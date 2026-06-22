Selalu dan hanya Messi, kali ini ia mencetak dua gol: 2-0 atas Austria dan memecahkan rekor, Argentina melaju ke babak 16 besar Piala Dunia

90'+8' - Messi kembali mencoba tendangan bebas dari jarak jauh: bola meleset tipis.





90'+5 - ARGENTINA MENAMBAH KEUNGGULAN, MESSI! Ia mencetak dua gol dan menandai gol ke-18-nya di Piala Dunia: setelah serangkaian umpan silang dan pantulan, nomor 10 itu melesakkan bola ke gawang untuk skor 2-0. Awalnya Schlager menyelamatkan gawang dari tembakan Alvarez, lalu bola sampai ke La Pulga yang tak menyia-nyiakan peluang. Lima dari lima gol Argentina.





90' - Peluang bagi Austria, umpan sundulan Danso kepada Wimmer, yang nyaris menyamakan kedudukan.





86' - Dua peluang bagi Nico Gonzalez dan Enzo Fernandez; yang pertama diblok pada detik-detik terakhir, sedangkan yang kedua gagal menyelesaikan peluang.





73' - Peluang bagi Nico Gonzalez, yang nyaris menggandakan keunggulan lewat sundulan setelah menerima umpan dari tendangan bebas Messi.





55' - Austria mencoba: tendangan bebas dari sisi kiri oleh Sabitzer, ditepis oleh Dibu Martinez.





39' - MESSI MENULIS SEJARAH, MENCETAK GOL 1-0 UNTUK ARGENTINA DAN MELAMPUI KLOSE! Almada mengoper ke Medina di sisi kiri, umpan silang ke tengah, dan tendangan datar kaki kiri langsung dari nomor 10, bola meluncur ke sisi kanan gawang yang tak bisa dijangkau oleh Schlager. Gol ke-17 di ajang Piala Dunia ini menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Gol keempat Argentina dari empat pertandingan di Piala Dunia ini.





31' - Lagi-lagi Schlager dan Alaba menyelamatkan Austria! Umpan terobosan dari Messi ke Enzo Fernandez, kiper keluar dengan baik, pada bola pantul Messi mencoba menendang, namun mantan pemain Real dan Bayern itu menghalau bola di garis gawang.





19' - Messi kembali nyaris mencetak gol! Umpan brilian dari Lautaro Martinez, umpan terobosan ke dalam kotak penalti, namun pemain bernomor punggung 10 itu kembali terhipnotis oleh Schlager saat berhadapan satu lawan satu dengan kiper, berkat sentuhan Alaba.





9' - MESSI GAGAL MENJALANKAN PENALTI, ARGENTINA MASIH 0-0! Pemain bernomor punggung 10 itu menendang dengan buruk dan melebar, melewati sisi gawang Schlager.





7' - Pemeriksaan VAR, penalti diberikan. Wasit dipanggil oleh VAR dan memutuskan penalti, pelanggaran dilakukan oleh Posch terhadap Lautaro.





3' - Lautaro Martinez meminta penalti! Penyerang Inter itu dilayani umpan terobosan ke dalam kotak penalti oleh Messi, Posch dan Schlager melakukan intervensi dan menjatuhkannya, menyentuh bola hanya di akhir, namun wasit tidak meniup peluit.