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‘Selalu ada peluang’ - Apa yang terjadi ketika ‘Barcelona atau Real Madrid datang memanggil’ Erling Haaland? Prediksi transfer dibuat mantan bintang Manchester City
Haaland adalah pemenang Treble pemecah rekor
Haaland mengikuti jejak ayahnya, Alf Inge, dengan bergabung ke City pada musim panas 2022. Pada saat itu ia merupakan salah satu properti terpanas di sepakbola dunia, dengan Pep Guardiola memenangkan persaingan untuk mendapatkan tanda tangan yang paling diburu.
Imbal hasil langsung diberikan dari biaya transfer £51 juta ($69 juta) yang kini terlihat sebagai sebuah bargain besar, di era kesepakatan sembilan digit, dengan Haaland menikmati kejayaan Treble Premier League, Piala FA, dan Liga Champions dalam musim debut 52 gol.
Rekor demi rekor telah pecah di sekitar penyerang tangguh itu sejak saat itu, dengan 100 gol kasta teratas di kompetisi teratas Inggris dicatat dengan laju yang mencetak sejarah, dan kesepakatan jangka panjang secara personal telah disepakati. Namun, tidak ada jaminan bahwa kesepakatan tersebut akan dihormati.
- Getty
Mungkinkah Haaland tergoda oleh transfer pada 2027?
Pembicaraan soal ketertarikan dari Spanyol tak kunjung mereda dan Haaland akan berusia 27 tahun musim panas mendatang, setelah menuntaskan musim kelimanya di Manchester. Mungkinkah ia membuka diri untuk tantangan baru pada titik itu, dengan pintu di Camp Nou dan Santiago Bernabeu siap dibuka lebar?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Hamann, mantan gelandang City itu, yang berbicara dalam kerja sama dengan Betinia, mengatakan kepada GOAL: “Yah, dia sudah memenangkan segalanya, bukan? Dia memenangkan Liga Champions, dia memenangkan Premier League, dan saya tidak yakin berapa lama kontraknya, dia menandatangani kontrak yang sangat panjang, bukan?
“Jelas itu bukan tergantung dia apakah dia akan pergi atau bisa pergi, tetapi saya pikir itu wajar ketika Anda sudah memenangkan segalanya, ketika Anda sudah berada di klub untuk waktu tertentu. Dia bahkan lahir di Inggris, bukan, karena ayahnya bermain di Premier League.
“Saya pikir mungkin akan ada waktunya ketika dia berkata, saat Barcelona atau Madrid datang memanggil, ya, saya pikir selalu ada peluang, tetapi jika City mengatakan tidak, dengan kontrak yang dia miliki, maka itu mungkin akan sulit karena dia juga tidak akan murah.”
Siapa yang perlu menjadi pemimpin di Manchester City?
Untuk saat ini, Haaland fokus membantu City, yang kini bekerja di bawah penerus Guardiola, Enzo Maresca, mengejar gelar-gelar besar. Ia kini mengambil peran kepemimpinan yang lebih besar setelah melihat nama-nama seperti Bernardo Silva dan Rodri mengikuti Kevin De Bruyne dan Ilkay Gundogan meninggalkan Etihad.
Saat didesak soal siapa lagi yang perlu melangkah maju setelah begitu banyak pengalaman hengkang, Hamann menambahkan: “Jelas itu selalu menjadi kesempatan ketika sosok-sosok yang sangat berpengaruh dan besar di ruang ganti pergi, itu selalu menjadi kesempatan bagi yang lain untuk melangkah maju dan jelas seseorang harus mengambil tongkat estafet, karena mereka sangat sukses.
“Mereka masih punya Ruben Dias, yang merupakan pemimpin di tim. Di [Gianluigi] Donnarumma mereka punya seorang kiper yang sudah melihat segalanya, yang masih sangat muda, tetapi sudah lama berada di level ini, dan saya pikir inilah orang-orangnya.
“Karena dalam diri Elliot Anderson, dalam diri [Ayyoub] Bouaddi, mereka punya dua pemain yang sangat bertalenta di lini tengah, tetapi mereka perlu dipimpin. Bouaddii datang ke liga baru, jadi dia mungkin butuh beberapa pekan untuk beradaptasi. Saya sangat menyukai kedua pemain itu, harus saya katakan, dan saya pikir itu bagian yang sangat penting, seperti yang kita tahu, ruang mesin; di situlah Anda menang dan kalah dalam pertandingan, jadi saya pikir mereka membutuhkan Dias, mereka membutuhkan Donnarumma.
“Jelas sebagai kiper Anda tidak punya pengaruh sebesar itu, dan Haaland, saya pikir dia mungkin harus mengambil peran yang berbeda, karena dalam beberapa tahun terakhir ada pemain-pemain di sana yang membuatnya mungkin tidak memikul tanggung jawab penuh itu. Apa yang terjadi di ruang ganti, itu akan berubah sekarang.”
- Getty/GOAL
Fernandez siap bergabung jelang bentrok dengan Coventry
City juga menambahkan pemenang Piala Dunia asal Argentina, Enzo Fernandez, ke dalam skuad mereka pada hari terakhir bursa transfer, dengan gelandang Amerika Selatan itu menjadi pemain termahal bersama dalam sejarah sepak bola Inggris saat bergabung dengan Chelsea dari Blues seharga £125 juta ($169 juta).
Ia adalah sosok petarung lainnya, yang beberapa kali mengenakan ban kapten selama masa baktinya di Stamford Bridge, dan akan menjadi kekuatan pendorong di lini tengah. City, yang berada di puncak klasemen Premier League setelah membuka musim 2026-27 dengan dua kemenangan beruntun, akan kembali beraksi pada Sabtu saat menjamu Frank Lampard dan tim Coventry asuhannya.
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