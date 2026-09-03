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Sejarah uang biru! Bagaimana Chelsea dan Manchester City saling bertukar bintang dan mencapai total belanja £350 juta di era ledakan miliarder
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Dua kekuatan besar membangun jalur langsung
Ketika Roman Abramovich membeli Chelsea pada Juli 2003, yang kemudian disusul Sheikh Mansour mengambil alih Manchester City pada 1 September 2008, kedua klub itu terangkat menjadi kekuatan besar sepakbola modern. Yang sebelumnya merupakan tim papan tengah yang saling bertukar pemain berbiaya murah seperti David Rocastle dan Terry Phelan pada 1990-an, keduanya bertransformasi menjadi raksasa finansial.
Sebelum 2008, perpindahan pemain di antara keduanya mencakup Shaun Wright-Phillips yang pindah ke Stamford Bridge dengan biaya £21 juta pada 2005 sebelum kembali ke City seharga £8,5 juta tiga tahun kemudian. Tal Ben Haim juga menukar London dengan Manchester dalam kesepakatan senilai £5 juta.
Namun, lanskap pasca-2008 sepenuhnya mendefinisikan ulang hubungan transfer mereka menjadi pertukaran aset langsung bernilai tinggi antara para rival perebut gelar.
- AFP
Pertukaran aset strategis didefinisikan
Sejak pengambilalihan oleh Sheikh Mansour, transaksi langsung antara Chelsea dan Manchester City telah menghasilkan total biaya transfer lebih dari £350 juta. Era ini dibuka dengan Wayne Bridge menuntaskan kepindahan senilai £10 juta ke City pada 2009, lalu diikuti Daniel Sturridge yang menempuh arah sebaliknya ke Chelsea dengan biaya £8,3 juta yang pada akhirnya ditetapkan tribunal.
Kepindahan berikutnya membuat figur-figur peraih gelar melintasi batas tersebut. Raheem Sterling menuntaskan transfer senilai £47,5 juta ke Stamford Bridge pada 2022, sementara Mateo Kovacic bergabung dengan City seharga £25 juta pada 2023.
Jalur ini juga menghadirkan transfer bebas ikonik, terutama masa singkat Frank Lampard di City pada 2014 dan kepindahan Willy Caballero ke Chelsea pada 2017.
- Getty Images Sport
Tiga biaya transfer tertinggi di era modern
Puncak finansial dari jalur dua kekuatan besar ini ditandai oleh tiga transfer penting yang mendominasi buku rekor. Enzo Fernandez nyaman berada di puncak setelah kepindahan bersejarah senilai £125 juta ke Manchester City pada hari terakhir bursa transfer pada September 2026.
Raheem Sterling mewakili transfer termahal kedua antara kedua klub tersebut, dengan menuntaskan kepindahan senilai £47,5 juta dari Stadion Etihad ke Stamford Bridge pada Juli 2022.
Podium dilengkapi oleh Cole Palmer, yang transfernya senilai £40 juta ke London Barat pada September 2023 menjadi transaksi termahal ketiga dalam sejarah kesepakatan langsung antara dua rival ini.
- Getty Images Sport
Kesepakatan Fernandez menetapkan tolok ukur baru
Hubungan yang terus berlangsung ini mencapai puncak mutlak pada hari terakhir bursa transfer pada September 2026 lewat transfer bersejarah Enzo Fernandez ke Manchester City. City menyetujui biaya transfer £125 juta yang menyamai rekor Inggris untuk merekrut gelandang Argentina itu dari Chelsea, tiga setengah tahun setelah kedatangannya di London Barat.
Transaksi penting tersebut menjadikan Fernandez sebagai pemain pertama dalam sejarah sepak bola yang ditransfer dengan biaya individual melebihi £100 juta pada dua kesempatan terpisah.
Selain Fernandez, era Premier League telah menyaksikan total 15 figur senior dan akademi melakukan kepindahan langsung antara kedua klub, dimulai dengan David Rocastle dan Terry Phelan pada pertengahan 1990-an. Kronologi lengkapnya mencakup George Weah, Shaun Wright-Phillips (ditransfer dua kali), Tal Ben Haim, Wayne Bridge, Daniel Sturridge, Frank Lampard, Willy Caballero, Raheem Sterling, Mateo Kovacic, Cole Palmer, Marcus Bettinelli, serta tambahan di level junior Michael Olise dan Ryan McAidoo.
Menurut Transfermarkt, dengan lebih dari £350 juta yang berpindah setelah 2008, jalur langsung antara Stamford Bridge dan Stadion Etihad tetap menjadi salah satu jaringan komersial paling menguntungkan dalam sepak bola modern.
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