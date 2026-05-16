Dalam pernyataannya, Lewandowski menulis: "Setelah empat tahun penuh tantangan dan kerja keras, kini saatnya untuk melanjutkan perjalanan. Saya pergi dengan perasaan bahwa misi telah tercapai. 4 musim, 3 gelar juara."
Sekarang sudah resmi! Robert Lewandowski mengumumkan keputusannya terkait masa depannya di FC Barcelona
Pemain asal Polandia itu menjelaskan: "Saya tidak akan pernah melupakan kasih sayang yang telah diberikan para penggemar kepada saya sejak hari-hari pertama saya di sini. Catalunya adalah rumah saya. Terima kasih kepada semua orang yang telah saya temui selama empat tahun yang indah ini."
Lewandowski juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joan Laporta, "yang telah memberi saya kesempatan untuk menjalani bab paling luar biasa dalam karier saya". Ia menutup dengan kata-kata: "Barca kembali ke tempatnya semula. Visca el Barca. Visca Catalunya."
- AFP
Ke mana Lewandowski akan pindah?
Pemain asal Polandia itu pindah dari FC Bayern München ke Barcelona pada tahun 2022. Dalam 191 pertandingan resmi yang telah dilakoninya bersama klub Catalan tersebut, ia mencetak 119 gol dan memberikan 24 assist.
Meskipun Barca dilaporkan telah menawarkan perpanjangan kontrak kepada pemain yang kini berusia 37 tahun itu, namun tampaknya dengan kondisi finansial yang lebih rendah dan waktu bermain yang lebih sedikit.
Sudah ada banyak pihak yang tertarik dengan masa depan Lewandowski. Selain klub-klub dari Amerika Serikat dan Arab Saudi, spekulasi juga mengarah pada kemungkinan kepindahannya ke Italia. Juventus Turin dikabarkan sangat tertarik untuk merekrutnya.
Lewandowski: Tawaran impian dari Chicago?
Kabar terbaru menyebutkan bahwa Lewandowski telah menerima tawaran menggiurkan dari Chicago Fire. Direktur olahraga klub tersebut, Gregg Broughton, telah secara terbuka mengonfirmasi ketertarikannya pada Lewandowski.
Dan angka-angka yang beredar sangat menggiurkan: Tawaran dari AS itu konon merupakan yang paling menguntungkan yang saat ini diterima sang penyerang. Angka yang dibicarakan mencapai 15 juta euro bruto per musim, di mana bonus berdasarkan prestasi dapat meningkatkan total nilai kontrak hingga 20 juta euro per tahun.
Bagi Lewandowski, jumlah tersebut, ditambah dengan peran utama di MLS, bisa menjadi faktor penentu untuk pindah ke seberang Samudra Atlantik.
Robert Lewandowski: Statistik penampilannya di FC Barcelona
Pertandingan resmi Gol Assist Kartu Kuning Kartu Kuning-Merah 189 119 24 14 1