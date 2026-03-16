Wajar saja, sepanjang akhir pekan seluruh Inggris membicarakan satu gol yang berhasil masuk ke dalam buku-buku sejarah itu. Namun, legenda Arsenal Freddie Ljungberg juga menyoroti peristiwa yang terjadi beberapa menit sebelumnya, yang mungkin memiliki dampak menentukan bagi terwujudnya mimpi yang telah lama dinanti—dan tentu saja erat kaitannya dengan nama Max Dowman.
Diterjemahkan oleh
"Selain Lionel Messi, saya belum pernah melihat ada pemain lain yang bisa membuat lawan-lawannya tak berdaya seperti itu": Seorang remaja berusia 16 tahun membuat FC Arsenal bermimpi
"Saya rasa, pada saat itulah mereka memastikan gelar juara Liga Premier, berkat umpan silang itu," kata Ljungberg kepada Viaplay mengenai aksi Dowman pada menit ke-89. Di sisi kanan lapangan, pemain muda berbakat FC Arsenal berusia 16 tahun itu mendapat ruang yang luas dari FC Everton dan memiliki cukup waktu untuk memikirkan apa yang harus dilakukannya dengan bola.
"Kamu masih sangat muda dan berani melakukan umpan silang ini - banyak pemain muda lainnya pasti akan mengoper bola ke samping dan menyerahkan tanggung jawab kepada orang lain," jelas Ljungberg. Dowman tidak mengoper bola ke samping kepada Declan Rice yang berada di tengah tanpa pengawalan, melainkan menendang bola dengan kaki kirinya yang kuat, penuh putaran dan daya dorong, ke arah tiang jauh. Di sana, kiper Everton Jordan Pickford gagal menjangkau bola, dan setelah memantul dari Piero Hincapie, bola jatuh ke kaki penyerang tengah Arsenal Viktor Gyökeres, yang hanya perlu menyarangkan bola ke gawang kosong dari jarak satu meter untuk membawa Arsenal memimpin 1-0.
Itu adalah gol penentu dalam pertandingan yang tampaknya akan berakhir imbang tanpa gol. Ljungberg, yang pernah bermain di London Utara dari 1998 hingga 2007, berpendapat: "Jika Arsenal hanya bermain imbang, Manchester City kemungkinan besar akan mengalahkan West Ham United." Pada kenyataannya, Arsenal mengumpulkan tiga poin dan kemudian pada Sabtu malam, City tidak bisa melampaui skor 1-1 saat bertandang ke West Ham.
Jadi, mungkin akhir pekan ini memang menjadi momen krusial dalam perebutan gelar juara Inggris: Meskipun City memenangkan pertandingan tunda mereka, keunggulan Arsenal sebagai pemuncak klasemen atas pesaing terdekatnya tetap enam poin dengan tujuh pekan tersisa. Jika The Gunners bermain imbang melawan Everton dan The Skyblues menang di kandang West Ham, keunggulan tersebut bisa saja menyusut menjadi hanya dua poin.
- AFP
Max Dowman menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Liga Premier
Keputusan pelatih Arsenal, Mikel Arteta, pada Sabtu lalu untuk memasukkan pemain termudanya pada 15 menit terakhir saat skor masih 0-0, ternyata sangat tepat. Dan fakta bahwa Dowman kemudian mencetak sejarah di masa tambahan waktu menjadi bonus tambahan. Hal itu juga sangat mengesankan.
Kiper Everton, Pickford, maju ke depan saat tendangan sudut tim tamu dengan harapan bisa menyamakan kedudukan. Namun, Arsenal berhasil menghalau bola dan 25 meter di depan gawangnya sendiri, Dowman berhasil melewati Vitaliy Mykolenko dengan sentuhan pertama yang cerdas. Tak jauh dari garis tengah, hanya Kiernan Dewsbury-Hall yang menghalangi jalannya—dan dia pun berhasil melewatinya. Tanpa perlawanan berarti, remaja itu akhirnya berlari menuju gawang yang kosong, memasukkan bola ke gawang, dan membuat stadion bergemuruh.
Dengan usia 16 tahun dan 73 hari, Dowman menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Liga Premier. Jauh di depan pemegang rekor sebelumnya, James Vaughan, yang saat mencetak gol debutnya di EPL pada 2005 berusia hampir 200 hari lebih tua. Dan bahkan lebih jauh lagi di depan legenda seperti Wayne Rooney (16 tahun dan 360 hari), Cesc Fabregas (17 tahun dan 113 hari), atau Michael Owen (17 tahun dan 143 hari).
Max Dowman memukau dengan kedewasaan yang luar biasa: "Saya belum pernah melihat yang seperti ini seumur hidup saya"
Yang membuat rekor Dowman semakin mengesankan: Arteta tidak memberikan kesempatan bermain kepada pemain muda ini hanya karena ingin membanggakan diri sebagai orang yang menemukannya kelak. Juga bukan karena ingin memasukkannya sesekali ke lapangan saat pertandingan sudah tidak terlalu menentukan. Tidak. Arteta yakin bahwa meskipun usianya masih sangat muda (dia baru berusia 16 tahun sejak Malam Tahun Baru!), Dowman sudah bisa menjadi pemain yang membuat perbedaan di level tertinggi. Saat melawan Everton, talenta luar biasa ini membuktikannya dengan sangat mengesankan.
"Arteta tidak peduli apakah Dowman berusia 16 atau 66 tahun. Dia memasukkannya sebagai pemain pengganti untuk memenangkan pertandingan," tegas mantan kiper timnas Inggris Joe Hart sebagai pakar TV di BBC Sport dan meramalkan: "Kita memiliki pemain yang benar-benar istimewa di Inggris."
Dowman sudah mulai menjadi sorotan sejak dini. Musim panas lalu, Arteta memanggil pemain yang saat itu baru berusia 15 tahun ke tim utama - dan dalam pertandingan uji coba melawan klub-klub ternama, Dowman menunjukkan bahwa ia sudah lebih dari sekadar mampu bersaing. "Apa yang dia lakukan di lapangan tidak biasa untuk seorang anak seusia itu," puji Arteta setelah pertandingan persahabatan melawan Newcastle United pada bulan Juli. Dan legenda pertahanan Inggris, Rio Ferdinand, bersorak: "Dia adalah pemain berusia 15 tahun terbaik di Inggris - mungkin bahkan di seluruh dunia."
Selain kaki kiri yang luar biasa dan kemampuan menggiring bola yang menonjol, Dowman juga memiliki fisik yang sangat baik untuk usianya. Itulah sebabnya Arteta tidak ragu untuk mempercayai pemain berbakat ini. Meskipun Dowman harus absen selama dua setengah bulan antara pertengahan Desember dan akhir Februari karena cedera pergelangan kaki, hal itu tidak berdampak negatif pada perkembangannya.
Namun, Arteta juga sangat berhati-hati dalam membimbing apa yang mungkin menjadi permata Inggris terbesar ini. Dowman telah tampil dalam tujuh pertandingan bersama tim utama musim ini; pada debutnya di Liga Premier melawan Leeds United pada Agustus (5-0), ia langsung berhasil mendapatkan penalti dengan gerakan cerdas saat masuk sebagai pemain pengganti. "Kami melihat hal itu darinya setiap hari dalam latihan," kata Arteta kepada BBC Sport setelah pertandingan, tidak terlalu terkejut dengan penampilan perdana Dowman yang bagus di liga.
Pelatih asal Spanyol itu juga menjelaskan betapa intensnya Arsenal memikirkan apa yang tepat untuk pengembangan gelandang serang tersebut. "Kami telah mengamati bagaimana ia bereaksi terhadap situasi tertentu," ungkap Arteta. Meskipun menonjol dalam sesi pramusim, Dowman sengaja tidak dimasukkan ke dalam skuad saat laga pembuka Liga Premier melawan Manchester United. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah ia akan patah semangat sesaat setelahnya atau tetap melanjutkan dengan tekad yang kuat. Ternyata yang terakhir itulah yang terjadi.
Bagaimanapun, Arteta memberikan "pujian besar kepada keluarganya. Mereka telah membesarkan seorang anak dengan kedewasaan, kestabilan, dan hasrat yang jarang ditemukan." Dowman, yang saat itu baru berusia 15 tahun, "sudah begitu yakin bahwa dia bisa tampil bagus - hal seperti itu belum pernah saya lihat seumur hidup saya," puji Arteta.
- (C)Getty Images
Perbandingan dengan Messi: Seorang legenda Chelsea pun terkesan dengan Max Dowman
Sejak awal, Arteta baru sekali memainkan pemain timnas Inggris U-19 itu, masing-masing di Piala FA dan Piala Liga. Selain itu, ia berharap semangat Dowman yang tanpa beban dapat memberikan dorongan di fase akhir pertandingan — yang terbukti sangat berhasil saat melawan Everton.
"Keluar, lakukan apa yang kamu bisa, dan menangkan pertandingan ini untuk kami," kata Arteta kepada Dowman sebelum ia masuk sebagai pemain pengganti. "Saya mengatakan kepadanya bahwa inilah momen-momen dalam satu musim di mana sesuatu yang istimewa harus terjadi. Dia tahu bahwa dia memiliki kemampuan untuk itu. Aku hanya perlu memberinya kesempatan dan dia harus membuktikannya." Dowman telah "mengubah jalannya pertandingan," tegas pelatih sukses Arsenal itu kepada Sky Sports. "Dia membuat kami lebih berbahaya. Melakukan hal itu pada usia ini di panggung sebesar ini, dengan tekanan sebesar itu - itu sungguh luar biasa. Itu sangat alami baginya dan dia hanya melakukan apa yang dia rasakan. Jika kamu memiliki bakat seperti itu, hal-hal baik pasti akan terjadi."
Sementara itu, John Terry, legenda rival sekota Arsenal, FC Chelsea, juga ikut memuji Dowman. Mantan bek kelas dunia yang kini menjadi pelatih akademi di The Blues itu bahkan tidak segan membandingkannya dengan pemenang Ballon d'Or delapan kali, Lionel Messi. "Pemain yang luar biasa, benar-benar luar biasa," kata Terry dalam sebuah video TikTok tentang Dowman dan menjelaskan: "Saya melihatnya bermain melawan Chelsea sekitar setahun yang lalu. Selain Lionel Messi, saya belum pernah melihat siapa pun yang bisa membuat lawan-lawannya terdiam seperti itu. Tentu saja ini perbandingan yang sangat besar, tapi anak ini memiliki bakat yang luar biasa. Dia akan memainkan peran besar dalam masa depan Arsenal dan Inggris."
Dalam waktu dekat, Dowman ingin terlebih dahulu meraih gelar pertamanya bersama The Gunners. Para penggemar tentu saja bermimpi terutama untuk meraih gelar juara liga, yang akan menjadi yang pertama sejak 2004. Lima setengah tahun sebelum kelahiran pemain yang mungkin telah menciptakan momen krusial melawan Everton dalam perjalanan mewujudkan mimpi tersebut.
Statistik Max Dowman bersama FC Arsenal musim ini
Penampilan 7 Menit bermain 236 Gol 1 Assist 1