Kane telah mengirimkan pesan yang jelas kepada jajaran petinggi Bayern Munich dengan menegaskan bahwa pembicaraan resmi mengenai kontrak baru akan segera dimulai. Penyerang berusia 33 tahun itu, yang telah menjadi jimat utama tim tanpa terbantahkan sejak kedatangannya dari Tottenham Hotspur, saat ini masih terikat kontrak hingga 2027, tetapi kini siap melihat lebih jauh ke depan.

Setelah kembali dari liburannya usai Piala Dunia, penyerang itu mengindikasikan bahwa ia siap duduk bersama para petinggi klub untuk mengamankan masa depannya di Jerman. Pencetak gol produktif itu membahas situasi ini secara terbuka, dengan menyebut waktunya tepat bagi kedua pihak untuk menyelaraskan visi mereka. "Saya hanya memiliki sisa satu tahun dalam kontrak saya, jadi sekarang saatnya membicarakannya," kata Kane pada Senin, menurut AZ.