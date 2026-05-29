Sejarah seolah berulang saat Crystal Palace memulai pembicaraan dengan mantan pelatih Eintracht Frankfurt lainnya untuk menggantikan Oliver Glasner
Palace mencari manajer baru
Menurut laporan dari Sky Sport, Toppmoller muncul sebagai kandidat utama untuk menggantikan Glasner di Selhurst Park. Klub Liga Premier tersebut telah memulai pembicaraan dengan pelatih berusia 45 tahun itu, yang baru-baru ini menarik minat serius dari beberapa tim, termasuk Napoli, Al-Ittihad, Wolfsburg, dan Koln. Manajer asal Jerman tersebut belum terikat kontrak sejak pemecatannya pada Januari 2026 dan merasa siap untuk menghadapi tantangan baru di Inggris.
Toppmoller menargetkan kembalinya yang cepat
Pelatih kepala yang saat ini sedang mencari klub ingin segera kembali ke bangku cadangan setelah hengkang dari Bundesliga. Selama masa jabatannya sebelumnya di Frankfurt, ia memimpin 121 pertandingan resmi di semua kompetisi, dengan catatan 51 kemenangan dan 34 hasil imbang. Namun, timnya mengalami kesulitan pada paruh pertama musim 2025-26, hanya meraih sembilan kemenangan dari 26 pertandingan yang mereka jalani sebelum klub akhirnya memutuskan untuk memecatnya.
Hubungan dengan Frankfurt terus berkembang pesat
Penunjukan yang kemungkinan akan terjadi ini mencerminkan jejak karier yang ditempuh Glasner, yang pindah ke London pada Februari 2024. Manajer saat ini berhasil mengukir masa jabatan yang sangat gemilang bersama The Eagles, dengan meraih tiga gelar bergengsi, yaitu Piala FA, Community Shield, dan Liga Konferensi UEFA. Namun, keputusannya untuk hengkang langsung menimbulkan kekosongan di posisi manajerial, sehingga memaksa petinggi klub untuk mencari pengganti berkualitas tinggi yang memiliki rekam jejak serupa di kancah Eropa.
Perombakan taktis menanti penggantinya
Manajer baru ini dihadapkan pada ujian berat untuk mempertahankan momentum kemenangan trofi belakangan ini sekaligus menangani evolusi taktis jangka panjang skuad. Toppmoller harus segera memperbaiki kelemahan pertahanan yang merusak empat pertandingan terakhirnya tanpa kemenangan di Jerman, yang berujung pada catatan pertahanan yang buruk, tiga hasil imbang, dan hasil imbang 3-3 melawan Werder Bremen sebelum ia dipecat pada 18 Januari.
Dengan jendela transfer musim panas yang semakin dekat, dewan direksi menginginkan penyelesaian negosiasi yang cepat agar manajer baru dapat menerapkan filosofinya.