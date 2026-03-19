Filip Pavic mencatatkan sejarah baru di klub juara Bundesliga tersebut. Dengan masuknya namanya ke dalam skuad pelatih Vincent Kompany yang dilanda banyak cedera, untuk pertama kalinya seorang pemain kelahiran tahun 2010 masuk ke dalam skuad Bayern.
Diterjemahkan oleh
Sejarah! Bintang muda ini mencetak prestasi baru bagi FC Bayern München dan memecahkan rekor di Liga Champions
Masuknya bek tengah berusia 16 tahun, satu bulan, dan 27 hari itu pada menit ke-72 menggantikan Josip Stanisic juga tercatat dalam sejarah klub Munich. Pavic menjadi debutan termuda Bayern di kompetisi teratas dan menggantikan Paul Wanner, yang berusia 16 tahun, sembilan bulan, dan 19 hari saat penampilan pertamanya di Liga Champions pada Oktober 2022 melawan Viktoria Plzeň. Sementara itu, Lennart Karl, yang kembali membuktikan ancaman golnya dengan mencetak satu gol dan memberikan satu assist dalam kemenangan 4-1, menempati peringkat kelima (17 tahun, tujuh bulan, delapan hari) dalam daftar pemain muda internal.
Pavic, yang pindah dari SV Waldperlach ke akademi FCB pada 2019, sebelumnya hanya bermain untuk tim U17 pada musim ini dan juga tampil untuk pertama kalinya di UEFA Youth League pada Desember. Selain itu, Deniz Ofli merayakan debut profesionalnya, yang bahkan sudah diturunkan pada menit ke-56 dan menggantikan Aleksandar Pavlovic. Hanya beberapa saat kemudian, ia turut berperan dalam terciptanya skor sementara 3-0.
- Getty Images Sport
FC Bayern: Dua pemain muda lagi masuk dalam skuad untuk menghadapi Atalanta Bergamo
Bek sayap Vincent Manuba dan kiper Leonard Prescott adalah dua pemain muda lainnya yang masuk dalam skuad. Kiper yang terakhir ini juga hampir saja melakukan debutnya karena situasi yang genting di bawah mistar gawang Munich, namun kiper Jonas Urbig berhasil pulih tepat waktu dari gegar otak yang dideritanya pada leg pertama di Bergamo.
Bayern kini akan menghadapi Real Madrid di perempat final, yang dengan meyakinkan menyingkirkan Manchester City. Leg pertama akan digelar pada 7 April di Bernabeu, sebelum keputusan lolos ke babak berikutnya ditentukan delapan hari kemudian di Allianz Arena. Saat itu, situasi skuad diperkirakan akan membaik. Terlebih lagi, Joshua Kimmich dan Michael Olise akan kembali ke skuad setelah menjalani hukuman larangan bermain akibat akumulasi kartu kuning.
FC Bayern München: Para pemain yang baru saja melakukan debutnya di Liga Champions
Posisi Pemain Usia 1 Filip Pavic 16 tahun, 1 bulan, 27 hari 2 Paul Wanner 16 tahun, sembilan bulan, 19 hari 3 Wisdom Mike 17 tahun, 28 hari 4 Mathys Tel 17 tahun, 4 bulan, 17 hari 5 Lennart Karl 17 tahun, tujuh bulan, delapan hari