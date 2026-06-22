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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Diterjemahkan oleh

Sejak 1966, hal ini baru terjadi tiga kali: Mikel Oyarzabal dan Spanyol bangkit kembali setelah mencatatkan hasil yang sangat buruk pada laga pembuka

World Cup
FEATURES
Spain vs Saudi Arabia
Spain
Saudi Arabia
M. Oyarzabal
L. Yamal

Spanyol sangat ingin melupakan kekalahan mengejutkan yang dialami pada laga pembuka Piala Dunia. Mereka berhasil melakukannya dengan gemilang, namun Lamine Yamal, yang kembali masuk ke starting eleven, tidak menjadi bintang utama.

Spanyol mendapat banyak kritikan setelah salah satu favorit utama perebutan gelar juara dunia itu hanya mampu bermain imbang 0-0 dalam pertandingan grup pertamanya melawan Kap Verde, yang baru pertama kali berlaga di Piala Dunia.

Mikel Oyarzabal, penyerang nomor sembilan palsu dalam tim asuhan pelatih Luis de la Fuente, menjadi sasaran ejekan yang paling gencar. Alasannya: Saat menghadapi lawan yang bermain sangat bertahan, Oyarzabal sering kali benar-benar terisolasi di lini depan. Dan hal ini disertai dengan statistik yang memalukan: Dalam 30 menit pertama melawan Kap Verde, pemain serang asal Real Sociedad ini tidak sekali pun menyentuh bola. Nol. Sebelumnya, hal ini belum pernah terjadi pada pemain mana pun dalam pertandingan Piala Dunia.

Mengatakan bahwa situasinya berjalan lebih baik dalam kemenangan 4-0 atas Arab Saudi adalah pernyataan yang sangat meremehkan. Pasalnya, saat pertandingan grup kedua telah berlangsung setengah jam, Oyarzabal justru mencatatkan tiga poin pencetak gol, bukan nol sentuhan bola. Sebuah prestasi yang sebelumnya hanya berhasil dicapai oleh dua pemain lain sejak tahun 1966.

  • Betapa pentingnya peran Lamine Yamal bagi permainan tim Spanyol sudah terlihat jelas saat bintang FC Barcelona itu masuk sebagai pemain pengganti melawan Kap Verde pada menit ke-70-an. Saat itu, ia belum bisa memberikan kontribusi lebih karena baru saja pulih dari cedera; namun, saat melawan Arab Saudi, Yamal kini bisa bermain sejak awal — dan benar-benar menunjukkan kemampuannya di Piala Dunia 2026.

    Pada fase awal, pemain berusia 18 tahun ini terus-menerus membuat beberapa pemain lawan kewalahan, dan—berbeda dengan pertandingan pembuka—ia menghadirkan semangat yang jauh lebih besar dalam permainan juara Eropa tersebut. Awal pertandingan berjalan sempurna ketika Yamal-lah yang mencetak gol pertama Spanyol di Piala Dunia ini sekaligus gol pertamanya di ajang Piala Dunia.

    Umpan sempurna dari Oyarzabal ke tiang jauh mengarah ke pemain berbakat Barcelona ini, dan Yamal hanya perlu menyarangkan bola ke gawang. Gol kedua pada menit ke-20-an kemudian dicetak oleh Oyarzabal sendiri, saat ia memanfaatkan kesalahan pertahanan Arab Saudi yang ragu-ragu, dengan cerdik menyelinap masuk, dan mencetak gol dari jarak beberapa meter. Jaraknya pun tak jauh berbeda saat Oyarzabal mencetak gol keduanya tak lama kemudian: dua gol ditambah satu assist dalam waktu kurang dari 25 menit pun tercapai.

    Namun, kontribusi langsung dalam mencetak gol bukanlah satu-satunya hal yang membuat Oyarzabal begitu berharga pada Minggu siang di Atlanta itu. Dengan pergerakan cerdasnya, ia sering menjadi faktor penentu yang membuka ruang bagi tim Spanyol, dan ia menunjukkan kualitas-kualitas yang sangat dihargai oleh Pelatih de la Fuente. "Ia memiliki bakat alami untuk bermain di antara lini dan memanfaatkan pergerakan larinya dengan sangat baik. Ia adalah pemain kelas dunia," kata sang pelatih setelah kemenangan 3-0 dalam laga persahabatan melawan Serbia pada bulan Maret lalu mengenai pemain berusia 29 tahun itu, yang mencetak gol penentu kemenangan 2-1 dalam final Kejuaraan Eropa 2024 melawan Inggris.

    Dengan 27 gol dalam 55 penampilan internasional, rasio gol Oyarzabal saat mengenakan seragam timnas memang sudah sangat impresif. Namun, belakangan ini dia kembali menunjukkan performa gemilang; dalam delapan pertandingan terakhir bersama La Furia Roja, dia mencetak sepuluh gol. "Dia bisa dibilang sebagai 'Undav-nya Spanyol'," kata pakar MagentaTV, Jürgen Klopp, saat jeda babak pertama, sambil membandingkannya dengan pemain pengganti andalan timnas Jerman yang pada Sabtu lalu membawa Jerman menang 2-1 atas Pantai Gading berkat dua golnya.

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  • Yamal Oyarzabal Spain GFXGetty/GOAL

    Oyarzabal dan Yamal menjadi pahlawan kemenangan — namun, seluruh Spanyol terkesan dengan strategi tekanan balik mereka

    Fakta bahwa de la Fuente menarik Oyarzabal dan Yamal dari lapangan pada babak pertama untuk mengistirahatkan mereka saat menghadapi lawan yang memang sudah tak punya peluang sama sekali, semakin menegaskan betapa berharganya duo ini bagi juara Eropa tersebut. Oyarzabal nyaris mencetak hat-trick ketika pada menit ke-36, setelah kiper Arab Saudi Mohammed Al-Owais melakukan kesalahan, ia dengan indah mengarahkan bola ke gawang menggunakan bagian luar kaki, namun sayangnya bola hanya membentur mistar gawang.

    Meskipun Yamal berada di bawah bayang-bayang Oyarzabal pada hari Minggu, ia tetap tampil meyakinkan, terlepas dari gol pembuka yang dicetaknya. Hal ini tidak hanya terlihat dalam permainannya saat menguasai bola, tetapi terutama juga dalam tekanan balik.

    Yang mencolok adalah betapa gigih dan intensnya seluruh tim Spanyol langsung beralih ke mode merebut kembali bola setelah kehilangan penguasaan, dan di situlah letak kunci utama dominasi ekstrem mereka. “Mereka terus-menerus menciptakan peluang mencetak gol, menguasai area 20 hingga 25 meter di depan gawang. Oleh karena itu, ini merupakan ‘misi mustahil’ bagi Arab Saudi,” puji Klopp terhadap tekanan balik Spanyol.

    Arab Saudi tidak mampu menguasai bola sepanjang 90 menit penuh, karena tim Spanyol sama sekali tidak memberi kesempatan kepada lawan mereka—meskipun pada babak kedua, dengan keunggulan yang jelas di belakang mereka, mereka memang bermain lebih santai.

    Media Spanyol dengan cepat menarik kembali kritik mereka yang sebagian cukup keras setelah awal yang buruk di Piala Dunia. “Inilah Spanyol yang sesungguhnya!” tulis surat kabar As dalam reaksi pertamanya. Setelah pertandingan pembuka, surat kabar tersebut sempat mengejek: “Favorit utama untuk gelar juara? Judul berita ini bisa kita singkirkan dengan tenang.”

  • Spanyol vs. Arab Saudi 4:0 (3:0) - data pertandingan


    Pertandingan

    Spanyol vs. Arab Saudi

    Kompetisi

    Piala Dunia 2026, Babak Grup, Pertandingan Hari ke-2

    Hasil

    4:0 (3:0)

    Gol

    1:0 Yamal (11.), 2:0, 3:0 Oyarzabal (21., 24.), 4:0 Al-Tambakti (49., gol bunuh diri)

    Tempat Pertandingan

    Atlanta (AS)


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