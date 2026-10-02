Pickford sudah lama menjadi pilihan utama yang tak terbantahkan untuk Inggris, memantapkan dirinya sebagai sosok yang dapat diandalkan di bawah rezim sebelumnya dan mempertahankan statusnya lewat 91 caps. Namun, Tuchel belakangan memilih merotasi opsi di posisi penjaga gawang, memberi kesempatan kepada kiper lain untuk menunjukkan kapasitas mereka.

Berbicara dalam konferensi pers jelang laga Inggris berikutnya melawan Kroasia, Pickford tetap bersikap bijak soal keputusan mencadangkannya. "Ya, itu tidak sering terjadi pada saya [berada di bangku cadangan] untuk klub maupun negara," katanya kepada media. "Manajer memberi tahu saya alasan-alasannya. Itu bagus untuk saya untuk melihat posisi saya. Ini soal saya menjadi rekan setim yang baik dengan energi positif di sekitar tim, berlatih dengan baik, dan menjalankan peran kepemimpinan itu. Saya pikir saya melakukannya dengan sangat baik dalam dua pertandingan terakhir. Ini tidak normal bagi saya, tetapi yang paling utama, manajer meminta saya untuk menjadi rekan setim terbaik. Saya suka bermain, tetapi jika saya hanya menonton, saya hanya ingin yang terbaik untuk Inggris dan itu adalah menang, dan saya pikir saya menghadapinya dengan sangat baik."