawah pengganti Lijnders, Thomas Letsch, yang digantikan oleh Daniel Beichler pada Februari setelah 13 bulan menjabat, Gadou dengan cepat berhasil menjadi pemain inti yang tak terbantahkan. 25 penampilan termasuk di Piala Dunia Klub, di mana 21 di antaranya sebagai starter dan 19 selama 90 menit penuh, merupakan catatan yang sangat memuaskan bagi seorang pemain yang sebelumnya belum pernah bermain dalam satu pertandingan profesional pun.
"Sungguh mengejutkan": Joane Gadou tidak lagi bermain untuk Salzburg
Letsch adalah penggemar beratnya dan menyebut Gadou sebagai "batu permata mentah yang harus kita asah — tapi nantinya dia akan menjadi pemain yang luar biasa". Mantan pelatih VfL Bochum itu menjelaskan: "Jo sangat mengesankan dengan kedewasaannya. Dia memiliki kemampuan posisi yang sangat baik, kuat dalam duel satu lawan satu, dan memancarkan ketenangan yang luar biasa. Dia memiliki masa depan yang cerah di depannya, itu sudah jelas."
Salzburg pun tidak berlama-lama. Hanya lima bulan setelah transfernya, kontrak pemain yang kini telah delapan kali membela timnas U-19 itu diperpanjang hingga 2029. Langkah cerdas, karena pada akhirnya BVB pun harus merogoh kocek dalam-dalam untuknya akibat durasi kontrak yang panjang.
Namun, Dortmund tidak akan (lagi) mendapatkan pemain inti. Meskipun Gadou telah memainkan 31 dari 33 pertandingan musim ini sejak awal, namun dalam lima pertandingan terakhir, pemain berkaki kanan ini tidak lagi diturunkan. Tiga kali ia bahkan tidak masuk dalam skuad. Menurut Unverdorben, hal itu "sangat mengejutkan".
Joane Gadou: Nilai transfer yang sama dengan Erling Haaland
Namun, setelah Salzburg melakukan rotasi besar-besaran di bawah asuhan Letsch, termasuk di lini pertahanan tengah, kini fokusnya adalah memastikan stabilitas dan kontinuitas. Dan karena kepergian Gadou sudah terlihat jelas, kini giliran pemain lain yang masih akan membela klub pada musim depan untuk unjuk gigi. Rumor yang beredar bahwa absennya Gadou juga terkait dengan masalah disiplin tidak dapat diverifikasi.
Namun, informasi bahwa BVB telah memberi tahu pemain barunya bahwa ia akan ditempatkan sebagai bek kanan dalam formasi tiga bek sudah dapat dipastikan. Posisi tersebut memang kosong: Niklas Süle akan meninggalkan klub dan bahkan mengakhiri kariernya pada musim panas ini, Emre Can masih cedera selama beberapa bulan, sementara Luca Reggiani paling banter hanya akan menjadi pesaing.
Jalan bagi Gadou, yang di Salzburg bermain sebagai bek kanan di tengah barisan empat bek, menuju starting eleven Dortmund terbuka lebar. Pengalaman di sisinya, dalam diri Waldemar Anton dan Nico Schlotterbeck, yang biasanya tidak ia miliki di Austria, seharusnya bermanfaat bagi permainannya yang kadang-kadang tidak konsisten.
Apakah dan bagaimana Gadou akan bersinar di Borussia, pada akhirnya akan sangat bergantung pada dirinya sendiri. Bakat dan prospeknya ada, dan sama besarnya dengan ruang untuk perbaikan. BVB memang memiliki pengalaman baik dengan transfer dari Salzburg. Mungkin ini pertanda baik bahwa Gadou dibeli dengan biaya transfer yang sama seperti Erling Haaland dulu.
Joane Gadou: Gambaran Umum Kariernya Sejauh Ini
Tim Pertandingan resmi Gol Assist Paris Saint-Germain U19 37 1 0 FC Liefering (Tim Cadangan Salzburg) 1 0 0 FC Red Bull Salzburg 58 0 0 FC Red Bull Salzburg U19 5 0 0