Enrique mengambil sikap tegas khas dirinya saat ditanya soal masa depan Barcola, yang muncul sebagai target utama Liverpool pada musim panas ini. Winger Prancis itu, yang mencuri perhatian dengan tiga gol di Piala Dunia, telah kembali berlatih bersama raksasa Paris menjelang bentrokan UEFA Super Cup melawan Aston Villa di Salzburg.

Namun, dengan klub Premier League itu terus memantau situasi, Enrique tidak bersedia memberikan kejelasan apakah bintang mudanya akan tetap bertahan di Parc des Princes setelah bursa transfer saat ini berakhir.

Berbicara kepada media jelang laga bergengsi tersebut, bos PSG itu menegaskan posisinya terkait pembicaraan transfer individu. "Saya tidak tahu dan saya tidak ingin berbicara tentang pemain mana pun secara individu," kata Enrique. "Karena itu selalu berbahaya ketika Anda menanyakan sesuatu yang positif atau negatif tentang seorang pemain. Saya tetap fokus pada tim saya."

Penolakan untuk berkomentar itu datang di saat laporan-laporan di Prancis menyebut bahwa kesepakatan pribadi antara Barcola dan klub Merseyside tersebut sudah tercapai, sehingga kini hanya biaya transfer yang masih perlu dinegosiasikan.



