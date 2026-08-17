AFP
Diterjemahkan oleh
'Sekarang adalah waktunya untuk membicarakan hal itu' - Harry Kane membuka pintu untuk pembicaraan perpanjangan kontrak dengan Bayern Munich
Kane memberi sinyal ingin bertahan di Allianz Arena
Kane telah mengirimkan pesan yang jelas kepada jajaran petinggi Bayern Munich dengan menegaskan bahwa pembicaraan resmi mengenai kontrak baru akan segera dimulai. Penyerang berusia 33 tahun itu, yang telah menjadi jimat utama tim tanpa terbantahkan sejak kedatangannya dari Tottenham Hotspur, saat ini masih terikat kontrak hingga 2027, tetapi kini siap melihat lebih jauh ke depan.
Setelah kembali dari liburannya usai Piala Dunia, penyerang itu mengindikasikan bahwa ia siap duduk bersama para petinggi klub untuk mengamankan masa depannya di Jerman. Pencetak gol produktif itu membahas situasi ini secara terbuka, dengan menyebut waktunya tepat bagi kedua pihak untuk menyelaraskan visi mereka. "Saya hanya memiliki sisa satu tahun dalam kontrak saya, jadi sekarang saatnya membicarakannya," kata Kane pada Senin, menurut AZ.
- Getty Images Sport
Suasana santai menyelimuti negosiasi
Terlepas dari besarnya taruhan yang terlibat dalam upaya mengamankan salah satu finisher paling elite di dunia, suasana antara sang pemain dan klub tetap sangat tenang. Kane sejauh ini menikmati periode penuh trofi di Bavaria, dengan meraih dua gelar Bundesliga dan satu DFB-Pokal, dan ia tampak puas dengan arah olahraga di bawah manajemen saat ini.
Pemain internasional Inggris itu mengungkapkan bahwa jadwal untuk pertemuan-pertemuan penting ini sudah disepakati secara garis besar oleh perwakilannya dan dewan Bayern. Memberikan detail lebih lanjut mengenai jadwal yang akan datang, Kane mengatakan bahwa ia "sangat santai" soal perpanjangan kontraknya di Bayern Munich dan menegaskan bahwa dialog tersebut tidak akan ditunda.
"Kami akan membicarakannya pekan depan atau sepekan setelahnya. Kedua pihak sangat santai," tambahnya, mengisyaratkan bahwa syarat-syarat perpanjangan kontrak bisa dirampungkan sebelum musim baru memasuki periode tersibuknya.
Angka-angka luar biasa memicu keinginan untuk memperpanjang kontrak
Tidak mengherankan jika Bayern ingin mengikat Kane dengan kontrak yang lebih panjang mengingat dampaknya yang belum pernah terjadi sebelumnya di lapangan. Striker veteran itu mempertahankan laju gol yang memecahkan sejumlah rekor klub dan liga setelah ia mencetak 61 gol hanya dalam 51 penampilan, memastikan klub tetap dominan setelah kepergian Robert Lewandowski.
Titik krusial potensial dalam pembicaraan mendatang dilaporkan berkaitan dengan durasi kesepakatan baru, dengan klub mempertimbangkan apakah kontrak itu harus diperpanjang hingga 2029 atau 2030, sehingga Kane tetap berada di Allianz Arena sampai usianya hampir 37 tahun.
- Getty Images
Kedalaman skuad dan perencanaan masa depan
Meski mengamankan tanda tangan Kane menjadi prioritas utama bagi Max Eberl dan tim rekrutmen, klub juga berupaya memastikan beban mencetak gol tidak hanya bertumpu pada pundaknya. Tuntutan fisik terhadap seorang striker yang berada di pertengahan usia 30-an membuat Bayern mencari pelapis berkualitas tinggi agar bintang mereka itu bisa mendapat periode istirahat sepanjang kampanye domestik dan Eropa.
Klub sebelumnya sempat menyatakan bahwa bisnis utama mereka pada bursa transfer ini telah rampung, tetapi kebutuhan akan pelapis spesialis tetap menjadi topik pembahasan internal. Meski ada solusi dari dalam seperti Serge Gnabry, dewan klub menyadari bahwa menjaga kebugaran Kane akan menjadi kunci bagi ambisi mereka meraih treble bersejarah.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami