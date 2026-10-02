AFP
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'Selalu bagus punya persaingan!' - Jordan Pickford merespons pencadangan oleh Thomas Tuchel dan menegaskan mentalitasnya menghadapi tantangan dari James Trafford
Pickford menerima tantangan untuk menjadi nomor satu Inggris
Pickford sudah lama menjadi pilihan utama yang tak terbantahkan untuk Inggris, memantapkan dirinya sebagai sosok yang dapat diandalkan di bawah rezim sebelumnya dan mempertahankan statusnya lewat 91 caps. Namun, Tuchel belakangan memilih merotasi opsi di posisi penjaga gawang, memberi kesempatan kepada kiper lain untuk menunjukkan kapasitas mereka.
Berbicara dalam konferensi pers jelang laga Inggris berikutnya melawan Kroasia, Pickford tetap bersikap bijak soal keputusan mencadangkannya. "Ya, itu tidak sering terjadi pada saya [berada di bangku cadangan] untuk klub maupun negara," katanya kepada media. "Manajer memberi tahu saya alasan-alasannya. Itu bagus untuk saya untuk melihat posisi saya. Ini soal saya menjadi rekan setim yang baik dengan energi positif di sekitar tim, berlatih dengan baik, dan menjalankan peran kepemimpinan itu. Saya pikir saya melakukannya dengan sangat baik dalam dua pertandingan terakhir. Ini tidak normal bagi saya, tetapi yang paling utama, manajer meminta saya untuk menjadi rekan setim terbaik. Saya suka bermain, tetapi jika saya hanya menonton, saya hanya ingin yang terbaik untuk Inggris dan itu adalah menang, dan saya pikir saya menghadapinya dengan sangat baik."
- Getty Images Sport
Kebangkitan James Trafford dan unit penjaga gawang
Kemunculan Trafford telah memberi Tuchel dilema seleksi yang nyata, karena pemain muda Leeds United itu terus tampil impresif setelah kepindahannya ke Elland Road. Sementara Pickford hampir selalu menjadi andalan bagi timnas Inggris sejak debutnya pada 2017, tampil menonjol di lima turnamen besar yang berpuncak pada Piala Dunia musim panas ini saat Inggris meraih finis di peringkat ketiga, persaingan untuk memperebutkan posisi starter kini semakin ketat.
Pickford menjelaskan bahwa keputusan manajer itu didasarkan pada pengembangan jangka panjang skuad dan performa terkini para pemain yang bersaing untuk menjadi starter, seperti dilaporkan oleh BBC. "Itu berbeda, tetapi kami juga sudah bersama dalam satu siklus selama dua tahun sekarang," katanya. "Trafford mengawali dengan sangat baik bersama Leeds. Kami memiliki grup yang bagus di sekitar kami selama dua tahun terakhir. Itulah yang dikatakan manajer dan Anda harus menghormati keputusan itu. Secara pribadi, bagi saya, selalu bagus memiliki persaingan yang sehat. Saya selalu mengatakan dalam wawancara bahwa saya selalu menginginkan persaingan itu. Kami punya banyak kiper bagus yang sedang berkembang dan itu menjadi kredit bagi Inggris untuk memilikinya, dan semoga itu terus berlanjut lebih lama lagi."
Menjaga standar di Everton dan panggung internasional
Setelah menyaksikan Trafford masuk ke starting XI saat kalah dari Spanyol di Nations League dan menang atas Republik Ceko, Pickford kini siap merebut kembali tempatnya. Kiper Everton itu diperkirakan kembali masuk susunan pemain untuk laga krusial melawan Kroasia pada Sabtu, serta pertandingan tandang kontra Republik Ceko pada Selasa di Wembley.
Kapten Everton itu menegaskan bahwa ia sama sekali tidak berniat melambat, meski kini memasuki tahap yang lebih senior dalam karier bermainnya. "Saya akan selalu mendorong diri saya di klub untuk menjadi versi terbaik dari diri saya dan terus menambah caps itu," tambahnya saat menjalani tugas media. "Anda tidak boleh lengah kapan pun, Anda ingin mendorong diri sendiri untuk menjadi sosok yang Anda inginkan."
- AFP
Klasemen grup UEFA Nations League
Inggris saat ini berada di peringkat kedua Grup C dengan tiga poin, jumlah poin yang sama dengan Kroasia di posisi ketiga, di belakang pemuncak grup Spanyol, yang memegang catatan sempurna dengan enam poin, sementara Republik Ceko masih terpuruk di dasar klasemen tanpa satu poin pun.
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