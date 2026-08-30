Gerrard tidak menahan diri dalam penilaiannya terhadap bisnis transfer Liverpool setelah menyaksikan Williams membantu Nottingham Forest mengamankan hasil imbang yang diraih dengan susah payah di Merseyside. Mantan kapten Anfield itu, berbicara dalam kapasitasnya sebagai pundit untuk TNT Sports, mengungkapkan frustrasi mendalamnya karena seorang pemain yang pernah ia bimbing di level akademi dibiarkan pergi dengan begitu mudah pada 2022.

Merefleksikan dampak pemain Wales tersebut, Gerrard melontarkan pujian besar kepada pemain berusia 23 tahun itu, yang memenangkan penalti yang dikonversi Morgan Gibbs-White untuk membawa Forest unggul sebelum gol Victor Munoz membuat kedudukan kembali imbang.

"Neco tampil hebat untuk Forest, saya rasa Forest juga sangat bagus untuk dirinya. Ini kecocokan yang bagus," kata Gerrard. "Para suporter mencintainya. Dia punya komitmen, dia luar biasa saat tidak menguasai bola, dia kuat secara fisik. Dan saat ini dia bermain di luar posisi aslinya.

"Anda harus ingat dia adalah bek kanan atau wing-back kanan dan dia melakukan pekerjaan fantastis untuk tim di sisi kiri. Sepanjang musim, dia bisa bermain di kedua sisi. Jadi saya pikir dari sudut pandang seorang manajer Anda tentu tidak ingin kehilangannya."