Goal.com
LiveTiket
Live Scores, Stats, and the Latest News
FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Jochen Tittmar

Diterjemahkan oleh

Sekarang sudah resmi! Robert Lewandowski mengumumkan keputusannya terkait masa depannya di FC Barcelona

LaLiga
Barcelona
R. Lewandowski

Robert Lewandowski akan meninggalkan FC Barcelona setelah empat tahun. Penyerang tersebut mengumumkan melalui Instagram bahwa kontraknya akan berakhir pada musim panas ini dan ia akan meninggalkan klub tersebut setelahnya.

Dalam pernyataannya, Lewandowski menulis: "Setelah empat tahun penuh tantangan dan kerja keras, kini saatnya untuk melanjutkan perjalanan. Saya pergi dengan perasaan bahwa misi telah tercapai. 4 musim, 3 gelar juara."

  • Pemain asal Polandia itu menjelaskan: "Saya tidak akan pernah melupakan kasih sayang yang telah diberikan para penggemar kepada saya sejak hari-hari pertama saya di sini. Catalunya adalah rumah saya. Terima kasih kepada semua orang yang telah saya temui selama empat tahun yang indah ini."

    Lewandowski juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joan Laporta, "yang telah memberi saya kesempatan untuk menjalani bab paling luar biasa dalam karier saya". Ia menutup dengan kata-kata: "Barca kembali ke tempatnya semula. Visca el Barca. Visca Catalunya."

    • Iklan
  • FBL-ESP-LIGA-ALAVES-BARCELONAAFP

    Ke mana Lewandowski akan pindah?

    Pemain asal Polandia itu pindah dari FC Bayern München ke Barcelona pada tahun 2022. Dalam 191 pertandingan resmi yang telah dilakoninya bersama klub Catalan tersebut, ia mencetak 119 gol dan memberikan 24 assist. 

    Meskipun Barca dilaporkan telah menawarkan perpanjangan kontrak kepada pemain yang kini berusia 37 tahun itu, namun tampaknya dengan kondisi finansial yang lebih rendah dan waktu bermain yang lebih sedikit.

    Sudah ada banyak pihak yang tertarik dengan masa depan Lewandowski. Selain klub-klub dari Amerika Serikat dan Arab Saudi, spekulasi juga mengarah pada kemungkinan kepindahannya ke Italia. Juventus Turin dikabarkan sangat tertarik untuk merekrutnya.

  • Lewandowski: Tawaran impian dari Chicago?

    Kabar terbaru menyebutkan bahwa Lewandowski telah menerima tawaran menggiurkan dari Chicago Fire. Direktur olahraga klub tersebut, Gregg Broughton, telah secara terbuka mengonfirmasi ketertarikannya pada Lewandowski. 

    Dan angka-angka yang beredar sangat menggiurkan: Tawaran dari AS itu konon merupakan yang paling menguntungkan yang saat ini diterima sang penyerang. Angka yang dibicarakan mencapai 15 juta euro bruto per musim, di mana bonus berdasarkan prestasi dapat meningkatkan total nilai kontrak hingga 20 juta euro per tahun. 

    Bagi Lewandowski, jumlah tersebut, ditambah dengan peran utama di MLS, bisa menjadi faktor penentu untuk pindah ke seberang Samudra Atlantik.

  • Lewandowski(C)Getty Images

    Robert Lewandowski: Statistik penampilannya di FC Barcelona

    Pertandingan resmiGolAssistKartu KuningKartu Kuning-Merah
    18911924141
LaLiga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Real Betis crest
Real Betis
BET