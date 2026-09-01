AFP
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'Sejauh yang saya ketahui...' - Striker Bundesliga yang sedang on fire pecah kebisuan soal Manchester United dan Tottenham yang secara mengejutkan dikaitkan dalam rumor transfer
Manchester United dan Tottenham Hotspur memantau situasi
Manchester United dan Tottenham dikabarkan sedang mempertimbangkan langkah untuk merekrut penyerang Freiburg, Matanovic. Dua raksasa Premier League itu sama-sama ingin memperkuat lini serang mereka, dengan United secara aktif mencari pengganti untuk Joshua Zirkzee yang dikaitkan dengan Fiorentina.
Namun, pemain berusia 23 tahun itu dengan tegas meredam kabar seputar masa depannya. Matanovic menikmati awal yang luar biasa pada musim baru, mencetak empat gol dalam empat pertandingan, termasuk satu gol saat melawan Werder Bremen pada Minggu. Setelah laga domestik tersebut, striker jangkung itu segera mendinginkan pembicaraan soal kepindahan yang akan segera terjadi ke Inggris.
- Getty Images Sport
'Tidak ada kontak dengan siapa pun'
Terlepas dari spekulasi menjelang tenggat waktu transfer pada Selasa, Matanovic tetap sepenuhnya berkomitmen kepada tim asuhan Schuster. Saat didesak soal kaitan terbaru dengan Old Trafford, sang penyerang memberikan penilaian blak-blakan atas situasi tersebut.
"Sejauh yang saya ketahui, saat ini saya berada di Freiburg," kata Matanovic kepada para wartawan. "Sama sekali tidak ada kontak dengan siapa pun dari pihak saya."
Penyerang setinggi 1,96 m itu mengaitkan performa gemilangnya sepanjang setahun terakhir dengan kejernihan psikologis, bukan semata persiapan fisik. "Hal pertama yang dipikirkan orang adalah kesuksesan datang karena latihan keras dan itu sebagian besar benar," jelasnya. "Tetapi saya percaya bahwa sepakbola jauh lebih merupakan permainan mental. Jika pikiran Anda jernih, tidak terlalu banyak berpikir, dan tidak ragu-ragu, maka itulah bagaimana semuanya terjadi. Jika saya terlalu banyak berpikir, mulai murung, dan kurang percaya diri, maka itu tidak berhasil."
Tahun terobosan di Jerman
Nilai Matanovic meningkat pesat sejak bertukar Eintracht Frankfurt ke Freiburg pada musim panas lalu. Ia mencetak 15 gol di semua kompetisi pada musim debutnya, membantu klubnya mencapai final Liga Europa sebelum akhirnya dikalahkan Aston Villa.
Saat ditanya apakah bergabung dengan Freiburg adalah pilihan terbaik dalam kariernya, sang penyerang menjawab tanpa ragu. "Ya, tentu saja. Jawabannya jelas. Itu langkah besar," katanya. "Berkat Freiburg, saya juga berhasil tampil di Piala Dunia, yang merupakan pencapaian luar biasa bagi saya sebagai pemain muda."
Penampilan klub yang menonjol itu memberinya tempat di skuad Kroasia untuk turnamen musim panas. Meski ia gagal mencetak gol saat tampil sebagai pemain pengganti melawan Inggris, Ghana, dan Portugal, pengalaman di level internasional itu jelas memacu start impresifnya pada musim domestik saat ini.
- AFP
Drama hari terakhir bursa transfer menanti
Dengan Matanovic terikat kontrak hingga Juni 2029, Freiburg tidak berada di bawah tekanan untuk melepas aset berharganya itu. Manchester United dan Tottenham Hotspur harus bekerja tanpa lelah untuk menyiapkan tawaran resmi sebelum jendela transfer ditutup pada Selasa.
Kecuali ada tawaran luar biasa besar yang datang untuk menguji keteguhan Freiburg, Matanovic akan terus memimpin lini depan di Bundesliga. Tugas terdekatnya adalah mempertahankan rentetan gol impresifnya dan memastikan klubnya membangun momentum positif mereka di awal musim.
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