"Sekarang giliran mereka untuk mengikuti!" Max Eberl dari Bayern München juga ikut mendukung tim wanita FCB

Sementara tim pria telah memastikan gelar juara lebih awal pada hari Minggu dengan kemenangan 4-2 (3-1) atas VfB Stuttgart, tim wanita Munich dapat memanfaatkan peluang pertama mereka untuk memastikan gelar pada hari Rabu saat bertandang ke Union Berlin. "Ini sungguh luar biasa dan juga menunjukkan betapa kuatnya FC Bayern," kata Eberl: "Sungguh menyenangkan ketika klub meraih kesuksesan seperti ini dan saling memotivasi serta mendukung satu sama lain."

Kedua tim juga masih bersaing di Piala DFB dan Liga Champions. Bahwa kedua tim berpeluang meraih treble adalah hal yang "luar biasa", tegas Eberl: "Saya bahkan tidak tahu apakah hal ini pernah terjadi sebelumnya dalam sepak bola Eropa."