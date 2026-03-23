“Selalu ada risiko” — Prediksi transfer Emi Martinez yang dibuat oleh mantan bintang Aston Villa setelah melihat kiper juara Piala Dunia itu sudah pernah berpamitan sekali
Martinez dikaitkan dengan Manchester United, Juventus, dan klub-klub Liga Profesional Arab Saudi
Setelah menjadi sosok yang sangat penting bagi The Villans, Martinez terikat kontrak di klubnya saat ini hingga tahun 2029. Jika ia memenuhi kontrak tersebut, ia akan hampir genap satu dekade memberikan dedikasi setia—setelah didatangkan dari Arsenal pada September 2020.
Namun, keraguan serius telah muncul mengenai apakah pemenang dua kali penghargaan Kiper Pria Terbaik FIFA ini akan bertahan lebih dari beberapa bulan di Villa Park.
Ia tampaknya telah mengucapkan selamat tinggal pada stadion tersebut pada Mei 2025, setelah pertandingan kandang terakhir dalam musim Liga Premier tersebut. Air mata mengalir di wajah pria yang hampir mencapai 250 penampilan untuk The Villans.
Pindah ke Manchester United sempat dibicarakan, sementara tim-tim di Liga Pro Saudi telah lama menunjukkan minat, tetapi tidak ada kesepakatan yang tercapai dan Martinez tetap terdaftar di Villa. Pindah ke Timur Tengah terus dibicarakan, sementara raksasa Serie A Juventus dikabarkan sedang mencari kiper utama baru.
Apakah Martinez akan hengkang dari Villa pada bursa transfer musim panas 2026?
Dengan mempertimbangkan hal itu, mantan striker Villa, Heskey—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL melalui Betinia—menjawab ketika ditanya apakah Martinez kemungkinan akan mendapatkan tantangan baru yang menurutnya seharusnya sudah diambil setahun yang lalu: “Saya rasa begitu. Terutama jika Anda berpendapat bahwa hal itu seharusnya sudah dilakukan musim panas lalu. Saya rasa begitu. Tapi dia juga kiper yang luar biasa. Anda harus angkat topi untuknya. Kiper adalah jenis orang yang berbeda dan dia jelas termasuk di antaranya.”
Setelah melihat Martinez seolah-olah melambaikan tangan perpisahan saat musim 2024-25 berakhir, manajer Villa, Unai Emery, mengatakan ketika ditanya apakah hubungan dengan pemain yang telah terbukti di Premier League itu akan diputus: “Kita lihat saja. Tentu saja, ini adalah pertandingan terakhir di sini [musim ini], dan saya tidak tahu. Kita lihat saja soal tim, para pemain, tapi tentu saja, mereka menunjukkan performa di lapangan.”
Apakah Trafford bisa menjadi kiper utama Villa dalam jangka panjang?
Villa dilaporkan telah menyiapkan rencana cadangan, dengan kabar bahwa mereka akan membidik mantan penjaga gawang timnas Inggris U-21, James Trafford, dari Manchester City, yang memicu spekulasi yang intens. Ia telah menjalani musim yang berat di Etihad, setelah direkrut sebagai kiper utama pada 2025, namun hanya beberapa minggu kemudian posisinya tergeser oleh Gianluigi Donnarumma dalam hierarki tim.
Ketika ditanya tentang masa depannya, Trafford mengatakan: “Siapa yang tahu, ini sepak bola. Setiap hari, mari kita jalani satu hari demi satu hari dan berusaha sekeras mungkin, dan apa pun yang terjadi, biarlah terjadi.”
Trafford, yang tampil gemilang saat City memenangkan final Carabao Cup 2026 melawan Arsenal, akan menjadi tambahan jangka panjang yang berguna bagi Villa pada usia 23 tahun. Namun, mereka akan menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan kiper mantan Burnley ini.
Emery dan rekan-rekannya juga harus memutuskan apakah mereka mampu melepas Martinez dan memulai dari awal di posisi yang secara luas dianggap sebagai posisi terpenting di lapangan - dengan barisan pertahanan terakhir yang andal sebagai fondasi untuk membangun tim yang sukses.
Melepas Martinez akan menjadi risiko bagi Aston Villa
Heskey menambahkan mengenai kemungkinan membiarkan Martinez hengkang: “Selalu ada risiko. Membiarkan pemain sekelas itu pergi. Seseorang yang sudah terbukti kemampuannya. Karena kenyataannya, terkadang kamu kesulitan menangani kiper karena tidak tahu tekanan yang menyertainya. Kamu bisa lihat di Spurs. Tiba-tiba kamu jadi bintang baru yang diunggulkan. Kamu membuat beberapa kesalahan, lalu kamu tidak terlihat lagi. Kemudian kesalahan-kesalahan itu bisa menghantui kamu sedikit.
“Jadi ya, jujur saja, itu bisa jadi risiko. Tapi terkadang kamu harus mengambil risiko. Menurutku itu posisi terpenting. Kamu harus menjaga gawang tetap bersih. Jika kamu bisa menjaga gawang tetap bersih, kamu sudah memenangkan setengah pertempuran.”
Martinez telah membantu Villa kembali ke empat besar Liga Premier musim ini, sekaligus mencapai perempat final Liga Europa. Kualifikasi untuk Liga Champions 2026-27 masih terbuka melalui kedua jalur tersebut - sementara trofi besar pertama sejak 1996 juga siap diperebutkan.
