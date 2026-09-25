'Selalu di hati saya' - legenda Milan Andriy Shevchenko menyampaikan pesan emosional kepada mantan klubnya dan Italia yang sedang terpuruk

Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Italia La Gazzetta dello Sport, Shevchenko ditanya tentang keterkaitannya yang tetap kuat dengan sepak bola Italia dan pandangannya mengenai mantan klubnya, Milan. Menegaskan ikatan emosionalnya yang mendalam, pria 49 tahun itu menyatakan: "Milan selalu ada di hati saya, dan saya akan selalu menjadi penggemar mereka. Italia juga selalu ada di hati saya; itu rumah kedua saya. Saya tidak mengatakan ini untuk menyenangkan siapa pun, tetapi karena itu benar."

Saat ditanya lebih lanjut tentang fase sulit yang mencengkeram sepak bola Italia dan keterpurukan tim nasional yang masih berlanjut, mantan pemenang Ballon d'Or itu menambahkan: "Jangan terlalu banyak mengeluh; Anda akan melewati momen ini. Hargai sejarah Anda dan ingat bahwa Anda punya begitu banyak talenta; Anda hanya perlu mengubah beberapa hal, dan Anda akan bangkit lagi. Anda juga memiliki orang-orang yang tepat untuk melakukannya."