‘Selalu ada kekhawatiran’ - Kembalinya Frank Lampard ke Chelsea bisa saja terjadi, karena mantan striker Coventry itu mengakui bahwa kemungkinan ia kembali menjadi manajer The Blues untuk ketiga kalinya tidak bisa dikesampingkan
Lampard telah memulihkan reputasinya sebagai pelatih di Coventry
Setelah mencatatkan 648 penampilan bersama Chelsea sebagai pemain—mencetak 211 gol sekaligus meraih gelar Liga Premier, Liga Champions, dan Liga Europa—ikatan emosionalnya dengan London Barat pasti akan membawa Lampard kembali ke sana pada suatu saat nanti.
Setelah membuktikan kemampuannya di Derby, Chelsea memang memanggilnya pada musim panas 2019. Masa jabatannya hanya berlangsung hingga Januari 2021, dengan hasil dan performa yang konsisten sulit untuk dihasilkan. Panggilan darurat yang mengejutkan dikirimkan kepada Lampard pada April 2023.
Menjabat sebagai manajer sementara di Stamford Bridge, masa kepelatihan yang sulit selama 11 pertandingan menghasilkan delapan kekalahan dan hanya satu kemenangan. Lampard tidak lagi berada di pinggir lapangan hingga kembali ke Championship bersama Coventry pada November 2024.
Dia telah melakukan pekerjaan yang brilian di sana, membawa The Sky Blues ke puncak klasemen divisi kedua saat mereka berusaha mengakhiri pengasingan selama 25 tahun dari kasta tertinggi sepak bola Inggris. Namun, masih harus dilihat apakah Lampard akan memimpin mereka di kasta tertinggi, karena kemungkinan kembalinya ke Chelsea sedang dibicarakan - sementara masa depan manajer The Blues saat ini, Liam Rosenior, dipertanyakan.
Apakah Lampard bisa kembali ke Chelsea untuk kali ketiga sebagai manajer?
Ketika ditanya apakah ada kekhawatiran bahwa Lampard akan hengkang, Morrison — dalam wawancara eksklusif dengan GOAL melalui Freebets.com, situs penawaran taruhan Piala Dunia — mengatakan: “Selalu ada kekhawatiran bahwa Frank Lampard bisa saja pindah ke Chelsea. Menurut saya, Frank Lampard adalah manajer yang brilian. Sejujurnya, pekerjaan yang dilakukannya di Coventry sangat luar biasa. Dan tentu saja semua orang tahu bahwa Frank adalah legenda di Chelsea berkat kariernya sebagai pemain, tetapi dia telah bekerja dengan sangat baik di Coventry dan membawa mereka ke posisi sekarang - hanya selangkah lagi untuk kembali ke Liga Premier.
“Selalu akan ada spekulasi besar, dan banyak klub akan melirik Frank Lampard untuk menjadi manajer mereka. Bahkan [Crystal] Palace pada musim panas nanti kemungkinan besar akan melirik Frank Lampard. Nilai pasarnya saat ini sangat tinggi. Pujian penuh untuknya - dia telah tampil luar biasa sejak bergabung dengan Coventry.”
Coventry menyadari bahwa Lampard kemungkinan besar akan menarik minat
Meskipun “nilai” Lampard sedang tinggi saat ini, seiring upaya The Sky Blues untuk merayakan kejayaan meraih gelar juara pada 2026, pria berusia 47 tahun ini sudah cukup lama berkecimpung di dunia sepak bola untuk tahu bahwa opini bisa berubah dengan cepat. Jika Coventry mengalami awal yang buruk di Liga Premier musim depan, maka pertanyaan-pertanyaan yang lebih sulit akan dilontarkan kepada sang manajer.
Dengan pemikiran itu, Morrison menambahkan saat ditanya tentang perlunya memanfaatkan peluang saat muncul—bukan menunggu dan berharap yang terbaik: “Kamu memang harus mengambil peluang itu. Jadi menurutku, jika ada klub seperti Chelsea yang kembali mengetuk pintu untuknya, dia akan kesulitan menolaknya, meskipun saat ini dia setia pada Coventry.
“Dan Coventry mungkin menyadari hal itu—tapi begitulah dunia sepak bola, karena peluang seperti ini tidak selalu datang lagi. Namun saat ini, semuanya masih sebatas rumor, bukan? Saya pikir dia sepenuhnya fokus untuk membawa Coventry promosi ke Liga Premier dan menjadi manajer Liga Premier lagi.”
Rencana transfer sedang disiapkan seiring semakin dekatnya musim promosi
Jika Sky Blues ingin mengambil langkah tersebut, dengan Lampard yang masih memegang kendali, maka dana besar perlu diinvestasikan pada bursa transfer musim panas — mengingat tim-tim seperti Sunderland dan Leeds telah menunjukkan pada musim 2025-26 apa yang bisa diraih melalui perekrutan yang cerdas.
Morrison, yang menghabiskan dua tahun bersama Coventry antara 2008 dan 2010, melanjutkan, “Ketua harus mengeluarkan uang. Jika dia tidak mengeluarkan uang, ini akan menjadi musim yang panjang dan manajer yang tidak bahagia. Anda harus berinvestasi. Sebagus apa pun para pemain yang telah membawa Anda naik telah melakukan pekerjaan yang brilian, Anda membutuhkan skuad yang besar untuk bersaing di Liga Premier. Lompatan dari Championship ke Liga Premier sangat besar.
“Anda telah melihat bagaimana Sunderland menghabiskan uang, Leeds juga menghabiskan uang. Kedua tim itu tampaknya akan bertahan musim ini—well, Sunderland sudah pasti bertahan. Leeds masih dalam persaingan, tapi saya yakin mereka akan baik-baik saja. Dan Anda harus mengeluarkan uang untuk bersaing dengan klub-klub besar ini. Sunderland merekrut pemain-pemain hebat dan kini mereka berada di paruh atas klasemen. Ini adalah musim yang luar biasa. Jadi ya, jika Coventry promosi, saya pikir mereka tahu mereka harus mengeluarkan uang.”
Coventry masih memiliki tujuh pertandingan tersisa di musim ini. Pertandingan pertama akan mempertemukan Derby yang melakukan perjalanan singkat dari Timur ke West Midlands pada 3 April. Tim asuhan Lampard saat ini unggul sembilan poin di puncak klasemen, dan 11 poin di atas Ipswich di posisi ketiga - artinya mereka hanya butuh beberapa hasil positif lagi untuk memastikan promosi otomatis.