Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Selalu dan hanya Messi, kali ini ia mencetak dua gol: 2-0 atas Austria dan memecahkan rekor, Argentina melaju ke babak 16 besar Piala Dunia

Argentina vs Austria
Argentina
Austria
World Cup

Ikuti bersama kami secara LANGSUNG hari kedua Piala Dunia 2026.

Hari Kedua Piala Dunia 2026

Argentina-Austria 2-0

Pencetak Gol: 39' Messi (Ar), 90'+5' Messi (Ar)


Argentina, juara dunia bertahan asuhan Lionel Scaloni, kembali beraksi dan meraih kemenangan lagi pada hari kedua Piala Dunia 2026, yang dimulai pukul 19.00 di AT&T Stadium, Arlington, dengan skor 2-0 dalam laga melawan Austria asuhan Ralf Rangnick, yang merupakan pertandingan Grup J: Messi dan rekan-rekannya, setelah menang 3-0 dengan hat-trick atas Aljazair, memastikan lolos ke babak selanjutnya dan kemungkinan besar menduduki posisi pertama di grup, melawan Arnautovic dan timnya, yang sebelumnya mengalahkan Yordania dan kini mengoleksi tiga poin. Semua berkat "La Pulga": dua gol lewat tendangan datar kaki kiri dan gol yang penuh kegigihan, pencetak gol terbanyak Piala Dunia dengan 5 gol—semua 5 gol yang dicetak Argentina sejauh ini—serta menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 18 gol, melampaui rekor Klose. Ia juga gagal mengeksekusi satu penalti; jika tidak, ia pasti mencetak tiga gol lagi kali ini.



Piala Dunia 2026 memasuki fase krusial: siapa yang akan menang? Temukan jawabannya di odds taruhan Piala Dunia 2026 kami.




  • TUJUAN DAN LANGKAH-LANGKAH UTAMA:

    90'+8' - Messi kembali mencoba tendangan bebas dari jarak jauh: bola meleset tipis.


    90'+5 - ARGENTINA MENAMBAH KEUNGGULAN, MESSI! Ia mencetak dua gol dan menandai gol ke-18-nya di Piala Dunia: setelah serangkaian umpan silang dan pantulan, nomor 10 itu melesakkan bola ke gawang untuk skor 2-0. Awalnya Schlager menyelamatkan gawang dari tembakan Alvarez, lalu bola sampai ke La Pulga yang tak menyia-nyiakan peluang. Lima dari lima gol Argentina.


    90' - Peluang bagi Austria, umpan sundulan Danso kepada Wimmer, yang nyaris menyamakan kedudukan.


    86' - Dua peluang bagi Nico Gonzalez dan Enzo Fernandez; yang pertama diblok pada detik-detik terakhir, sedangkan yang kedua gagal menyelesaikan peluang.


    73' - Peluang bagi Nico Gonzalez, yang nyaris menggandakan keunggulan lewat sundulan setelah menerima umpan dari tendangan bebas Messi.


    55' - Austria mencoba: tendangan bebas dari sisi kiri oleh Sabitzer, ditepis oleh Dibu Martinez.


    39' - MESSI MENULIS SEJARAH, MENCETAK GOL 1-0 UNTUK ARGENTINA DAN MELAMPUI KLOSE! Almada mengoper ke Medina di sisi kiri, umpan silang ke tengah, dan tendangan datar kaki kiri langsung dari nomor 10, bola meluncur ke sisi kanan gawang yang tak bisa dijangkau oleh Schlager. Gol ke-17 di ajang Piala Dunia ini menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Gol keempat Argentina dari empat pertandingan di Piala Dunia ini.


    31' - Lagi-lagi Schlager dan Alaba menyelamatkan Austria! Umpan terobosan dari Messi ke Enzo Fernandez, kiper keluar dengan baik, pada bola pantul Messi mencoba menendang, namun mantan pemain Real dan Bayern itu menghalau bola di garis gawang.


    19' - Messi kembali nyaris mencetak gol! Umpan brilian dari Lautaro Martinez, umpan terobosan ke dalam kotak penalti, namun pemain bernomor punggung 10 itu kembali terhipnotis oleh Schlager saat berhadapan satu lawan satu dengan kiper, berkat sentuhan Alaba.


    9' - MESSI GAGAL MENJALANKAN PENALTI, ARGENTINA MASIH 0-0! Pemain bernomor punggung 10 itu menendang dengan buruk dan melebar, melewati sisi gawang Schlager.


    7' - Pemeriksaan VAR, penalti diberikan. Wasit dipanggil oleh VAR dan memutuskan penalti, pelanggaran dilakukan oleh Posch terhadap Lautaro.


    3' - Lautaro Martinez meminta penalti! Penyerang Inter itu dilayani umpan terobosan ke dalam kotak penalti oleh Messi, Posch dan Schlager melakukan intervensi dan menjatuhkannya, menyentuh bola hanya di akhir, namun wasit tidak meniup peluit.

    • Iklan

  • LAPORAN PERTANDINGAN:

    Argentina-Austria 2-0

    Pencetak gol: 39' Messi (Ar), 90'+5 Messi (Ar).


    ARGENTINA (4-3-2-1): E. Martinez; Molina, Romero (digantikan oleh Otamendi pada menit ke-57), Li. Martinez, Medina (digantikan oleh Tagliafico pada menit ke-81); De Paul (digantikan oleh Paredes pada menit ke-81), Enzo Fernandez, Mac Allister; Almada (digantikan oleh Nico Gonzalez pada menit ke-64), Messi; Lautaro Martinez (digantikan oleh Alvarez pada menit ke-64). Pelatih: Scaloni.


    AUSTRIA (4-2-3-1): A. Schlager; Laimer, Posch (digantikan oleh Prass pada menit ke-68), Danso, Alaba (digantikan oleh Friedl pada menit ke-67); X. Schlager, Seiwald; Schmid (digantikan oleh Wimmer pada menit ke-78), Wanner (digantikan oleh Arnautovic pada menit ke-68), Sabitzer; Gregoritsch (digantikan oleh Chukwuemeka pada menit ke-85). Pelatih: Rangnick.


    Kartu kuning: Posch (Au), Laimer (A), Medina (Ar), Paredes (Ar).

    Dikeluarkan: -

    Wasit: Omar A. (Egi)

    Catatan: Messi (Ar) gagal mengeksekusi tendangan penalti pada menit ke-9

    Pemberi assist: Medina (Ar)


World Cup
Jordan crest
Jordan
JOR
Argentina crest
Argentina
ARG
World Cup
Algeria crest
Algeria
ALG
Austria crest
Austria
AUT