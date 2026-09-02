‘Selalu ada peluang’ - Apa yang terjadi ketika ‘Barcelona atau Real Madrid datang memanggil’ Erling Haaland? Prediksi transfer dibuat mantan bintang Manchester City

Untuk saat ini, Haaland fokus membantu City, yang kini bekerja di bawah penerus Guardiola, Enzo Maresca, mengejar gelar-gelar besar. Ia kini mengambil peran kepemimpinan yang lebih besar setelah melihat nama-nama seperti Bernardo Silva dan Rodri mengikuti Kevin De Bruyne dan Ilkay Gundogan meninggalkan Etihad.

Saat didesak soal siapa lagi yang perlu melangkah maju setelah begitu banyak pengalaman hengkang, Hamann menambahkan: “Jelas itu selalu menjadi kesempatan ketika sosok-sosok yang sangat berpengaruh dan besar di ruang ganti pergi, itu selalu menjadi kesempatan bagi yang lain untuk melangkah maju dan jelas seseorang harus mengambil tongkat estafet, karena mereka sangat sukses.

“Mereka masih punya Ruben Dias, yang merupakan pemimpin di tim. Di [Gianluigi] Donnarumma mereka punya seorang kiper yang sudah melihat segalanya, yang masih sangat muda, tetapi sudah lama berada di level ini, dan saya pikir inilah orang-orangnya.

“Karena dalam diri Elliot Anderson, dalam diri [Ayyoub] Bouaddi, mereka punya dua pemain yang sangat bertalenta di lini tengah, tetapi mereka perlu dipimpin. Bouaddii datang ke liga baru, jadi dia mungkin butuh beberapa pekan untuk beradaptasi. Saya sangat menyukai kedua pemain itu, harus saya katakan, dan saya pikir itu bagian yang sangat penting, seperti yang kita tahu, ruang mesin; di situlah Anda menang dan kalah dalam pertandingan, jadi saya pikir mereka membutuhkan Dias, mereka membutuhkan Donnarumma.

“Jelas sebagai kiper Anda tidak punya pengaruh sebesar itu, dan Haaland, saya pikir dia mungkin harus mengambil peran yang berbeda, karena dalam beberapa tahun terakhir ada pemain-pemain di sana yang membuatnya mungkin tidak memikul tanggung jawab penuh itu. Apa yang terjadi di ruang ganti, itu akan berubah sekarang.”