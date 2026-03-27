‘Selalu ada kekhawatiran’ - Kembalinya Frank Lampard ke Chelsea bisa saja terjadi, karena mantan striker Coventry itu mengakui bahwa kemungkinan ia kembali menjadi manajer The Blues untuk ketiga kalinya tidak bisa dikesampingkan

Setelah mencatatkan 648 penampilan bersama Chelsea sebagai pemain—mencetak 211 gol sekaligus meraih gelar Liga Premier, Liga Champions, dan Liga Europa—ikatan emosionalnya dengan London Barat pasti akan membawa Lampard kembali ke sana pada suatu saat nanti.

Setelah membuktikan kemampuannya di Derby, Chelsea memang memanggilnya pada musim panas 2019. Masa jabatannya hanya berlangsung hingga Januari 2021, dengan hasil dan performa yang konsisten sulit untuk dihasilkan. Panggilan darurat yang mengejutkan dikirimkan kepada Lampard pada April 2023.

Menjabat sebagai manajer sementara di Stamford Bridge, masa kepelatihan yang sulit selama 11 pertandingan menghasilkan delapan kekalahan dan hanya satu kemenangan. Lampard tidak lagi berada di pinggir lapangan hingga kembali ke Championship bersama Coventry pada November 2024.

Dia telah melakukan pekerjaan yang brilian di sana, membawa The Sky Blues ke puncak klasemen divisi kedua saat mereka berusaha mengakhiri pengasingan selama 25 tahun dari kasta tertinggi sepak bola Inggris. Namun, masih harus dilihat apakah Lampard akan memimpin mereka di kasta tertinggi, karena kemungkinan kembalinya ke Chelsea sedang dibicarakan - sementara masa depan manajer The Blues saat ini, Liam Rosenior, dipertanyakan.