"Seharusnya skornya 10-0!" - Dominik Szoboszlai mengungkapkan bahwa Liverpool ingin membalas dendam terhadap Galatasaray setelah tim asal Turki itu merayakan kemenangan terlalu dini

Saat berbicara setelah pertandingan, Szoboszlai menjelaskan bahwa benih-benih kebangkitan itu sudah ditanam di lorong-lorong RAMS Park pekan lalu. Gelandang tersebut mencatat bahwa perayaan meriah para pemain Galatasaray saat ia sedang menjalani sesi wawancara pasca-pertandingan menjadi motivasi yang sempurna menjelang leg kedua.

"Sejak menit pertama, kami sudah fokus pada hal itu," kata gelandang tersebut kepada TNT Sports. "Pada pertandingan terakhir, saat saya sedang diwawancarai, saya mendengar mereka merayakan. Saya berbicara dengan beberapa rekan di Turki dan ini adalah hal yang biasa setelah pertandingan, tidak masalah apakah ada leg kedua atau tidak, dan saya menganggapnya sedikit pribadi, Anda tahu, dan saya rasa beberapa dari kami juga merasakan hal yang sama. Saya masih berpegang pada prinsip, jangan pernah merayakan terlalu dini. Mungkin mereka tidak bermaksud begitu, tapi itu memberi kami dorongan tambahan dan saya rasa sejak detik pertama, kami sudah all-in."