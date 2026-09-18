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Liverpool v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

Sekilas kecil, keyakinan besar! Marmoush menegaskan Spurs yang sedang terpuruk berada di ambang menemukan permainan terbaiknya

Tottenham Hotspur
O. Marmoush
Premier League

Rekrutan musim panas Tottenham, Omar Marmoush, menegaskan timnya "sangat dekat" untuk meraih hasil positif meski memulai musim dengan sulit. Setelah kekalahan di Carabao Cup hari Selasa di markas Liverpool, penyerang itu menyoroti tanda-tanda kecil kemajuan dalam tim racikan baru Roberto De Zerbi.

  • Marmoush melihat tanda-tanda positif meski memulai tanpa kemenangan

    Penyerang Tottenham Omar Marmoush tetap yakin bahwa Spurs berada di ambang membalikkan keadaan meski mengalami awal musim yang membuat frustrasi. Tim asuhan Roberto De Zerbi itu tanpa kemenangan dan tanpa gol dalam empat laga pembuka mereka di Premier League, serta kesulitan menemukan kelancaran dalam serangan.

    Namun, gol ke gawang tim kasta teratas dalam kekalahan di Carabao Cup melawan Liverpool pada Selasa menjadi gol pertama mereka musim ini melawan lawan dari level tertinggi.

    Marmoush menegaskan bahwa performa tim menunjukkan kemajuan yang jelas di depan gawang.

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    Pemain depan menyoroti penciptaan peluang dan kualitas skuad

    Pemain yang datang pada musim panas dari Manchester City itu meyakini pola serangan Tottenham terus membaik dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Marmoush menegaskan bahwa skuad memiliki kedalaman dan kualitas individu yang cukup untuk mulai mengubah peluang menjadi kemenangan.

    Ia menekankan bahwa detail-detail kecil akan segera berjalan sesuai rencana bagi tim asuhan De Zerbi.

    "Di setiap pertandingan kami menciptakan lebih banyak, lebih banyak lagi, dan lebih banyak peluang, saya yakin kami sudah sangat dekat," kata Marmoush kepada media klub. "Kami punya begitu banyak kualitas di lapangan dan dari para pemain yang masuk dari bangku cadangan untuk memberi dorongan terakhir ini. Ketika detail-detail kecil ini selaras, hasilnya akan sangat, sangat bagus."

  • Membangun mentalitas dan kebersamaan di ruang ganti

    Marmoush menyoroti bagaimana kesulitan di awal musim membantu menyatukan skuad dalam periode transisi di bawah De Zerbi. Ia juga memuji suporter Spurs yang tetap mendukung tim melewati kesulitan di awal.

    Membangun kepercayaan diri internal tetap menjadi fokus utama bagi para pemain dan staf pelatih.

    "Momen-momen seperti ini membangun mentalitas dan menyatukan tim," tambah Marmoush. "Sekilas-sekilas kecil kesuksesan ini memberi kami dorongan tambahan dan kami harus membangun kepercayaan diri ini di dalam diri kami. Saya harus mengatakan para penggemar kami luar biasa, kami telah mendapat dukungan mereka sejak awal."

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    Tottenham memburu kemenangan pertama di Premier League

    Setelah laju mereka di Carabao Cup terhenti di Anfield, Tottenham kini mengalihkan seluruh fokus mereka kembali ke kompetisi liga domestik. Pasukan De Zerbi tetap bertekad mengubah kebangkitan produktivitas gol mereka menjadi tiga poin.

    Skuad terus bekerja di lapangan latihan untuk menyempurnakan eksekusi taktis mereka.

    Tottenham menjalani laga berikutnya di kandang dengan target mengamankan kemenangan liga pertama musim ini yang sudah lama dinantikan.

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