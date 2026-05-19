Penyerang tersebut justru menarik kesimpulan yang cukup mengecewakan mengenai musim ini. Ketika ditanya momen mana yang paling berkesan baginya sepanjang musim ini, ia menjawab: "Sejujurnya, tidak banyak, karena kami tidak memenangkan apa pun. Kami tersingkir dari Piala, kami tersingkir dari Liga Champions — jadi tidak banyak momen yang luar biasa."
"Sejujurnya, tidak banyak": Bintang BVB yang dikabarkan ingin hengkang itu menarik perhatian dengan pernyataan-pernyataannya yang kontroversial
Pemain asal Guinea itu menjelaskan: "Posisi kedua juga tidak cukup bagi kami, karena jika bermain untuk Dortmund, yang diinginkan adalah meraih gelar juara. Tentu saja Bundesliga itu sulit, tapi kami juga tersingkir di Piala DFB. Jadi, tidak ada momen yang benar-benar luar biasa musim ini."
Guirassy sudah lama dikaitkan dengan kemungkinan hengkang pada musim panas ini. Fenerbahce dilaporkan telah membuat kemajuan signifikan dalam negosiasi dengan pemain berusia 30 tahun tersebut. Konon telah terjadi pembicaraan pribadi antara Presiden Klub Sadettin Saran dan penyerang BVB tersebut, dan laporan tersebut sudah menyebutkan adanya "kesepakatan prinsip".
Guirassy tampaknya ingin hengkang dari BVB
Meskipun kontrak Guirassy di Dortmund masih berlaku hingga 2028, menurut laporan terbaru dari Sky Sport, ia dilaporkan telah memutuskan untuk pindah pada musim panas nanti. Klub-klub papan atas seperti Real Madrid atau Manchester City, yang tampaknya dapat merekrutnya dengan biaya hanya 40 juta euro berkat klausul tertentu, memang belum menunjukkan minat. Namun, tetap ada peminat ternama; selain Fenerbahce, Tottenham Hotspur dan AC Milan juga dilaporkan mengincar Guirassy.
Guirassy di BVB: 96 pertandingan, 60 gol
Pemain yang telah 26 kali membela tim nasional ini pindah dari VfB Stuttgart ke Dortmund pada tahun 2024 dengan biaya transfer sebesar 18 juta euro. Di musim pertamanya, Guirassy langsung tampil gemilang.
Dia mencetak 38 gol dan sembilan assist, termasuk di Piala Dunia Antarklub. Pada musim yang baru saja berakhir, Guirassy, yang sempat mengalami masa paceklik gol yang cukup lama, mencatatkan 22 gol serta enam assist dalam 46 pertandingan resmi.