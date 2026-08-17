Kane telah mengirim pesan yang jelas kepada jajaran petinggi Bayern Munich dengan mengonfirmasi bahwa pembicaraan resmi mengenai kontrak baru akan segera dimulai. Striker berusia 33 tahun itu, yang telah menjadi figur sentral tim tanpa terbantahkan sejak kedatangannya dari Tottenham Hotspur, saat ini masih terikat kontrak hingga 2027, tetapi kini siap melihat lebih jauh ke depan.

Setelah kembali dari liburannya usai Piala Dunia, penyerang itu mengindikasikan bahwa ia siap duduk bersama para petinggi klub untuk mengamankan masa depannya di Jerman. Mesin gol produktif itu membahas situasi ini secara terbuka, dengan menegaskan bahwa waktunya tepat bagi kedua pihak untuk menyelaraskan visi mereka. "Saya hanya punya satu tahun lagi dalam kontrak saya, jadi sekarang adalah waktunya untuk membicarakannya," kata Kane pada hari Senin, menurut AZ.