Pria berusia 52 tahun itu mengatakan pada hari Selasa bahwa ia sering berkomunikasi dengan direktur klub tersebut, Bianca Rech: "Mereka selalu menjadi panutan bagi kami. Mereka lebih dulu lolos ke semifinal Piala, mereka lebih dulu lolos ke semifinal Liga Champions. Lalu saya selalu bilang, kita harus mengikuti jejak mereka, kita harus mengikuti jejak mereka. Sekarang kami yang lebih dulu merayakan gelar juara, jadi sekarang giliran mereka yang harus mengikuti jejak kami."
"Sekarang giliran mereka untuk mengikuti!" Max Eberl dari Bayern München juga ikut mendukung tim wanita FCB
Sementara tim pria telah memastikan gelar juara lebih awal pada hari Minggu dengan kemenangan 4-2 (3-1) atas VfB Stuttgart, tim wanita Munich dapat memanfaatkan peluang pertama mereka untuk memastikan gelar pada hari Rabu saat bertandang ke Union Berlin. "Ini sungguh luar biasa dan juga menunjukkan betapa kuatnya FC Bayern," kata Eberl: "Sungguh menyenangkan ketika klub meraih kesuksesan seperti ini dan saling memotivasi serta mendukung satu sama lain."
Kedua tim juga masih bersaing di Piala DFB dan Liga Champions. Bahwa kedua tim berpeluang meraih treble adalah hal yang "luar biasa", tegas Eberl: "Saya bahkan tidak tahu apakah hal ini pernah terjadi sebelumnya dalam sepak bola Eropa."
Kompany berharap Bayern bisa mengalahkan Barca
Namun, untuk mempertahankan peluang mereka meraih gelar di Liga Champions, para pemain wanita Bayern Munich harus memastikan posisi awal yang menguntungkan dalam leg pertama semifinal melawan FC Barcelona di kandang sendiri pada Sabtu (pukul 18.15). Pelatih Vincent Kompany pun menanti-nantikan dengan penuh antusiasme duel antara rekan-rekan setimnya dengan klub papan atas Spanyol tersebut. Pertandingan ini akan menjadi yang "terbaik" di Eropa, tegas pria berusia 40 tahun itu: "Sebenarnya Allianz Arena seharusnya sudah terjual habis, itu pendapat saya."
Tim pria baru akan menghadapi juara bertahan Paris Saint-Germain pada 28 April. "Semoga kami juga bisa mendapatkan sedikit momentum dari para wanita kami," kata Kompany: "Tapi kami pasti akan melihat apa yang akan mereka lakukan."