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'Selalu di hati saya' - legenda Milan Andriy Shevchenko menyampaikan pesan emosional kepada mantan klubnya dan Italia yang sedang terpuruk
Shevchenko dukung kebangkitan Italia
Mantan striker legendaris Ukraina itu membagikan pandangannya tentang nasib sepakbola Italia saat berjuang memulihkan reputasi globalnya. Di level domestik, Milan asuhan Ruben Amorim berada di posisi kelima Serie A dengan 11 poin dari lima pertandingan pembuka mereka. Sementara itu, tim nasional Italia menghadapi periode transisi di bawah Roberto Mancini setelah gagal lolos ke tiga Piala Dunia beruntun sejak 2018.
- LaPresse
Pahlawan Ukraina mengungkapkan kecintaan seumur hidup
Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Italia La Gazzetta dello Sport, Shevchenko ditanya tentang keterkaitannya yang tetap kuat dengan sepak bola Italia dan pandangannya mengenai mantan klubnya, Milan. Menegaskan ikatan emosionalnya yang mendalam, pria 49 tahun itu menyatakan: "Milan selalu ada di hati saya, dan saya akan selalu menjadi penggemar mereka. Italia juga selalu ada di hati saya; itu rumah kedua saya. Saya tidak mengatakan ini untuk menyenangkan siapa pun, tetapi karena itu benar."
Saat ditanya lebih lanjut tentang fase sulit yang mencengkeram sepak bola Italia dan keterpurukan tim nasional yang masih berlanjut, mantan pemenang Ballon d'Or itu menambahkan: "Jangan terlalu banyak mengeluh; Anda akan melewati momen ini. Hargai sejarah Anda dan ingat bahwa Anda punya begitu banyak talenta; Anda hanya perlu mengubah beberapa hal, dan Anda akan bangkit lagi. Anda juga memiliki orang-orang yang tepat untuk melakukannya."
Mancini mengawasi perombakan generasi besar
Optimisme Shevchenko sejalan dengan perombakan besar-besaran yang dipimpin Mancini dan direktur teknis Claudio Ranieri, yang mengambil alih setelah kepergian pelatih kepala Gennaro Gattuso pada April 2026. Sang allenatore langsung memberikan panggilan kepada sembilan debutan, mempromosikan gelombang prospek muda termasuk Michael Kayode, Honest Ahanor, dan Samuele Inacio untuk mendorong regenerasi skuad. Pendekatan berani ini dirancang untuk meletakkan fondasi jangka panjang dan memulihkan wibawa juara dunia empat kali itu di panggung global.
- IPA Sport
Italia menghadapi jadwal musim gugur yang berat
Italia akan langsung menguji generasi baru mereka di UEFA Nations League dengan menjamu Belgia sebelum menjalani lawatan berat ke Turki dan Prancis. Jadwal padat pada musim gugur ini memberi Mancini tolok ukur ideal untuk membentuk skuadnya sebelum menutup jeda internasional melawan Turki pada 5 Oktober. Sementara itu, Milan kembali melanjutkan tugas domestik dengan bertandang ke Sassuolo pada 11 Oktober, dengan tujuan tetap menjaga jarak di papan atas Serie A.
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