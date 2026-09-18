Penyerang Tottenham Omar Marmoush tetap yakin bahwa Spurs berada di ambang membalikkan keadaan meski mengalami awal musim yang membuat frustrasi. Tim asuhan Roberto De Zerbi itu tanpa kemenangan dan tanpa gol dalam empat laga pembuka mereka di Premier League, serta kesulitan menemukan kelancaran dalam serangan.

Namun, gol ke gawang tim kasta teratas dalam kekalahan di Carabao Cup melawan Liverpool pada Selasa menjadi gol pertama mereka musim ini melawan lawan dari level tertinggi.

Marmoush menegaskan bahwa performa tim menunjukkan kemajuan yang jelas di depan gawang.