AFP
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'Sekarang adalah waktu untuk membicarakannya' - Harry Kane membuka pintu untuk pembicaraan perpanjangan kontrak di Bayern Munich
Kane memberi sinyal ingin bertahan di Allianz Arena
Kane telah mengirim pesan yang jelas kepada jajaran petinggi Bayern Munich dengan mengonfirmasi bahwa pembicaraan resmi mengenai kontrak baru akan segera dimulai. Striker berusia 33 tahun itu, yang telah menjadi figur sentral tim tanpa terbantahkan sejak kedatangannya dari Tottenham Hotspur, saat ini masih terikat kontrak hingga 2027, tetapi kini siap melihat lebih jauh ke depan.
Setelah kembali dari liburannya usai Piala Dunia, penyerang itu mengindikasikan bahwa ia siap duduk bersama para petinggi klub untuk mengamankan masa depannya di Jerman. Mesin gol produktif itu membahas situasi ini secara terbuka, dengan menegaskan bahwa waktunya tepat bagi kedua pihak untuk menyelaraskan visi mereka. "Saya hanya punya satu tahun lagi dalam kontrak saya, jadi sekarang adalah waktunya untuk membicarakannya," kata Kane pada hari Senin, menurut AZ.
- Getty Images Sport
Suasana santai menyelimuti negosiasi
Terlepas dari besarnya kepentingan dalam mengamankan salah satu finisher paling elite di dunia, suasana antara sang pemain dan klub tetap sangat tenang. Kane sejauh ini menikmati periode penuh trofi di Bavaria, dengan meraih dua gelar Bundesliga dan satu DFB-Pokal, dan ia tampak puas dengan arah tim di bawah manajemen saat ini.
Pemain internasional Inggris itu mengungkapkan bahwa jadwal untuk pertemuan-pertemuan krusial ini sudah disepakati secara garis besar oleh perwakilannya dan dewan Bayern. Memberikan detail lebih lanjut mengenai jadwal yang akan datang, Kane mengatakan bahwa ia "sangat santai" soal perpanjangan kontraknya dengan Bayern Munich dan menegaskan bahwa pembicaraan itu tidak akan tertunda.
"Kami akan membicarakannya pekan depan atau pekan setelahnya. Kedua pihak sangat santai," tambahnya, mengisyaratkan bahwa syarat-syarat perpanjangan kontrak itu bisa dirampungkan sebelum musim baru memasuki periode tersibuknya.
Angka-angka luar biasa memicu keinginan untuk memperpanjang kontrak
Tidak mengherankan jika Bayern ingin mengikat Kane dengan kontrak yang lebih panjang mengingat dampaknya yang belum pernah terjadi sebelumnya di atas lapangan. Striker veteran itu mempertahankan laju gol yang memecahkan sejumlah rekor klub dan liga saat ia mencetak 61 gol hanya dalam 51 penampilan, memastikan klub tetap dominan setelah kepergian Robert Lewandowski.
Titik krusial potensial dalam pembicaraan mendatang itu kabarnya berkaitan dengan durasi kesepakatan baru, dengan klub mempertimbangkan apakah kontrak tersebut harus diperpanjang hingga 2029 atau 2030, sehingga Kane tetap berada di Allianz Arena sampai usianya hampir 37 tahun.
- Getty Images
Kedalaman skuad dan perencanaan masa depan
Meski mengamankan tanda tangan Kane menjadi prioritas utama bagi Max Eberl dan tim rekrutmen, klub juga berupaya memastikan beban mencetak gol tidak sepenuhnya jatuh ke pundaknya. Tuntutan fisik terhadap seorang striker di usia pertengahan 30-an membuat Bayern mencari pelapis berkualitas tinggi agar sang bintang bisa mendapat waktu istirahat sepanjang kampanye domestik dan Eropa.
Klub sebelumnya sempat menyatakan bahwa bisnis besar mereka pada bursa transfer ini sudah rampung, tetapi kebutuhan akan pelapis spesialis tetap menjadi bahan pembahasan internal. Meski ada opsi internal seperti Serge Gnabry, jajaran direksi menyadari bahwa menjaga kebugaran Kane akan menjadi kunci bagi ambisi mereka meraih treble bersejarah.
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