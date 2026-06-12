Awalnya, BVB meminjam Couto dari Manchester City pada 2024. Namun, karena adanya klausul pembelian yang mudah dipenuhi, Borussia terpaksa harus merekrut pemain berusia 24 tahun itu secara permanen pada musim panas lalu dengan biaya transfer total sebesar 25 juta euro. Kontrak Couto di Dortmund berlaku hingga 2030, namun belakangan ini ia sama sekali tidak masuk dalam skuad.

Sejak awal Maret, Couto hanya bermain selama 41 menit; di bawah asuhan pelatih Niko Kovac, ia jelas berada di urutan kedua di belakang pemain inti Julian Ryerson. Secara keseluruhan, Couto mencatatkan 27 penampilan di semua kompetisi musim lalu, dengan mencetak tiga gol dan tiga assist.