Meskipun tim telah menampilkan "sepak bola terbaik" di Bernabeu, kata Rummenigge dalam wawancara dengan DAZN, ia juga mengingatkan: "Kami masih memiliki leg kedua yang penting. Kita tidak boleh membuat kesalahan dengan membiarkan euforia berlebihan muncul. Saat ini saya merasakan sedikit kegembiraan berlebihan, dan sejujurnya saya tidak menyukainya."

Luis Diaz dan Harry Kane sempat membawa Bayern unggul 2-0 atas Real Madrid pada Selasa lalu, namun Real hanya mampu mencetak gol balasan melalui Kylian Mbappe sekitar seperempat jam sebelum pertandingan berakhir. Namun, Rummenigge, yang masih menjabat sebagai anggota dewan pengawas klub juara Jerman tersebut, sama sekali tidak ingin memikirkan lolos ke semifinal terlalu dini. "Real Madrid sudah cukup sering membuat kami kesal di sini, di Munich," kata pria berusia 70 tahun itu sambil mengingatkan akan masa lalu dan memperingatkan agar tidak terlalu cepat bersuka cita.