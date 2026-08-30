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'Seharusnya mereka mempertahankannya!' - Steven Gerrard kecam Liverpool atas kesalahan transfer senilai £17 juta setelah imbang melawan Nottingham Forest
Gerrard menyesali kepergian Williams
Gerrard tidak menahan diri dalam penilaiannya terhadap bisnis transfer Liverpool setelah menyaksikan Williams membantu Nottingham Forest mengamankan hasil imbang yang diraih dengan susah payah di Merseyside. Mantan kapten Anfield itu, berbicara dalam kapasitasnya sebagai pundit untuk TNT Sports, mengungkapkan frustrasi mendalamnya karena seorang pemain yang pernah ia bimbing di level akademi dibiarkan pergi dengan begitu mudah pada 2022.
Merefleksikan dampak pemain Wales tersebut, Gerrard melontarkan pujian besar kepada pemain berusia 23 tahun itu, yang memenangkan penalti yang dikonversi Morgan Gibbs-White untuk membawa Forest unggul sebelum gol Victor Munoz membuat kedudukan kembali imbang.
"Neco tampil hebat untuk Forest, saya rasa Forest juga sangat bagus untuk dirinya. Ini kecocokan yang bagus," kata Gerrard. "Para suporter mencintainya. Dia punya komitmen, dia luar biasa saat tidak menguasai bola, dia kuat secara fisik. Dan saat ini dia bermain di luar posisi aslinya.
"Anda harus ingat dia adalah bek kanan atau wing-back kanan dan dia melakukan pekerjaan fantastis untuk tim di sisi kiri. Sepanjang musim, dia bisa bermain di kedua sisi. Jadi saya pikir dari sudut pandang seorang manajer Anda tentu tidak ingin kehilangannya."
- Getty Images Sport
Mengeluarkan potensi sejati Williams
Gerrard, yang bekerja dekat dengan Williams semasa menjabat sebagai pelatih di akademi Liverpool, meyakini sang bek masih jauh dari puncak performanya. Meski hanya mencatatkan 13 penampilan di Liga Primer untuk Liverpool sebelum kepindahannya senilai £17 juta ke City Ground pada 2022, mantan pelatihnya itu menegaskan bahwa sikap profesionalnya selalu berada di level tertinggi.
"Ini adalah pemain yang berlatih seperti cara dia bermain," tambah Gerrard. "Dia datang setiap pagi; dia melakukan segalanya dengan benar; dia sangat profesional; dia seorang pemenang. Dia sangat agresif, dia seorang kompetitor, dan kami sudah tahu dia punya talenta itu. Jika Anda menempatkan semua hal di sekitar talenta Anda, Anda bisa bermain di level ini dan Anda bisa bertahan di level ini.
"Dan saya masih merasa dia belum mencapai batas maksimalnya; saya masih merasa dia berada pada usia di mana dia bisa naik ke level berikutnya dengan pengalaman dan waktu serta lebih banyak pertandingan."
Krisis bek kanan di Anfield
Waktu kebangkitan Williams di Forest terasa sangat menyakitkan bagi fans Liverpool setelah kepergian besar Trent Alexander-Arnold ke Real Madrid pada musim panas lalu. Dengan pemain internasional Inggris itu sudah pergi, posisi bek kanan menjadi kelemahan yang sangat mencolok bagi manajer Andoni Iraola, yang masih mencari kemenangan pertamanya sejak mengambil alih.
Gerrard melanjutkan analisanya dengan berkata: "Dia bermain di luar posisi; dia melakukan pekerjaan yang luar biasa di sisi kiri. Bisakah Anda membayangkan seperti apa dia jika bermain di sisi kanan? Bagi saya, dia adalah bek sayap yang fantastis dan, saya tidak hanya mengatakannya begitu saja dan saya minta maaf kepada fans Forest, Liverpool seharusnya mempertahankannya, itu sudah pasti."
- Getty Images Sport
Liverpool terpaksa masuk ke bursa transfer?
Dengan Conor Bradley saat ini menepi karena cedera, kedalaman skuad di posisi bek sayap terlihat semakin tipis bagi klub yang punya ambisi juara. Eksperimen memainkan Dominik Szoboszlai dalam peran bertahan yang lebih dalam menuai hasil yang beragam, sehingga Gerrard menyarankan bahwa langkah pada jendela transfer mendatang mungkin menjadi satu-satunya solusi yang realistis untuk memperbaiki ketimpangan tersebut.
"Saya khawatir di sisi kanan," tambah Gerrard setelah pertandingan. "Buktinya adalah ketika Anda harus menempatkan, bisa dibilang, pemain terbaik Anda, Szoboszlai, di bek kanan lagi. Anda melihat itu terlalu sering musim lalu.
"Cedera Conor Bradley merugikan Liverpool, dia adalah bek kanan terbaik mereka. Jelas, Trent pergi, kami sudah membicarakan itu dalam banyak kesempatan. Saya tidak akan terkejut jika kami mencoba melakukan sesuatu di posisi itu."
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