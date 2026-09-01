Terlepas dari spekulasi menjelang tenggat waktu transfer pada Selasa, Matanovic tetap sepenuhnya berkomitmen kepada tim asuhan Schuster. Saat didesak soal kaitan terbaru dengan Old Trafford, sang penyerang memberikan penilaian blak-blakan atas situasi tersebut.

"Sejauh yang saya ketahui, saat ini saya berada di Freiburg," kata Matanovic kepada para wartawan. "Sama sekali tidak ada kontak dengan siapa pun dari pihak saya."

Penyerang setinggi 1,96 m itu mengaitkan performa gemilangnya sepanjang setahun terakhir dengan kejernihan psikologis, bukan semata persiapan fisik. "Hal pertama yang dipikirkan orang adalah kesuksesan datang karena latihan keras dan itu sebagian besar benar," jelasnya. "Tetapi saya percaya bahwa sepakbola jauh lebih merupakan permainan mental. Jika pikiran Anda jernih, tidak terlalu banyak berpikir, dan tidak ragu-ragu, maka itulah bagaimana semuanya terjadi. Jika saya terlalu banyak berpikir, mulai murung, dan kurang percaya diri, maka itu tidak berhasil."



