“Selalu ada risiko” — Prediksi transfer Emi Martinez yang dibuat oleh mantan bintang Aston Villa setelah melihat kiper juara Piala Dunia itu sudah pernah berpamitan sekali

Setelah menjadi sosok yang sangat penting bagi The Villans, Martinez terikat kontrak di klubnya saat ini hingga tahun 2029. Jika ia memenuhi kontrak tersebut, ia akan hampir genap satu dekade memberikan dedikasi setia—setelah didatangkan dari Arsenal pada September 2020.

Namun, keraguan serius telah muncul mengenai apakah pemenang dua kali penghargaan Kiper Pria Terbaik FIFA ini akan bertahan lebih dari beberapa bulan di Villa Park.

Ia tampaknya telah mengucapkan selamat tinggal pada stadion tersebut pada Mei 2025, setelah pertandingan kandang terakhir dalam musim Liga Premier tersebut. Air mata mengalir di wajah pria yang hampir mencapai 250 penampilan untuk The Villans.

Pindah ke Manchester United sempat dibicarakan, sementara tim-tim di Liga Pro Saudi telah lama menunjukkan minat, tetapi tidak ada kesepakatan yang tercapai dan Martinez tetap terdaftar di Villa. Pindah ke Timur Tengah terus dibicarakan, sementara raksasa Serie A Juventus dikabarkan sedang mencari kiper utama baru.