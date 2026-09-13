Aubameyang terus menentang usianya di kasta tertinggi sepakbola Spanyol, mengukir namanya di buku rekor bersama salah satu striker terbaik sepanjang masa. Dengan mencetak gol dalam hasil imbang 1-1 Deportivo La Coruna yang diraih dengan susah payah melawan Getafe, pemain internasional berusia 37 tahun itu kini selalu mencetak gol dalam lima pertandingan pertama timnya pada musim La Liga 2026/27. Konsistensi luar biasa ini membuatnya menjadi pemain pertama yang mencapai prestasi tersebut sejak Ibrahimovic pada 2009, saat ikon Swedia itu memimpin lini depan Barcelona.

Menurut DAZN España, Aubameyang hanyalah pemain ke-11 dalam seluruh sejarah kompetisi yang mencetak gol dalam lima pekan pembuka sebuah musim. Rentetan gol penyerang Gabon itu dimulai pada pekan pembuka melawan Elche dan berlanjut dengan gol-gol klinis ke gawang Malaga, Valencia, dan Villarreal.