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Sekutu Asia! Pahlawan Indonesia Hilgers dan winger Irak Farji bergabung dalam dua rekrutan Heerenveen
Duo Asia resmikan kepindahan ke Heerenveen
SC Heerenveen memperkuat skuad mereka dengan perekrutan ganda yang mengesankan, dengan mengamankan bek tengah Indonesia Mees Hilgers bersama winger tim nasional Irak Marko Farji. Hilgers, 25 tahun, bergabung dari FC Twente dengan kontrak dua tahun disertai opsi perpanjangan satu tahun dan akan mengenakan nomor punggung 2.
Farji, 22 tahun, datang dari klub Italia Venezia dengan kontrak empat tahun dan telah diberi nomor punggung 21. Penyerang serbabisa itu membawa ketajaman serangan yang sudah terbukti setelah mencetak 11 gol dan menyumbang empat assist selama musim terakhirnya bersama klub Norwegia Strømsgodset.
Manajer teknis Johan Hansma menyampaikan kepuasan besar atas kedua kesepakatan tersebut, dengan menyoroti bahwa tambahan pemain berpengalaman di level internasional memberi kualitas, persaingan, dan fleksibilitas taktik yang penting bagi skuad.
- ANP
Pencarian manajer akan kepemimpinan dan kreativitas
Kedatangan Hilgers secara langsung menjawab tuntutan pelatih Robin Veldman akan kepemimpinan di lini belakang dan komunikasi di lapangan. Hilgers membawa bekal lebih dari 130 penampilan resmi untuk FC Twente dan empat caps senior bersama Indonesia, masuk ke barisan pertahanan untuk mengorganisasi lini belakang.
Sementara itu, Farji menghadirkan daya ledak dinamis di kedua sisi sayap. Setelah tampil untuk Irak di Piala Dunia, winger muda itu memberi Veldman opsi serangan yang tak terduga dan mampu membongkar pertahanan yang sulit ditembus.
"Saya banyak bermain di FC Twente, jadi saya membawa pengalaman dan banyak berkomunikasi dari belakang," kata Hilgers. "Saya adalah pemain yang memimpin tim."
Rekam jejak internasional yang terbukti
Kedua pemain datang dengan pengalaman signifikan di level tertinggi dan internasional. Hilgers sudah akrab dengan Stadion Abe Lenstra, setelah menghadapi Heerenveen sembilan kali selama membela Twente, dan mengaku lega karena kini mendapat dukungan penuh suporter tuan rumah, alih-alih bermain melawan mereka.
Perkembangan Farji di berbagai liga Eropa menjadikannya prospek menarik untuk proyek jangka panjang klub. Hansma mencatat bahwa klub sudah memantau pemain internasional Irak itu selama beberapa waktu sebelum mengamankan tanda tangannya.
"Dengan Marko, kami mendatangkan penyerang berbakat yang bisa bermain di beberapa posisi," jelas Hansma. "Meski usianya masih muda, dia sudah mendapatkan pengalaman di berbagai kompetisi dan di level internasional."
- Bildbyran
Langsung bekerja di Friesland
Kedua pemain baru itu tidak punya waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan baru mereka, karena keduanya langsung terjun ke sesi latihan penuh, rapat tim, dan tugas media pada hari pertama. Kepemimpinan vokal Hilgers langsung terasa di lapangan latihan, sementara Farji cepat menyatu dengan rekan-rekan setim barunya.
Kedatangan dua pemain ini menandai babak baru yang menarik bagi Heerenveen saat mereka membangun inti tim yang kompetitif dan berpengalaman di level internasional.
Baik Hilgers maupun Farji kini akan fokus mengamankan tempat mereka di starting XI dan memberikan dampak instan dalam pertandingan-pertandingan Eredivisie mendatang.
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