Dalam hal ini, Rummenigge terutama mengutarakan kekhawatirannya bahwa Bayern akan menganggap remeh leg kedua perempat final Liga Champions melawan Real Madrid, setelah meraih kemenangan meyakinkan 2-1 pada leg pertama.
"Sejujurnya, saya tidak suka": Karl-Heinz Rummenigge mengejutkan dengan kekhawatirannya menjelang leg kedua Bayern München melawan Real Madrid
Meskipun tim telah menampilkan "sepak bola terbaik" di Bernabeu, kata Rummenigge dalam wawancara dengan DAZN, ia juga mengingatkan: "Kami masih memiliki leg kedua yang penting. Kita tidak boleh membuat kesalahan dengan membiarkan euforia berlebihan muncul. Saat ini saya merasakan sedikit kegembiraan berlebihan, dan sejujurnya saya tidak menyukainya."
Luis Diaz dan Harry Kane sempat membawa Bayern unggul 2-0 atas Real Madrid pada Selasa lalu, namun Real hanya mampu mencetak gol balasan melalui Kylian Mbappe sekitar seperempat jam sebelum pertandingan berakhir. Namun, Rummenigge, yang masih menjabat sebagai anggota dewan pengawas klub juara Jerman tersebut, sama sekali tidak ingin memikirkan lolos ke semifinal terlalu dini. "Real Madrid sudah cukup sering membuat kami kesal di sini, di Munich," kata pria berusia 70 tahun itu sambil mengingatkan akan masa lalu dan memperingatkan agar tidak terlalu cepat bersuka cita.
Rummenigge mengenang kekalahan pahit FC Bayern dari Real Madrid
Yang paling diingat Rummenigge adalah semifinal Liga Champions 2014, ketika ia memasuki leg kedua dengan cukup optimis setelah kalah 0-1 di leg pertama di Madrid. "Lalu Sergio Ramos mencetak dua gol dalam 20 menit pertama melalui dua tendangan bebas, dan pertandingan pun berakhir."
Cristiano Ronaldo menambah gol ketiga Real sebelum jeda babak pertama, dan pada akhirnya tim Spanyol itu memenangkan leg kedua di kandang FCB yang saat itu dilatih oleh Pep Guardiola dengan skor 4-0 dan melaju ke final dengan meyakinkan. Oleh karena itu, Rummenigge mengingatkan untuk saat ini: "Kami harus kembali menampilkan performa terbaik pada Rabu minggu depan. Bermain dengan konsentrasi tinggi, sangat cerdas – dan mencoba mengulangi apa yang telah kami tunjukkan pada hari Selasa."
Latihan terakhir Real untuk leg kedua di Munich berjalan buruk pada Jumat malam; di LaLiga, Los Blancos hanya bermain imbang 1-1 di kandang melawan Girona. Sebuah penalti yang tidak diberikan menjelang akhir pertandingan memicu kemarahan hebat dari pelatih Alvaro Arbeloa dan rekan-rekannya.
FC Bayern München: Rummenigge teringat kembali pada tahun 2020
Sementara itu, di sela-sela dua laga melawan Real Madrid, Bayern akan bertanding di Bundesliga melawan FC St. Pauli pada Sabtu malam. Jika berhasil lolos ke semifinal Liga Champions, mereka berpotensi bertemu juara tahun lalu, Paris Saint-Germain. Juara Prancis tersebut juga telah mengamankan posisi yang menguntungkan setelah menang 2-0 atas Liverpool pada leg pertama perempat final.
Sementara itu, Rummenigge menekankan bahwa suasana di klub saat ini mengingatkan dirinya pada tahun 2020, ketika Bayern terakhir kali meraih treble dan di antaranya menjuarai Liga Champions dengan kemenangan 1-0 atas PSG di final. Pelatih FCB saat itu, Hansi Flick, "mengelola tim dengan cara yang serupa" seperti yang dilakukan pelatih saat ini, Vincent Kompany, kata Rummenigge. "Tim sangat ingin meraih gelar itu saat itu, tetapi suasana di seluruh klub juga serupa." Namun, ia mengingatkan terkait kemungkinan lawan di semifinal dari Paris: "Ini tidak akan menjadi lebih mudah setelah itu, bahkan jika kami berhasil mengalahkan Real."
Pertandingan-pertandingan FC Bayern München berikutnya
Tanggal
Waktu
Pertandingan
Sabtu, 11 April
18.30
FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
Rabu, 15 April
21.00
FC Bayern - Real Madrid (Liga Champions)
Minggu, 19 April
17.30
FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)
Rabu, 22 April
20.45
Bayer Leverkusen - FC Bayern (Piala DFB)