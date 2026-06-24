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Naomi Girma Chelsea unveilingGetty Images
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Sejarah rekor transfer sepak bola wanita: Daftar pemain termahal dalam sepak bola wanita

Women's football
G. Geyoro
Felicia Schroeder
L. Ovalle
A. Thompson
O. Smith
Arsenal Women
N. Girma
R. Kundananji
K. Walsh
Chelsea FC Women
Orlando Pride
Bay FC
Barcelona
Women's Champions League
NWSL
Real Madrid Femenino
Tarciane
Liga MX Femenil
OL Lyonnes
Manchester City Women
Madrid Femenino
BK Haecken FF
San Diego Wave FC
WSL
Liga F
Premiere Ligue
Bundesliga
London City Lionesses
L. da Silva
S. Coffey
J. Shaw
Paris Saint Germain
Tigres
Angel City FC
Liverpool FC Women
North Carolina Courage
Gotham FC
Houston Dash
Portland Thorns
Chicago Stars
C. Hutton
C. Bethune
Kansas City Current
Washington Spirit
C. Martinez
Olimpia

Chelsea, Arsenal, Orlando Pride, dan London City Lionesses semuanya memecahkan rekor dunia pada tahun 2025 saja, seiring dengan meningkatnya belanja di dunia sepak bola wanita

Seiring dengan terus berkembangnya sepak bola wanita di seluruh dunia, rekor transfer dalam olahraga ini pun ikut meningkat. Faktanya, pada tahun 2025 saja, rekor biaya transfer dunia telah dipecahkan tidak kurang dari empat kali. Artinya, uang yang dikeluarkan Chelsea pada musim panas 2020 untuk merekrut Pernille Harder dengan biaya tertinggi dalam sejarah sepak bola wanita kini berada jauh di bawah daftar transfer termahal, bahkan tidak masuk dalam 30 besar.

Keira Walsh menggantikan posisi Harder dan naik ke puncak daftar tersebut pada musim panas 2022, namun transfernya dari Manchester City ke Barcelona kini bahkan tidak masuk dalam 15 besar lagi; gelandang asal Inggris itu sendiri justru menjadi bagian dari kesepakatan yang lebih mahal pada Januari 2025, saat ia kembali ke Inggris untuk bergabung dengan Chelsea.

Lalu, apa saja transfer paling menguntungkan dalam sejarah sepak bola wanita? GOAL merangkum kesepakatan-kesepakatan termahal yang pernah terjadi dalam olahraga ini hingga saat ini...

  • Ludmila Brazil Women 2025Getty Images

    15Ludmila (dari Chicago Stars ke San Diego Wave)

    Bintang Brasil Ludmila menjadi bagian dari apa yang berpotensi menjadi transfer antar-klub paling menguntungkan kedua dalam sejarah NWSL pada awal 2026, ketika ia pindah dari Chicago Stars ke San Diego Wave dengan biaya awal sebesar $800.000 (£582.000).

    Di usia 31 tahun, penyerang ini merupakan sosok yang terkenal di dunia sepak bola wanita, setelah menjalani masa yang sangat gemilang bersama Atletico Madrid dari 2017 hingga 2024, di mana ia mencetak 59 gol dalam 137 pertandingan liga. Penampilan-penampilan tersebut meyakinkan Chicago untuk mengontraknya selama tiga tahun di tengah musim 2024.

    Namun, ia hanya bertahan selama satu setengah musim, sebelum San Diego bergerak dengan tawaran yang nilainya bisa mencapai $1.000.000 (£727.000).

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  • Sam Coffey Man City signing 2026Manchester City FC

    14Sam Coffey (dari Portland Thorns ke Manchester City)

    Memimpin perebutan gelar Liga Super Wanita dengan selisih poin yang cukup besar, Manchester City memasuki jendela transfer Januari 2026 dengan tujuan memperkuat skuad yang sudah berada dalam posisi gemilang, dan mereka berhasil melakukannya dengan mendatangkan gelandang kelas dunia, Sam Coffey, ke dalam skuad.

    Setelah membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang nomor 6 terbaik di dunia bersama Portland Thorns dan Tim Nasional Wanita AS (USWNT), tidak mengherankan jika City harus merogoh kocek sebesar £650.000 ($875.000) — rekor transfer klub — untuk mendatangkan Coffey. Investasi ini akan langsung terbayar jika ia mampu membantu tim meraih gelar juara WSL pertama dalam 10 tahun.

  • Racheal Kundananji Bay FC 2024Imagn Images

    13Racheal Kundananji (dari Madrid CFF ke Bay FC)

    Hanya beberapa minggu sebelum kepindahan Barbra Banda yang bernilai besar ke Orlando Pride, Racheal Kundananji, rekan setimnya dari Zambia, menjadi pemain sepak bola wanita termahal di dunia saat ia bergabung dengan klub NWSL lainnya, Bay FC. Klub ekspansi tersebut membuat gebrakan dengan membayar $862.000 (£685.000) untuk membawanya ke California dari Madrid CFF, klub di mana ia mencetak 33 gol dalam 43 pertandingan liga.

    Kundananji memang belum mencapai performa setinggi itu di AS, namun secara umum Bay FC masih belum mampu meninggalkan jejak yang berarti di NWSL sejak bergabung dengan liga tersebut pada tahun 2024.

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  • Keira Walsh Chelsea Women signing 2025Chelsea FC

    12Keira Walsh (dari Barcelona ke Chelsea)

    Walsh kembali ke Inggris pada Januari 2025, saat Chelsea berhasil mendatangkan gelandang tersebut melalui transfer sensasional di hari terakhir bursa transfer. Meskipun biaya awal dilaporkan sekitar £460.000 ($572.000), angka tersebut kemungkinan akan meningkat karena adanya insentif dan bonus. Pada akhir musim 2024-25, media Spanyol melaporkan bahwa hal itu memang terjadi, dengan The Blues akhirnya membayar €850.000 (£714.000/$884.000) untuk salah satu gelandang bertahan terbaik di dunia.

  • Claudia Martinez Paraguay Women 2025Getty Images

    11Claudia Martinez (dari Club Olimpia ke Washington Spirit)

    Claudia Martinez menjadi salah satu bintang yang menonjol pada tahun 2025, berkat penampilannya yang luar biasa di Copa America, di mana ia mencetak enam gol hanya dalam lima pertandingan bersama tim Paraguay yang bahkan tidak lolos ke semifinal, sehingga ia berhasil meraih gelar Sepatu Emas bersama pemain lain pada usia 17 tahun. 

    Washington Spirit pun jelas terkesan dengan penampilan penyerang muda tersebut, sehingga merekrutnya beberapa bulan kemudian pada Januari 2026. ESPN melaporkan bahwa klub NWSL tersebut membayar sebesar $950.000 untuk merekrutnya dari Club Olimpia, hanya beberapa hari setelah Martinez merayakan ulang tahunnya yang ke-18.

  • Tarciane Lyon Women 2025-26Getty Images

    10Tarciane (dari Houston Dash ke Lyon)

    Hanya setelah satu musim di NWSL, Tarciane menjadi pemain termahal kedua sepanjang masa saat ia direkrut oleh Lyon pada Februari 2025. L'Equipe melaporkan bahwa biaya transfer pemain berusia 21 tahun itu sekitar $960.000 (£762.000), sebuah rekor di liga utama wanita Prancis dan angka yang akan menjadikannya pemegang rekor dunia seandainya kesepakatan itu terwujud hanya beberapa minggu sebelumnya.

  • Croix BethuneImagn

    9Croix Bethune (dari Washington Spirit ke Kansas City Current)

    Dua pemain lagi bergabung dengan "klub $1 juta" pada hari yang sama dalam beberapa menit yang penuh kejutan di NWSL pada 11 Februari, dimulai dengan Croix Bethune. Pemain berusia 24 tahun ini, yang dinobatkan sebagai Rookie of the Year dan Midfielder of the Year NWSL pada tahun 2024, mengajukan permintaan transfer dari Washington Spirit—klub yang memilihnya sebagai pilihan ketiga secara keseluruhan dalam draft dua tahun sebelumnya—dan bergabung dengan Kansas City Current dengan nilai transfer $1 juta (£732.000).

    Bethune masuk dalam tim kedua dalam pemungutan suara untuk NWSL Best XI pada tahun 2025, berkat kontribusinya yang membantu Spirit mencapai pertandingan final Kejuaraan NWSL, dan menjadi bagian dari tim nasional wanita Amerika Serikat yang meraih medali emas Olimpiade di Paris 2024.

  • Claire Hutton Kansas City Current 2024USA TODAY Sports

    8Claire Hutton (dari Kansas City Current ke Bay FC)

    Hanya beberapa menit sebelum kepindahan Bethune ke Current diumumkan, klub tersebut mengungkapkan bahwa Claire Hutton, salah satu finalis penghargaan Pemain Baru Terbaik NWSL 2025, telah hengkang untuk bergabung dengan Bay FC dengan nilai kontrak sebesar $1,1 juta (£805.000). Pemain berusia 20 tahun itu telah menjadi pemain kunci bagi Kansas City sejak pertama kali masuk ke tim utama saat masih remaja, membantu tim tersebut meraih gelar NWSL Shield pada tahun 2025, dan kini akan membawa bakatnya ke California menjelang musim pertama Emma Coates sebagai pelatih kepala Bay FC.

  • Naomi Girma, ChelseaGetty Images

    7Naomi Girma (dari San Diego Wave ke Chelsea)

    Namun, rekor dunia itu justru diraih oleh Naomi Girma, yang direkrut oleh Chelsea pada Januari 2025 dengan biaya transfer sebesar £883.000—setara dengan $1.100.000—sehingga menjadikannya pemain pertama dalam sepak bola wanita yang bernilai satu juta dolar. Meskipun usianya baru 24 tahun, Girma sudah secara luas dianggap sebagai salah satu bek tengah terbaik di dunia, jika bukan yang terbaik. Reputasi tersebut ia bangun selama tiga musim pertamanya di NWSL bersama San Diego Wave dan semakin diperkuat melalui penampilannya bersama timnas AS di Olimpiade 2024, di mana ia dan timnya berhasil meraih medali emas.

  • Jayden Shaw Gotham 2025Getty Images

    6Jaedyn Shaw (dari North Carolina Courage ke Gotham)

    Transfer paling menguntungkan sepanjang sejarah antara dua klub NWSL terjadi pada pertengahan tahun 2025, ketika Gotham membayar $1.250.000 (£909.000) untuk Jaedyn Shaw. Setelah bergabung dengan liga pada pertengahan musim 2022, saat usianya baru 17 tahun, Shaw langsung menarik perhatian, menjadi pemain termuda yang mencetak gol pada debut kompetisinya saat ia mencetak gol untuk San Diego Wave melawan Chicago. Bintangnya pun terus bersinar terang, terutama pada musim 2023 saat Wave memenangkan NWSL Shield.

    Namun, ia tidak bertahan di pantai barat. Pada Januari 2025, Shaw pindah ke North Carolina Courage dalam salah satu transfer paling bernilai di NWSL hingga saat itu, tetapi rekor tersebut segera terpecahkan pada tahun yang sama ketika Gotham membayar biaya transfer rekor liga untuk mendatangkannya. Beberapa bulan kemudian, Shaw merayakan gelar juara NWSL pertama dalam kariernya, tampil gemilang dalam pertandingan final musim tersebut saat mengalahkan Washington Spirit.

  • Olivia Smith ArsenalGetty

    5Olivia Smith (dari Liverpool ke Arsenal)

    Girma memegang rekor dunia untuk biaya transfer sepak bola wanita selama enam bulan, hingga Arsenal menjadikan Olivia Smith sebagai pemain pertama yang bernilai satu juta pound pada Juli 2025. The Gunners menjadi korban keajaiban pemain berusia 20 tahun itu di perempat final Piala FA awal tahun ini, saat ia menginspirasi Liverpool meraih kemenangan yang tak terduga, sehingga mereka tidak meragukan bakatnya sama sekali, bahkan sampai-sampai mereka bersedia membayar biaya yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sepak bola wanita untuk mendapatkan jasanya.

  • Alyssa Thompson Chelsea unveiling 2025Chris Lee/Chelsea FC

    4Alyssa Thompson (dari Angel City ke Chelsea)

    Ada banyak laporan berbeda mengenai biaya transfer yang dibayarkan Chelsea untuk Alyssa Thompson pada hari penutupan bursa transfer WSL pada musim panas 2025. Awalnya, The Athletic menyebutkan angka tersebut sedikit di bawah £1 juta, sebelum The Telegraph dan The Guardian menyampaikan pandangan yang berbeda. Kedua media tersebut memahami bahwa kesepakatan tersebut merupakan rekor klub bagi Chelsea, melampaui biaya transfer yang dibayarkan untuk Girma, dan mengatakan bahwa angka tersebut berpotensi naik menjadi rekor dunia, meskipun tampaknya masih di bawah jumlah yang dibayarkan Orlando Pride untuk Lizbeth Ovalle pada awalnya.

  • Lizbeth Ovalle Orlando Pride 2025Getty Images

    3Lizbeth Ovalle (dari Tigres ke Orlando Pride)

    Kepindahan Smith ke Arsenal memegang rekor dunia untuk transfer pemain wanita selama sedikit lebih dari sebulan, sebelum Orlando Pride membayar biaya yang lebih besar lagi untuk mendapatkan jasa bintang muda Meksiko, Ovalle, pada Agustus 2025. Pemain berusia 25 tahun ini sebelumnya dikaitkan dengan semua klub papan atas di Eropa — termasuk Barcelona, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Real Madrid, dan Wolfsburg — yang semuanya tertarik padanya setelah penampilannya yang luar biasa bersama Tigres. Namun, babak baru dalam kariernya justru akan berlangsung di AS, setelah ia menandatangani kontrak dengan juara bertahan NWSL dengan biaya transfer rekor dunia sebesar $1,5 juta (£1,1 juta).

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    2Felicia Schroder (pindah dari Hacken ke Real Madrid)

    Ketika Felicia Schroder menyelesaikan kepindahannya dari Hacken ke Real Madrid pada musim panas 2026, hal itu secara luas disebut-sebut sebagai transfer dengan rekor dunia, dengan biaya yang dilaporkan mencapai sekitar 15 juta kronor Swedia (£1,16 juta/$1,56 juta).

    Namun, standar yang harus dilampaui secara konsisten disebut-sebut sebagai transfer Ovalle ke Orlando Pride, padahal sejumlah jurnalis, serta laporan transfer dari FIFA sendiri, menyatakan bahwa transfer Grace Geyoro ke London City Lionesses lebih besar daripada transfer pemain internasional Meksiko tersebut ke NWSL.

  • Grace Geyoro London City Lionesses 2025-26Getty Images

    1Grace Geyoro (dari PSG ke London City Lionesses)

    Rekor transfer baru untuk pemain wanita tercipta pada hari penutupan bursa transfer WSL pada musim panas 2025, ketika London City Lionesses membayar €1,65 juta (£1,43 juta/$1,93 juta) untuk mendatangkan kapten Paris Saint-Germain, Grace Geyoro, ke klub tersebut menjelang debut mereka di kasta tertinggi. London City didukung oleh kekayaan miliaran milik Michele Kang, yang juga memiliki Lyon, rival sengit PSG, dan klub tersebut mengucurkan dana besar-besaran dalam persiapan debut mereka di WSL.

    London City membantah klaim bahwa mereka membayar biaya transfer rekor dunia untuk Geyoro. Namun, hal sebaliknya dilaporkan oleh sejumlah jurnalis, dan laporan transfer global resmi FIFA yang dirilis beberapa bulan kemudian mencantumkan Geyoro sebagai transfer internasional terbesar dalam sepak bola profesional wanita pada tahun 2025, melampaui nilai transfer Thompson, Ovalle, dan Girma.