Goal.com
Live
Naomi Girma Chelsea unveilingGetty Images
Ameé Ruszkai

Sejarah rekor transfer pemain wanita: Daftar pemain termahal dalam sepak bola wanita

Chelsea, Arsenal, Orlando Pride, dan London City Lionesses semuanya memecahkan rekor dunia pada tahun 2025 saja, seiring dengan meningkatnya pengeluaran dalam sepak bola wanita.

Seiring dengan pertumbuhan sepak bola wanita di seluruh dunia, rekor transfer dalam olahraga ini pun terus meningkat. Faktanya, pada tahun 2025 saja, rekor biaya transfer dunia terpecahkan tidak kurang dari empat kali. Artinya, uang yang dikeluarkan Chelsea pada musim panas 2020 untuk merekrut Pernille Harder dengan biaya transfer tertinggi dalam sejarah sepak bola wanita kini sudah jauh di bawah daftar transfer termahal, bahkan tidak masuk dalam 30 besar.

Keira Walsh menggantikan posisi Harder dan naik ke puncak daftar tersebut pada musim panas 2022, namun transfernya dari Manchester City ke Barcelona kini bahkan tidak masuk dalam 15 besar. Gelandang Inggris tersebut sendiri menjadi bagian dari kesepakatan yang lebih mahal pada Januari 2025, saat ia kembali ke Inggris untuk bergabung dengan Chelsea.

Lalu, apa saja transfer paling menguntungkan dalam sejarah sepak bola wanita? GOAL mengulas transfer-transfer termahal yang pernah terjadi dalam olahraga ini...

  • Ellen Wangerheim Man Utd Women 2025-26Getty Images

    15Ellen Wangerheim (dari Hammarby ke Manchester United)

    Menjelang jendela transfer Januari 2026, perasaan yang ada adalah Manchester United harus bertindak agresif. Berkompetisi di empat front dengan skuad yang jauh lebih tipis dibandingkan rival domestik dan Eropa mereka, Setan Merah perlu merekrut pemain dengan baik untuk memperkuat tim yang telah tampil impresif di paruh pertama musim, terutama mengingat keterbatasan jumlah pemain mereka.

    Setelah mengamankan tanda tangan Hanna Lundkvist dan Lea Schuller sebelum Tahun Baru, United kemudian melakukan langkah besar beberapa minggu kemudian dengan membayar biaya rekor klub untuk Ellen Wangerheim. Ini menjadi pukulan besar bagi Hammarby, yang sebelumnya telah kehilangan Anna Josendal, Smilla Holmberg, dan Julie Blakstad pada awal bulan. Namun, klub Swedia tersebut mendapat kompensasi yang layak karena United mengeluarkan £560.000 ($750.000) untuk seorang pemain yang berada di tahun terakhir kontraknya, namun pada usia 21 tahun, ia mencetak 17 gol dan memberikan tujuh assist dalam 25 pertandingan Damallsvenskan pada tahun 2025.

    • Iklan
  • Barbra BandaImagn

    14Barbra Banda (Shanghai Shengli ke Orlando Pride)

    Barbra Banda telah menggebrak panggung internasional selama bertahun-tahun sebelum pindah ke Orlando Pride pada 2024, namun prestasinya di klub dilakukan secara relatif di luar sorotan, di Liga Super Wanita China bersama Shanghai Shengli. Semua itu berakhir ketika Orlando Pride membayar biaya sebesar $740.000 (£582.000) untuk membawanya ke Amerika Serikat dan kembali menempatkan bakatnya di bawah sorotan secara rutin. Musim pertamanya di Orlando tentu saja sepadan dengan biaya tersebut, karena 17 golnya dalam 26 penampilan membantu klub meraih gelar juara NWSL pertama mereka.

  • Ludmila Brazil Women 2025Getty Images

    13Ludmila (Chicago Stars ke San Diego Wave)

    Bintang Brasil Ludmila menjadi bagian dari apa yang berpotensi menjadi transfer intra-liga paling menguntungkan kedua dalam sejarah NWSL pada awal 2026, ketika ia pindah dari Chicago Stars ke San Diego Wave dengan biaya awal sebesar $800.000 (£582.000).

    Berusia 31 tahun, penyerang ini merupakan figur terkenal di dunia sepak bola wanita, terutama setelah penampilannya yang gemilang di Atletico Madrid dari 2017 hingga 2024, di mana ia mencetak 59 gol dalam 137 pertandingan liga. Penampilannya tersebut meyakinkan Chicago untuk menandatangani kontrak tiga tahun dengannya di tengah musim 2024.

    Namun, ia hanya bertahan selama satu setengah musim sebelum San Diego melakukan langkah dengan kontrak yang nilainya dapat mencapai $1.000.000 (£727.000).

  • Sam Coffey Man City signing 2026Manchester City FC

    12Sam Coffey (dari Portland Thorns ke Manchester City)

    Memimpin perburuan gelar Liga Super Wanita dengan selisih yang signifikan, Manchester City memasuki jendela transfer Januari 2026 dengan tujuan memperkuat tim yang sudah berada dalam posisi yang sangat baik, dan mereka melakukannya dengan merekrut gelandang kelas dunia Sam Coffey ke dalam skuad.

    Setelah membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang bertahan terbaik di dunia bersama Portland Thorns dan Tim Nasional Wanita AS (USWNT), tidak mengherankan jika Coffey dibeli dengan biaya rekor klub sebesar £650.000 ($875.000). Investasi ini akan sepadan jika ia dapat membantu tim meraih gelar WSL pertama dalam 10 tahun.

  • Racheal Kundananji Bay FC 2024Imagn Images

    11Racheal Kundananji (Madrid CFF ke Bay FC)

    Hanya beberapa minggu sebelum Banda pindah ke Orlando, Racheal Kundananji, rekan setimnya dari Zambia, menjadi pemain sepak bola wanita termahal di dunia saat ia bergabung dengan klub NWSL lain, Bay FC. Tim ekspansi tersebut membuat pernyataan besar ketika mereka membayar $862.000 (£685.000) untuk membawanya ke California dari Madrid CFF, di mana ia mencetak 33 gol dalam 43 pertandingan liga.

    Kundananji belum mencapai level tersebut di Amerika Serikat, tetapi Bay FC secara umum belum benar-benar meninggalkan jejak yang signifikan di NWSL sejak bergabung dengan liga pada tahun 2024.

  • Keira Walsh Chelsea Women signing 2025Chelsea FC

    10Keira Walsh (Barcelona to Chelsea)

    Walsh kembali ke Inggris pada Januari 2025, saat Chelsea melakukan transfer sensasional pada hari terakhir bursa transfer untuk gelandang tersebut. Meskipun biaya awal dilaporkan sekitar £460.000 ($572.000), tambahan dan bonus membuat jumlahnya kemungkinan akan meningkat. Pada akhir musim 2024-25, media Spanyol melaporkan bahwa hal itu memang terjadi, dengan The Blues akhirnya membayar €850.000 (£714.000/$884.000) untuk salah satu gelandang bertahan terbaik di dunia.

  • Tarciane Lyon Women 2025-26Getty Images

    9Tarciane (Houston Dash ke Lyon)

    Setelah hanya satu musim di NWSL, Tarciane menjadi pemain termahal kedua sepanjang sejarah ketika ia direkrut oleh Lyon pada Februari 2025. L'Equipe melaporkan bahwa biaya transfer untuk pemain berusia 21 tahun itu sekitar $960.000 (£762.000), rekor untuk liga utama wanita Prancis dan angka yang akan membuatnya menjadi pemegang rekor dunia jika kesepakatan itu terwujud beberapa minggu sebelumnya.

  • Croix BethuneImagn

    8Croix Bethune (Washington Spirit ke Kansas City Current)

    Dua pemain lagi bergabung dengan klub $1 juta pada hari yang sama dalam beberapa menit yang penuh drama di NWSL pada 11 Februari, dimulai dengan Croix Bethune. Pemain berusia 24 tahun ini, yang dinobatkan sebagai Rookie dan Gelandang Terbaik NWSL pada 2024, meminta pertukaran dari Washington Spirit—tim yang memilihnya sebagai pilihan ketiga secara keseluruhan dalam draft dua tahun sebelumnya—dan bergabung dengan Kansas City Current dengan nilai $1 juta (£732.000).

    Bethune meraih penghargaan tim kedua dalam pemungutan suara untuk NWSL Best XI pada 2025, setelah membantu Spirit mencapai final NWSL Championship, dan menjadi bagian dari tim nasional wanita Amerika Serikat yang meraih medali emas Olimpiade di Paris 2024.

  • Claire Hutton Kansas City Current 2024USA TODAY Sports

    7Claire Hutton (dari Kansas City Current ke Bay FC)

    Hanya beberapa menit sebelum kepindahan Bethune ke Current diumumkan, klub mengumumkan bahwa Claire Hutton, finalis Penghargaan Pemain Baru Terbaik NWSL 2025, telah pindah ke Bay FC dengan kontrak senilai $1,1 juta (£805.000). Pemain berusia 20 tahun itu telah menjadi pemain kunci bagi Kansas City sejak debutnya di tim utama saat masih remaja, membantu tim memenangkan NWSL Shield pada 2025, dan kini akan membawa bakatnya ke California menjelang musim pertama Emma Coates sebagai pelatih Bay FC.

  • Naomi Girma, ChelseaGetty Images

    6Naomi Girma (San Diego Wave ke Chelsea)

    Namun, rekor dunia itu justru jatuh ke tangan Naomi Girma, yang direkrut oleh Chelsea pada Januari 2025 dengan biaya £883.000, yang setara dengan $1.100.000, sehingga menjadikannya pemain pertama dengan nilai transfer jutaan dolar dalam sepak bola wanita. Meskipun baru berusia 24 tahun, Girma sudah dianggap sebagai salah satu bek tengah terbaik di dunia, jika bukan yang terbaik. Reputasinya terbentuk selama tiga musim pertamanya di NWSL bersama San Diego Wave dan semakin kokoh berkat penampilannya bersama timnas AS di Olimpiade 2024, di mana dia dan timnya meraih medali emas.

  • Jayden Shaw Gotham 2025Getty Images

    5Jaedyn Shaw (dari North Carolina Courage ke Gotham)

    Transfer paling menguntungkan sepanjang sejarah antara dua klub NWSL terjadi pada pertengahan 2025, ketika Gotham membayar $1,250,000 (£909,000) untuk Jaedyn Shaw. Setelah bergabung dengan liga pada pertengahan musim 2022, saat usianya baru 17 tahun, Shaw langsung menarik perhatian, menjadi pemain termuda yang mencetak gol pada debut kompetisinya saat ia mencetak gol untuk San Diego Wave melawan Chicago. Bintangnya terus bersinar terang, terutama pada musim 2023 saat Wave memenangkan NWSL Shield.

    Namun, ia tidak bertahan di pantai barat. Pada Januari 2025, Shaw pindah ke North Carolina Courage dalam salah satu transfer paling berharga dalam sejarah NWSL, tetapi rekor itu terpecahkan pada tahun yang sama ketika Gotham membayar biaya rekor liga untuk mendatangkannya. Beberapa bulan kemudian, Shaw merayakan kemenangan pertama NWSL Championship dalam kariernya, tampil gemilang dalam pertandingan final musim melawan Washington Spirit.

  • Olivia Smith ArsenalGetty

    4Olivia Smith (dari Liverpool ke Arsenal)

    Girma memegang rekor transfer tertinggi untuk pemain sepak bola wanita selama enam bulan, hingga Arsenal menjadikan Olivia Smith sebagai pemain pertama yang bernilai satu juta pound pada Juli 2025. The Gunners menjadi korban keajaiban sang pemain berusia 20 tahun di babak perempat final Piala FA awal tahun ini, saat ia menginspirasi Liverpool meraih kemenangan tak terduga, sehingga mereka tidak meragukan bakatnya, bahkan bersedia membayar biaya transfer yang belum pernah terjadi sebelumnya di sepak bola wanita untuk mendapatkan jasanya.

  • Alyssa Thompson Chelsea unveiling 2025Chris Lee/Chelsea FC

    3Alyssa Thompson (dari Angel City ke Chelsea)

    Ada banyak laporan yang berbeda mengenai biaya yang dibayarkan Chelsea untuk Alyssa Thompson pada hari batas waktu WSL pada musim panas 2025. Awalnya, The Athletic melaporkan bahwa biaya tersebut hampir mencapai £1 juta, sebelum The Telegraph dan The Guardian menyarankan hal yang berbeda. Kedua media tersebut memahami bahwa kesepakatan tersebut merupakan rekor klub bagi Chelsea, melampaui biaya yang dibayarkan untuk Girma, dan mengatakan bahwa biaya tersebut berpotensi menjadi rekor dunia, meskipun tampaknya masih di bawah apa yang dibayarkan oleh Orlando Pride untuk Lizbeth Ovalle pada awalnya.

  • Lizbeth Ovalle Orlando Pride 2025Getty Images

    2Lizbeth Ovalle (dari Tigres ke Orlando Pride)

    Pindah ke Arsenal, Smith memegang rekor transfer tertinggi untuk pemain wanita selama lebih dari sebulan, sebelum Orlando Pride membayar biaya yang lebih besar untuk merekrut bintang Meksiko, Ovalle, pada Agustus 2025. Pemain berusia 25 tahun itu sebelumnya dikaitkan dengan semua klub top di Eropa - termasuk Barcelona, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Real Madrid, dan Wolfsburg - setelah penampilannya yang luar biasa bersama Tigres. Namun, bab berikutnya dalam kariernya akan berlangsung di Amerika Serikat, setelah ia menandatangani kontrak dengan juara bertahan NWSL dengan biaya rekor dunia sebesar $1,5 juta (£1,1 juta).

  • Grace Geyoro London City Lionesses 2025-26Getty Images

    1Grace Geyoro (PSG ke London City Lionesses)

    Rekor transfer wanita baru tercipta pada hari terakhir bursa transfer WSL pada musim panas 2025, ketika London City Lionesses membayar €1,65 juta (£1,43 juta/$1,93 juta) untuk mendatangkan kapten Paris Saint-Germain, Grace Geyoro, ke klub tersebut menjelang debut mereka di kasta tertinggi. London City didukung oleh miliaran dolar milik Michele Kang, yang juga pemilik Lyon, rival sengit PSG, dan klub tersebut menghabiskan banyak uang dalam persiapan untuk debut mereka di WSL.

    Diterjemahkan secara otomatis oleh GOAL-e

0