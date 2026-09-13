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Sejarah tercipta! Pierre-Emerick Aubameyang menyamai rekor La Liga milik Zlatan Ibrahimović yang sudah bertahan selama 17 tahun lewat rentetan gol yang luar biasa
Aubameyang samai rekor lama Zlatan
Aubameyang terus menentang usianya di kasta tertinggi sepakbola Spanyol, mengukir namanya di buku rekor bersama salah satu striker terbaik sepanjang masa. Dengan mencetak gol dalam hasil imbang 1-1 Deportivo La Coruna yang diraih dengan susah payah melawan Getafe, pemain internasional berusia 37 tahun itu kini selalu mencetak gol dalam lima pertandingan pertama timnya pada musim La Liga 2026/27. Konsistensi luar biasa ini membuatnya menjadi pemain pertama yang mencapai prestasi tersebut sejak Ibrahimovic pada 2009, saat ikon Swedia itu memimpin lini depan Barcelona.
Menurut DAZN España, Aubameyang hanyalah pemain ke-11 dalam seluruh sejarah kompetisi yang mencetak gol dalam lima pekan pembuka sebuah musim. Rentetan gol penyerang Gabon itu dimulai pada pekan pembuka melawan Elche dan berlanjut dengan gol-gol klinis ke gawang Malaga, Valencia, dan Villarreal.
- Getty Images Sport
Jimat Deportivo pertahankan rekor tak terkalahkan
Kontribusi terbaru sang striker veteran sangat vital bagi timnya saat bertandang ke Coliseum. Deportivo berada dalam posisi genting ketika tertinggal pada menit ke-66, tetapi Aubameyang tampil saat timnya paling membutuhkannya. Ia mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-78 lewat sundulan terarah sempurna setelah umpan silang akurat dari Yeremy Pino.
Intervensi telat ini memastikan tim asuhan Antonio Hidalgo mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka pada musim ini, sekaligus semakin menegaskan status mereka sebagai tim kejutan musim ini.
Dampak Aubameyang di Deportivo benar-benar transformatif. Sejak kembali ke Spanyol untuk periode keduanya di negara itu, ia langsung menjadi titik fokus serangan bagi tim promosi tersebut. Statistik menegaskan dominasinya; setelah baru lima pertandingan, penyerang itu sudah membukukan lima gol dan dua assist.
Tonggak bersejarah untuk klub Galicia
Di luar rekor di level liga, Aubameyang juga telah menorehkan namanya dalam sejarah panjang Deportivo. Kini ia menjadi pemain ketiga yang mencetak gol dalam lima pertandingan pertama klub pada suatu musim, bergabung dengan kelompok elite para mantan pahlawan Riazor.
Pemain sebelumnya yang mencapai tonggak ini adalah Pahino pada musim 1954/55 dan Walter Pandiani pada 2003/04. Pencapaian ini membuat Deportivo menjadi satu-satunya klub dalam sejarah La Liga yang diwakili oleh tiga pemain berbeda dalam daftar pencetak gol pada lima laga pembuka pertama.
- Getty Images Sport
Karier nomaden menemukan rumah di La Coruna
Perjalanan Aubameyang menuju rekor ini menjadi salah satu yang paling eklektik dalam sepakbola modern. Setelah membela raksasa-raksasa Eropa seperti AC Milan, Borussia Dortmund, Arsenal, Chelsea, dan Barcelona, serta sempat bermain di Arab Saudi bersama Al-Qadsiah, ia membawa segudang pengalaman elite ke pesisir Galicia. Kiprahnya sebelumnya di Spanyol bersama Barcelona berlangsung singkat tetapi sukses, dan kepulangannya membuktikan bahwa insting predatornya tetap setajam sebelumnya.
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