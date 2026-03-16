"Selain Lionel Messi, saya belum pernah melihat ada pemain lain yang bisa membuat lawan-lawannya tak berdaya seperti itu": Seorang remaja berusia 16 tahun membuat FC Arsenal bermimpi

Yang membuat rekor Dowman semakin mengesankan: Arteta tidak memberikan kesempatan bermain kepada pemain muda ini hanya karena ingin membanggakan diri sebagai orang yang menemukannya kelak. Juga bukan karena ingin memasukkannya sesekali ke lapangan saat pertandingan sudah tidak terlalu menentukan. Tidak. Arteta yakin bahwa meskipun usianya masih sangat muda (dia baru berusia 16 tahun sejak Malam Tahun Baru!), Dowman sudah bisa menjadi pemain yang membuat perbedaan di level tertinggi. Saat melawan Everton, talenta luar biasa ini membuktikannya dengan sangat mengesankan.

"Arteta tidak peduli apakah Dowman berusia 16 atau 66 tahun. Dia memasukkannya sebagai pemain pengganti untuk memenangkan pertandingan," tegas mantan kiper timnas Inggris Joe Hart sebagai pakar TV di BBC Sport dan meramalkan: "Kita memiliki pemain yang benar-benar istimewa di Inggris."

Dowman sudah mulai menjadi sorotan sejak dini. Musim panas lalu, Arteta memanggil pemain yang saat itu baru berusia 15 tahun ke tim utama - dan dalam pertandingan uji coba melawan klub-klub ternama, Dowman menunjukkan bahwa ia sudah lebih dari sekadar mampu bersaing. "Apa yang dia lakukan di lapangan tidak biasa untuk seorang anak seusia itu," puji Arteta setelah pertandingan persahabatan melawan Newcastle United pada bulan Juli. Dan legenda pertahanan Inggris, Rio Ferdinand, bersorak: "Dia adalah pemain berusia 15 tahun terbaik di Inggris - mungkin bahkan di seluruh dunia."

Selain kaki kiri yang luar biasa dan kemampuan menggiring bola yang menonjol, Dowman juga memiliki fisik yang sangat baik untuk usianya. Itulah sebabnya Arteta tidak ragu untuk mempercayai pemain berbakat ini. Meskipun Dowman harus absen selama dua setengah bulan antara pertengahan Desember dan akhir Februari karena cedera pergelangan kaki, hal itu tidak berdampak negatif pada perkembangannya.

Namun, Arteta juga sangat berhati-hati dalam membimbing apa yang mungkin menjadi permata Inggris terbesar ini. Dowman telah tampil dalam tujuh pertandingan bersama tim utama musim ini; pada debutnya di Liga Premier melawan Leeds United pada Agustus (5-0), ia langsung berhasil mendapatkan penalti dengan gerakan cerdas saat masuk sebagai pemain pengganti. "Kami melihat hal itu darinya setiap hari dalam latihan," kata Arteta kepada BBC Sport setelah pertandingan, tidak terlalu terkejut dengan penampilan perdana Dowman yang bagus di liga.

Pelatih asal Spanyol itu juga menjelaskan betapa intensnya Arsenal memikirkan apa yang tepat untuk pengembangan gelandang serang tersebut. "Kami telah mengamati bagaimana ia bereaksi terhadap situasi tertentu," ungkap Arteta. Meskipun menonjol dalam sesi pramusim, Dowman sengaja tidak dimasukkan ke dalam skuad saat laga pembuka Liga Premier melawan Manchester United. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah ia akan patah semangat sesaat setelahnya atau tetap melanjutkan dengan tekad yang kuat. Ternyata yang terakhir itulah yang terjadi.

Bagaimanapun, Arteta memberikan "pujian besar kepada keluarganya. Mereka telah membesarkan seorang anak dengan kedewasaan, kestabilan, dan hasrat yang jarang ditemukan." Dowman, yang saat itu baru berusia 15 tahun, "sudah begitu yakin bahwa dia bisa tampil bagus - hal seperti itu belum pernah saya lihat seumur hidup saya," puji Arteta.