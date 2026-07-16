Getty Images Sport
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"Seharusnya terus menekan!" - Marc Guehi tampaknya mempertanyakan taktik Thomas Tuchel setelah kekalahan Inggris di semifinal Piala Dunia melawan Argentina
Guehi meluapkan kekesalannya atas perubahan formasi pertahanan
Guehi menyatakan bahwa Inggris seharusnya tidak bermain terlalu defensif setelah unggul atas Argentina. Anthony Gordon sempat membawa Inggris unggul pada menit ke-55, namun gol-gol di menit-menit akhir dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez justru membalikkan keadaan di akhir pertandingan.
"Begitu kami unggul 1-0, kami sepertinya hanya berusaha mempertahankan keunggulan, yang pada level ini jelas tidak cukup, jadi saya sangat kecewa," kata bek Manchester City itu dalam komentar yang dilansir The Sun. Ia melanjutkan, "Kami seharusnya terus menekan. Kami seharusnya terus menyerang. Rasanya seperti begitu kami mencetak gol, mentalitas kami langsung berubah menjadi mundur dan bertahan."
- Getty Images Sport
Guehi belum yakin soal turnamen berikutnya yang akan diikuti Inggris
Ketika ditanya apakah tim Inggris ini mampu akhirnya meraih gelar di turnamen mendatang, Guehi yang tampak lesu mengakui bahwa ia belum bisa memikirkan sejauh itu segera setelah kekalahan tersebut. "Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Sulit untuk memikirkan masa depan saat ini," katanya. "Saat ini, yang ada hanyalah kekecewaan. Itu saja."
Perubahan strategi pertahanan Tuchel menuai kritik luas
Tim asuhan Tuchel hanya menguasai bola sebesar 12 persen antara gol pembuka Gordon dan gol penentu kemenangan Martinez pada menit ke-92, dengan manajer asal Inggris itu beralih ke formasi 5-4-1 selama periode tersebut dengan memasukkan Ezri Konsa, Dan Burn, dan Nico O'Reilly. Perubahan taktik tersebut menuai kritik tajam dari sejumlah pakar, termasuk Wayne Rooney, sementara komentar Guehi menunjukkan bahwa sentimen serupa juga dirasakan di dalam skuad.
"Keputusan yang diambil Thomas Tuchel, jujur saja, telah merugikan kami malam ini," kata Rooney. "Jika kamu seorang pemain serang di lapangan itu dan tim unggul 1-0, lalu melihat perubahan yang dilakukan manajer, kamu akan kehilangan keyakinan; hal seperti ini hanya bisa ditoleransi beberapa kali saja.
"Lalu kamu mulai berpikir, 'Oh tidak, kita akan bertahan begitu lama; bagaimana kita bisa melewati ini?' Ini kepanikan; ini benar-benar kepanikan; Kamu tidak bisa unggul satu gol lalu menyerahkan penguasaan bola dan melepaskan peluang untuk mencoba mencetak gol kedua, karena itulah yang ingin kamu lakukan."
- Getty Images Sport
Tuchel tetap teguh meski mendapat kritik, sementara dukungan dari FA tetap ada
Meskipun kritik semakin gencar, Tuchel justru bersikap tegas setelah pertandingan, sambil menyoroti pencapaian tim yang berhasil melaju ke babak semifinal. "Kami akan tetap menjalankan kontrak ini hingga Euro yang digelar di kandang sendiri. Saya menantikannya meskipun saat ini sulit untuk melihat sejauh itu ke depan," kata pelatih asal Jerman itu. "Banyak negara sepak bola besar tersingkir sebelum babak semifinal, jadi ini merupakan sebuah prestasi. Tak ada yang ingin mendengarnya saat ini; saya pun demikian karena kami menuntut yang terbaik dari diri kami sendiri. Itulah sifat dari kompetisi."
Tuchel menandatangani perpanjangan kontrak dua tahun pada Februari, yang mengikatnya pada jabatan tersebut hingga Euro 2028, dan dikabarkan masih mendapat dukungan penuh dari Asosiasi Sepak Bola Jerman (DFB). Mantan pelatih Chelsea, Bayern Munich, dan Paris Saint-Germain ini telah memenangkan 16 dari 21 pertandingan yang dipimpinnya, dengan dua kali seri dan tiga kali kalah.
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