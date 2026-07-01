‘Selain Lionel Messi’ - Lamine Yamal disebut sebagai yang ‘terbaik’ oleh Gavi saat para bintang Barcelona membidik gelar juara Piala Dunia bersama Spanyol

Yamal secara bertahap membangun kembali ketajamannya di lapangan setelah cedera otot paha belakang mengganggu persiapannya menjelang Piala Dunia. Pemain sayap Barcelona ini secara bertahap meningkatkan durasi bermainnya bersama timnas Spanyol, dengan tampil selama 19 menit melawan Cape Verde, 45 menit saat mencetak gol melawan Arab Saudi, dan 76 menit melawan Uruguay.

Dalam wawancara dengan La Vanguardia, Gavi menekankan kualitas luar biasa yang dimiliki Yamal, bahkan saat kondisinya belum mencapai puncak kebugaran. Gavi menjelaskan: "Mungkin dia belum 100 persen. Tapi Lamine di level 70 persen saja sudah yang terbaik. Seiring berjalannya pertandingan, dia akan semakin baik."