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GFX Lamine Yamal Lionel MessiGetty/GOAL
Moataz Elgammal

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‘Selain Lionel Messi’ - Lamine Yamal disebut sebagai yang ‘terbaik’ oleh Gavi saat para bintang Barcelona membidik gelar juara Piala Dunia bersama Spanyol

L. Yamal
L. Messi
Gavi
Spain vs Austria
Spain
Austria
World Cup

Gelandang Spanyol, Gavi, telah memberikan pujian tertinggi kepada rekan setimnya di Barcelona dan tim nasional, Lamine Yamal, dengan menyatakan bahwa pemain sensasional berusia 18 tahun itu adalah pemain terbaik di dunia sepak bola jika tidak memperhitungkan Lionel Messi. Keduanya sedang mengejar gelar juara Piala Dunia, dengan Gavi meyakini bahwa sang pemain sayap yang sedang dalam proses pemulihan itu mampu mengatasi tekanan besar selama babak gugur.

  • Meningkatkan ketajaman dalam pertandingan

    Yamal secara bertahap membangun kembali ketajamannya di lapangan setelah cedera otot paha belakang mengganggu persiapannya menjelang Piala Dunia. Pemain sayap Barcelona ini secara bertahap meningkatkan durasi bermainnya bersama timnas Spanyol, dengan tampil selama 19 menit melawan Cape Verde, 45 menit saat mencetak gol melawan Arab Saudi, dan 76 menit melawan Uruguay.

    Dalam wawancara dengan La Vanguardia, Gavi menekankan kualitas luar biasa yang dimiliki Yamal, bahkan saat kondisinya belum mencapai puncak kebugaran. Gavi menjelaskan: "Mungkin dia belum 100 persen. Tapi Lamine di level 70 persen saja sudah yang terbaik. Seiring berjalannya pertandingan, dia akan semakin baik."

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    Perbandingan dengan Lionel Messi

    Meskipun usianya baru 18 tahun, Yamal telah mengumpulkan sederet prestasi yang mengagumkan. Pemenang Golden Boy ini mengangkat trofi Euro 2024 bersama Spanyol dan meraih tiga gelar La Liga bersama Barcelona.

    Yamal bahkan finis sebagai runner-up Ballon d'Or 2025, berada tepat di belakang Ousmane Dembele. Ketika ditanya apakah remaja ini adalah talenta terbaik di dunia, Gavi memberikan dukungan penuh dengan menempatkannya tepat di belakang pemenang Ballon d'Or delapan kali. "Selain Lionel Messi, saya melihatnya sebagai yang terbaik. Dan saya akan selalu mendukungnya sepenuh hati, baik di masa-masa indah maupun sulit," tegas Gavi.

  • Menghadapi tekanan global yang sangat kuat

    Sorotan tajam dari turnamen besar bisa dengan mudah membuat para pemain muda kewalahan, tetapi Yamal secara konsisten menunjukkan kedewasaan yang luar biasa. Gavi mengakui bahwa ia terus terkesima melihat bagaimana rekan setimnya itu menghadapi ketenaran global tanpa terlihat tertekan, setelah menyaksikan popularitasnya meroket.

    Gavi menambahkan: "Kadang-kadang aku bilang kepadanya bahwa aku tidak mengerti bagaimana dia melakukannya, karena dia tidak pernah kewalahan oleh kerumunan orang. Jika aku jadi dia, aku pasti akan merasa sangat sulit dan stres, tetapi Lamine menangani semuanya dengan sangat baik dan tampak sama sekali tidak terpengaruh. Itu adalah kualitas yang sangat hebat darinya."

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    Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Spanyol?

    Spanyol kini akan menyelesaikan persiapan taktis mereka menjelang laga babak 32 besar melawan Austria. Pelatih Luis de la Fuente dihadapkan pada dilema besar terkait susunan lini tengahnya dan apakah Yamal cukup fit untuk bermain penuh selama satu pertandingan. Tim raksasa Eropa ini harus menampilkan performa yang kompak agar dapat melaju ke babak selanjutnya dan menjaga impian mereka untuk lolos ke Piala Dunia tetap hidup.

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