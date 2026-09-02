SC Heerenveen memperkuat skuad mereka dengan perekrutan ganda yang mengesankan, dengan mengamankan bek tengah Indonesia Mees Hilgers bersama winger tim nasional Irak Marko Farji. Hilgers, 25 tahun, bergabung dari FC Twente dengan kontrak dua tahun disertai opsi perpanjangan satu tahun dan akan mengenakan nomor punggung 2.

Farji, 22 tahun, datang dari klub Italia Venezia dengan kontrak empat tahun dan telah diberi nomor punggung 21. Penyerang serbabisa itu membawa ketajaman serangan yang sudah terbukti setelah mencetak 11 gol dan menyumbang empat assist selama musim terakhirnya bersama klub Norwegia Strømsgodset.

Manajer teknis Johan Hansma menyampaikan kepuasan besar atas kedua kesepakatan tersebut, dengan menyoroti bahwa tambahan pemain berpengalaman di level internasional memberi kualitas, persaingan, dan fleksibilitas taktik yang penting bagi skuad.