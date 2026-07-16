"Seharusnya terus menekan!" - Marc Guehi tampaknya mempertanyakan taktik Thomas Tuchel setelah kekalahan Inggris di semifinal Piala Dunia melawan Argentina

Tim asuhan Tuchel hanya menguasai bola sebesar 12 persen antara gol pembuka Gordon dan gol penentu kemenangan Martinez pada menit ke-92, dengan manajer asal Inggris itu beralih ke formasi 5-4-1 selama periode tersebut dengan memasukkan Ezri Konsa, Dan Burn, dan Nico O'Reilly. Perubahan taktik tersebut menuai kritik tajam dari sejumlah pakar, termasuk Wayne Rooney, sementara komentar Guehi menunjukkan bahwa sentimen serupa juga dirasakan di dalam skuad.

"Keputusan yang diambil Thomas Tuchel, jujur saja, telah merugikan kami malam ini," kata Rooney. "Jika kamu seorang pemain serang di lapangan itu dan tim unggul 1-0, lalu melihat perubahan yang dilakukan manajer, kamu akan kehilangan keyakinan; hal seperti ini hanya bisa ditoleransi beberapa kali saja.

"Lalu kamu mulai berpikir, 'Oh tidak, kita akan bertahan begitu lama; bagaimana kita bisa melewati ini?' Ini kepanikan; ini benar-benar kepanikan; Kamu tidak bisa unggul satu gol lalu menyerahkan penguasaan bola dan melepaskan peluang untuk mencoba mencetak gol kedua, karena itulah yang ingin kamu lakukan."