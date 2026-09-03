Ketika Roman Abramovich membeli Chelsea pada Juli 2003, yang kemudian disusul Sheikh Mansour mengambil alih Manchester City pada 1 September 2008, kedua klub itu terangkat menjadi kekuatan besar sepakbola modern. Yang sebelumnya merupakan tim papan tengah yang saling bertukar pemain berbiaya murah seperti David Rocastle dan Terry Phelan pada 1990-an, keduanya bertransformasi menjadi raksasa finansial.

Sebelum 2008, perpindahan pemain di antara keduanya mencakup Shaun Wright-Phillips yang pindah ke Stamford Bridge dengan biaya £21 juta pada 2005 sebelum kembali ke City seharga £8,5 juta tiga tahun kemudian. Tal Ben Haim juga menukar London dengan Manchester dalam kesepakatan senilai £5 juta.

Namun, lanskap pasca-2008 sepenuhnya mendefinisikan ulang hubungan transfer mereka menjadi pertukaran aset langsung bernilai tinggi antara para rival perebut gelar.