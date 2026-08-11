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'Selalu berbahaya' - Luis Enrique akhirnya buka suara soal target Liverpool Bradley Barcola saat masa depannya di PSG tetap tidak pasti
Enrique menolak membahas spekulasi Barcola
Enrique mengambil sikap tegas khas dirinya saat ditanya soal masa depan Barcola, yang muncul sebagai target utama Liverpool pada musim panas ini. Winger Prancis itu, yang mencuri perhatian dengan tiga gol di Piala Dunia, telah kembali berlatih bersama raksasa Paris menjelang bentrokan UEFA Super Cup melawan Aston Villa di Salzburg.
Namun, dengan klub Premier League itu terus memantau situasi, Enrique tidak bersedia memberikan kejelasan apakah bintang mudanya akan tetap bertahan di Parc des Princes setelah bursa transfer saat ini berakhir.
Berbicara kepada media jelang laga bergengsi tersebut, bos PSG itu menegaskan posisinya terkait pembicaraan transfer individu. "Saya tidak tahu dan saya tidak ingin berbicara tentang pemain mana pun secara individu," kata Enrique. "Karena itu selalu berbahaya ketika Anda menanyakan sesuatu yang positif atau negatif tentang seorang pemain. Saya tetap fokus pada tim saya."
Penolakan untuk berkomentar itu datang di saat laporan-laporan di Prancis menyebut bahwa kesepakatan pribadi antara Barcola dan klub Merseyside tersebut sudah tercapai, sehingga kini hanya biaya transfer yang masih perlu dinegosiasikan.
- Getty Images
Pencarian Iraola untuk tambahan amunisi di lini serang
Ketertarikan Liverpool terhadap Barcola didorong oleh manajer baru Andoni Iraola, yang bertekad menambah kecepatan dan kualitas pada opsi di sektor sayapnya dalam musim debutnya di Anfield. Meski Liverpool sudah mengamankan perekrutan Ronald Araujo dari Barcelona dengan status pinjaman serta tambahan permanen seperti Victor Munoz, pencarian winger spesialis masih berlanjut.
"Saya rasa sulit untuk menyebutkan angkanya. Ketika bursa transfer dibuka, Anda harus selalu terbuka terhadap opsi-opsi baru untuk meningkatkan skuad," jelas Iraola bulan lalu. "Ada situasi yang jelas di mana kami perlu merekrut pemain. Winger misalnya, kami jelas perlu merekrut seorang winger, tetapi ada juga situasi lain di mana kami harus menganalisis apa yang diberikan pasar, berapa biayanya, dan bagaimana kami juga melihat para pemain yang kami miliki."
Persiapan PSG yang sulit untuk Piala Super
Sementara saga Barcola terus bergulir di latar belakang, Enrique harus menghadapi persiapan yang jauh dari ideal untuk Piala Super. Sebagian besar skuadnya baru kembali berlatih Senin lalu setelah kiprah mereka di Piala Dunia.
"Kami akan berlatih hari ini," tambah bos PSG itu. "Kami sedang mencoba menganalisis semuanya dan setelah itu kami akan membuat keputusan. Ini situasi yang surealis. Para pemain internasional, Prancis, Spanyol, tiba pada Senin. Itu baru satu pekan. Tetapi kami mempersiapkan diri sebaik mungkin dan kami senang memainkan pertandingan ini, karena itu berarti kami memenangi gelar penting, Liga Champions. Sangat penting bagi kami dan klub kami untuk menang. Tetapi dari segi persiapan, ini tidak seperti yang seharusnya."
- AFP
Ambisi besar untuk mendominasi Eropa
Terlepas dari gangguan tersebut, visi jangka panjang Enrique tetap tertuju pada dominasi domestik dan Eropa. Setelah membawa PSG meraih sembilan trofi dalam dua musim terakhir, mantan manajer Barcelona itu kini menargetkan untuk meniru Real Madrid dengan mengamankan gelar Liga Champions ketiga secara beruntun.
Ambisi ini membutuhkan skuad yang dalam dan bertalenta, tetapi potensi masuknya rekrutan baru seperti Maghnes Akliouche, Mika Godts, dan Ferran Torres bisa memuluskan kepergian Barcola jika tawaran tiga digit diajukan oleh Liverpool.
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