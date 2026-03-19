"Seharusnya skornya 10-0!" - Dominik Szoboszlai mengungkapkan bahwa Liverpool ingin membalas dendam terhadap Galatasaray setelah tim asal Turki itu merayakan kemenangan terlalu dini
Pertandingan penuh dendam yang memanas di Anfield
Pasukan Arne Slot membalikkan ketertinggalan 1-0 pada leg pertama lewat penampilan yang tajam, yang diwarnai gol-gol dari Szoboszlai, Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch, dan Mohamed Salah. The Reds tampil dominan sejak peluit pertama dibunyikan, dengan Alexis Mac Allister mengendalikan lini tengah untuk memastikan raksasa Turki itu tak punya peluang sedikit pun untuk mengulangi kejutan.
Intensitas yang ditampilkan bukanlah kebetulan, karena ruang ganti Liverpool telah menghabiskan seminggu penuh merenungkan dampak kekalahan mereka di Turki. Szoboszlai membuka skor dengan tendangan tajam dari tepi kotak penalti, yang menentukan jalannya pertandingan di mana tim tamu benar-benar kewalahan oleh atmosfer dan agresivitas tuan rumah.
Alasan di balik kekalahan telak tersebut
Saat berbicara setelah pertandingan, Szoboszlai menjelaskan bahwa benih-benih kebangkitan itu sudah ditanam di lorong-lorong RAMS Park pekan lalu. Gelandang tersebut mencatat bahwa perayaan meriah para pemain Galatasaray saat ia sedang menjalani sesi wawancara pasca-pertandingan menjadi motivasi yang sempurna menjelang leg kedua.
"Sejak menit pertama, kami sudah fokus pada hal itu," kata gelandang tersebut kepada TNT Sports. "Pada pertandingan terakhir, saat saya sedang diwawancarai, saya mendengar mereka merayakan. Saya berbicara dengan beberapa rekan di Turki dan ini adalah hal yang biasa setelah pertandingan, tidak masalah apakah ada leg kedua atau tidak, dan saya menganggapnya sedikit pribadi, Anda tahu, dan saya rasa beberapa dari kami juga merasakan hal yang sama. Saya masih berpegang pada prinsip, jangan pernah merayakan terlalu dini. Mungkin mereka tidak bermaksud begitu, tapi itu memberi kami dorongan tambahan dan saya rasa sejak detik pertama, kami sudah all-in."
"Kita bisa saja menang 10-0"
Meskipun selisih empat gol, skor akhir tidak mencerminkan performa sebenarnya The Reds. Tekanan tanpa henti Liverpool juga seringkali gagal berbuah gol, termasuk tendangan penalti Salah yang berhasil diselamatkan oleh kiper Galatasaray, Ugurcan Cakir, dan Ekitike yakin mereka bisa saja mencetak lebih dari sepuluh gol jika lebih efisien.
"Kami pantas berada di sini, jadi kami sangat senang," kata pemain asal Prancis itu, seperti dikutip The Mirror. "Kami melakukan pekerjaan yang sangat baik malam ini, kami bisa saja menang 10-0, jadi kami bisa menantikan babak perempat final. Kami melakukan beberapa perubahan saat jeda dan kemudian ketika saya memanfaatkan peluang, kami merasa lebih bebas. Semua orang melakukan pekerjaan yang hebat dan saling mendukung satu sama lain."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Kemenangan ini membawa mereka ke babak perempat final yang penuh tekanan melawan juara bertahan Paris Saint-Germain. Ini merupakan ulangan dari laga sistem gugur musim lalu, di mana raksasa Prancis itu lolos lewat adu penalti setelah bermain imbang 1-1 secara agregat dalam pertandingan yang sangat ketat. The Reds berharap dapat mempertahankan performa tajam mereka di kompetisi Eropa dalam laga tersebut. Namun, sebelum bertandang ke sana, mereka terlebih dahulu akan menghadapi Brighton di Liga Premier dan Manchester City di perempat final Piala FA.
