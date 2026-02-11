Sejarah rekor transfer pemain wanita: Daftar pemain termahal dalam sepak bola wanita

Seiring dengan pertumbuhan sepak bola wanita di seluruh dunia, rekor transfer dalam olahraga ini pun terus meningkat. Faktanya, pada tahun 2025 saja, rekor biaya transfer dunia terpecahkan tidak kurang dari empat kali. Artinya, uang yang dikeluarkan Chelsea pada musim panas 2020 untuk merekrut Pernille Harder dengan biaya transfer tertinggi dalam sejarah sepak bola wanita kini sudah jauh di bawah daftar transfer termahal, bahkan tidak masuk dalam 30 besar.

Keira Walsh menggantikan posisi Harder dan naik ke puncak daftar tersebut pada musim panas 2022, namun transfernya dari Manchester City ke Barcelona kini bahkan tidak masuk dalam 15 besar. Gelandang Inggris tersebut sendiri menjadi bagian dari kesepakatan yang lebih mahal pada Januari 2025, saat ia kembali ke Inggris untuk bergabung dengan Chelsea.

Lalu, apa saja transfer paling menguntungkan dalam sejarah sepak bola wanita? GOAL mengulas transfer-transfer termahal yang pernah terjadi dalam olahraga ini...