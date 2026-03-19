Sejarah! Bintang muda ini mencetak prestasi baru bagi FC Bayern München dan memecahkan rekor di Liga Champions

Masuknya bek tengah berusia 16 tahun, satu bulan, dan 27 hari itu pada menit ke-72 menggantikan Josip Stanisic juga tercatat dalam sejarah klub Munich. Pavic menjadi debutan termuda Bayern di kompetisi teratas dan menggantikan Paul Wanner, yang berusia 16 tahun, sembilan bulan, dan 19 hari saat penampilan pertamanya di Liga Champions pada Oktober 2022 melawan Viktoria Plzeň. Sementara itu, Lennart Karl, yang kembali membuktikan ancaman golnya dengan mencetak satu gol dan memberikan satu assist dalam kemenangan 4-1, menempati peringkat kelima (17 tahun, tujuh bulan, delapan hari) dalam daftar pemain muda internal.

Pavic, yang pindah dari SV Waldperlach ke akademi FCB pada 2019, sebelumnya hanya bermain untuk tim U17 pada musim ini dan juga tampil untuk pertama kalinya di UEFA Youth League pada Desember. Selain itu, Deniz Ofli merayakan debut profesionalnya, yang bahkan sudah diturunkan pada menit ke-56 dan menggantikan Aleksandar Pavlovic. Hanya beberapa saat kemudian, ia turut berperan dalam terciptanya skor sementara 3-0.